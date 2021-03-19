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Декоммунизация украинского чернозема

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Декоммунизация украинского чернозема

Знаменитые черноземы, которые нередко рассматривают в качестве главного национального достояния украинского государства, находятся под угрозой деградации. Об этом свидетельствуют данные научного исследования «Влияние концентрации сельскохозяйственных земель на общество и окружающую среду в Украине», которое провели специалисты Института географии НАН Украины – по заказу общественной организации «Экодія» и при финансовой поддержке влиятельных западных институций.

Материалы этого доклада анализируются в правительственной газете «Урядовий курьєр», где бьют тревогу, указывая на критический характер сложившейся ситуации.

Как оказалось, украинская земля распахана на рекордные 80-95 процентов – фактически неосвоенными остаются только неплодородные пустоши, дороги и территории самих населенных пунктов. При этом сельхозпроизводители давно отдают предпочтение высокорентабельным техническим культурам, которые продаются за валюту на экспорт, но катастрофически истощают почву и не удовлетворяют запросы украинского потребителя. Аграрии все чаще высаживает рапс, кукурузу, сою, подсолнечник – согласно данным исследования, их доля выросла в 2017-2020 годах почти на три процента, и на сегодня под эти культуры отведено более половины всех украинских сельхозземель.

Такая сверхинтенсивная эксплуатация понижает продуктивность украинского чернозема – потому что плодородный слой почвы используется предпринимателями хищническим образом, не оставляя времени для его восстановления путем севооборота. Третья часть сельскохозяйственных земель – около четырех миллионов гектаров – находится в руках десяти крупнейших аграрных холдингов. Они поставили под свой контроль целые латифундии и стараются высаживать то, что можно выгодно продать на глобальном рынке, не обращая никакого внимания на продовольственные потребности украинцев. А это систематически приводит к дефициту лука, картошки и гречки, которые приходится закупать в Средней Азии, на Ближнем Востоке или же прямиком у «страны-агрессора».

Впрочем, к истощению черноземов причастны и мелкие сельхозпроизводители Украины, которые стараются не отставать от акул аграрного бизнеса.

«Не стоит думать, что только агрохолдинги высаживают культуры, которые истощают почву, много лет и без надлежащих севооборотов – за ними тянется и значительная часть фермеров. Они просто вынуждены это делать, чтобы окончательно не проиграть соревнования за рентабельность, ведь у агрохолдингов более высокие показатели продуктивности. А государственную поддержку фермерства, которая должна была бы побудить выращивать другие культуры – менее рентабельные, но необходимые для полноценного питания населения, исследователи считают недостаточной», – пишут об этом в правительственной газете.

Таким образом, в Кабмине де-факто признают: украинская земля, на которую молятся профессиональные патриоты, становится жертвой тридцатилетнего становления рыночных отношений. Вся деятельность аграрного бизнеса направлена на извлечение максимальной прибыли, без учета последствий для окружающей среды и продовольственной безопасности Украины. А государство давно не контролирует эти разрушительные процессы, которые напрямую угрожают будущему страны.

Конечно, авторы доклада пытаются искать корни катастрофы в «тоталитарном прошлом», ритуально обвиняя во всем происходящем давно почивший «совок». Однако советская аграрная политика была направлена на рекультивацию черноземов – земле давали отдохнуть, на ней преимущественно высаживали благоприятные для почвы культуры, в республике занимались мелиорацией, а главное – формировали защитные лесополосы, которые были успешно вырублены в нашу рыночную эпоху. И теперь чиновники лихорадочно размышляют над тем, как защитить оголенные пространства от смывания и выветривания.

«Как предотвратить уничтожение плодородного слова почвы? Чтобы плодородный слой не смывало с крутых склонов и берегов рек, на них следует высаживать лесные насаждения. Другое дело, кто это будет делать, если земля принадлежит частному собственнику?» – риторически спрашивает газета «Урядовий курьєр». И действительно, для реализации подобных проектов в свое время понадобились усилия огромного советского государства с мощной и централизованной плановой экономикой. Как это было сделано в 1950-1965 годах, когда в СССР заложили лесопосадки на огромной территории площадью 5,7 млн га – причем в значительной мере именно на территории Украины.

Очевидно, снятие моратория на продажу сельхозземель и начало широкомасштабной приватизации аграрных угодий дополнительно ускорят их прогрессирующее истощение. «Многие полагают, что это конец, но это только начало. Вот рыночек земли откроют – и лет через пятнадцать-двадцать мы увидим, что такое деградация земель», — предупреждает об этом один из основателей украинского Независимого медиапрофсоюза Сергей Гузь.

Впрочем, последствия опустынивания страны заметны уже сегодня – и не только аграриям. Коронавирусный 2020 год дополнительно запомнился небывалыми пылевыми бурями, жестокой засухой и рекордными повышениями летних температур. А согласно текущему прогнозу научных специалистов, который опубликовал на днях портал Аgro-business, в ближайшее время Украину ожидает серьезный климатический кризис, который также поспособствует снижению урожаев.

«По данным метеорологов, в последние годы в Украине вдвое увеличилось количество дней с дневными температурами воздуха свыше +30° по Цельсию. Это может привести к преждевременному дозреванию яровых сельскохозяйственных культур и в целом понизить их урожайность. Как результат – продолжительность активной вегетации растений уже увеличилась в среднем на десять дней. Потепление быстрее всего происходит в северных районах Украины. В то же время степь атакует засуха. Интенсивность засухи в ближайшие годы возрастет на 15-30%. Участятся суховеи и грады, причем последние будут выпадать в нехарактерные для себя периоды – осенью и весной», – пишут об этом аграрные аналитики.

Итак, вслед за деиндустриализацией Украину ожидает практически неизбежная «декоммунизация» чернозема, с помощью которого националисты когда-то обещали прокормить всю Европу. А это не сильно поспособствует строительству «аграрной сверхдержавы» – несмотря на то, что на ее полях исправно выстригают самые большие в мире тризубцы.

По мере снижения урожайности собственники будут использовать свои поля с еще большей интенсивностью, выжимая из них все, что можно. А площади продуктивных земель постепенно сократятся под наступлением засухи. Цены в продуктовых магазинах продолжат свой рост на фоне падения благосостояния украинцев – так что обычный батон однажды действительно станет для бедняков «золотым». И все это явится дополнительным фактором социального кризиса, усугубляя прочие последствия земельной приватизации – вроде массовой миграции оставшихся без земли селян.

В стране будет горячо – и не только из-за климатических изменений.

Андрей Манчук

https://liva.com.ua/dekommunizacziya-ukrainskogo-chernozema.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6640585.html
Метки: земля, рынок, сельское хозяйство, Украина, усср
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