Советская «Dolce Vita»
1950-е. Продавщица пирожных (по-моему, это Фридлянд, но я не успел проверить. Возможно, это в Сталинграде)
1951. Кондитерский отдел магазина № 19 1-го Московского государственного треста хлебопекарной промышленности
1954. Продукция фабрики «Большевик»
1959. В магазине «Кулинария» на улице Горького
1960-е. Образцы продукции минской кондитерской фабрике «Коммунарка»
1960-е. Работницы «Коммунарки» пробуют конфеты собственного производства
1960-е. Упаковка продукции на минской кондитерской фабрике «Коммунарка»
1962. З. Мамедова (слева) и Л. Королькова украшают торты в кондитерском цехе кондитерской фабрики «Большевик»
1965. Бисквитный цех кондитерской фабрики им. К. Маркса, работница бригады коммунистического труда Марина Калинченко
1964. В кондитерской фабрике «Большевик»
1964. Несколько видов мини-тортов фабрики «Большевик»
1967. Оберточный цех фабрики «Большевик»
1968. Дед Мороз и Снегурочка на кондитерской фабрике в Москве
1980. Гадляускайте Алдона с тортом «Янтарный край», приготовленным по её собственному рецепту
1980. Конкурс поваров, кулинаров и официантов, посвященный предстоящей Олимпиаде-80 в Москве
1980. Олимпийский торт, испеченный кондитером минского магазина «Ромашка»
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Без подписи
Сладости, произведенные на фабрике Молдавской ССР
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