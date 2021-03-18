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Советская «Dolce Vita»

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1950-е. Продавщица пирожных.
1950-е. Продавщица пирожных (по-моему, это Фридлянд, но я не успел проверить. Возможно, это в Сталинграде)

1951. Кондитерский отдел магазина № 19 1-го Московского государственного треста хлебопекарной промышленности
1951. Кондитерский отдел магазина № 19 1-го Московского государственного треста хлебопекарной промышленности

1954. Продукция фабрики «Большевик».
1954. Продукция фабрики «Большевик»

1959. В магазине «Кулинария» на улице Горького
1959. В магазине «Кулинария» на улице Горького

1960-е. Образцы продукции минской кондитерской фабрике «Коммунарка» (3)
1960-е. Образцы продукции минской кондитерской фабрике «Коммунарка»

1960-е. Образцы продукции минской кондитерской фабрике «Коммунарка»

1960-е. Образцы продукции минской кондитерской фабрике «Коммунарка» (2)

1960-е. Продукция минской кондитерской фабрики «Коммунарка»

1960-е. Работницы «Коммунарки» пробуют конфеты собственного производства
1960-е. Работницы «Коммунарки» пробуют конфеты собственного производства

1960-е. Упаковка продукции на минской кондитерской фабрике «Коммунарка»
1960-е. Упаковка продукции на минской кондитерской фабрике «Коммунарка»

1962. З. Мамедова (слева) и Л. Королькова украшают торты в кондитерском цехе кондитерской фабрики «Большевик»
1962. З. Мамедова (слева) и Л. Королькова украшают торты в кондитерском цехе кондитерской фабрики «Большевик»

1965. Бисквитный цех кондитерской фабрики им. К. Маркса, работница бригады коммунистического труда Марина Калинченко
1965. Бисквитный цех кондитерской фабрики им. К. Маркса, работница бригады коммунистического труда Марина Калинченко

1964. В кондитерской фабрике «Большевик»
1964. В кондитерской фабрике «Большевик»

1964. Несколько видов мини-тортов фабрики «Большевик»
1964. Несколько видов мини-тортов фабрики «Большевик»

1967. Оберточный цех фабрики «Большевик»
1967. Оберточный цех фабрики «Большевик»

1968. Дед Мороз и Снегурочка на кондитерской фабрике в Москве
1968. Дед Мороз и Снегурочка на кондитерской фабрике в Москве

1980. Гадляускайте Алдона с тортом «Янтарный край», приготовленным по её собственному рецепту
1980. Гадляускайте Алдона с тортом «Янтарный край», приготовленным по её собственному рецепту

1980. Конкурс поваров, кулинаров и официантов, посвященный предстоящей Олимпиаде-80 в Москве
1980. Конкурс поваров, кулинаров и официантов, посвященный предстоящей Олимпиаде-80 в Москве

1980. Олимпийский торт, испеченный кондитером минского магазина «Ромашка»
1980. Олимпийский торт, испеченный кондитером минского магазина «Ромашка»

Без подписи
Без подписи

Без подписи
Без подписи

Сладости, произведенные на фабрике Молдавской ССР.
Сладости, произведенные на фабрике Молдавской ССР
Источник: https://humus.livejournal.com/7662075.html
Метки: история, Россия, фото
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