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О водной блокаде Крыма

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Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. Мировая общественность должна узнать о преступлениях, которые творит Киев, подчеркнул в комментарии “Народным Новостям” публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

“Если обращение дойдет до Генассамблеи ООН, то, полагаю, большая часть стран проголосует за прекращение водной блокады, но при рассмотрении в Совете Безопасности трое из пяти постоянных членов совета – США, Великобритания и Франция — заблокируют любую обязывающую резолюцию. Обращение Крыма в ООН будет направлено в основном на психологическое воздействие — миру необходимо указать на творящееся Киевом преступление, но пресечь это преступление, по-видимому, пока не удастся. Результат вполне предсказуем, но воздействие на мировое общественное мнение полезно”, — считает Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-vodnoj-blokade-kryma/
Метки: водная блокада, комментарий, крым, оон, Украина
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