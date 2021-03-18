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Как заставить Запад признать Крым российским

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К седьмой годовщине единства России и Крыма дал развёрнутое интервью ресурсу «Украина.РУ».

Хронометраж:
00:30 -​ Что сделала Россия для развития Крыма?
01:50 -​ Как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым?
03:20 -​ Как отсутсвие международного признания влияют на развитие экономики Крыма?
07:25 -​ Что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму? Почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма?
11:15 -​ Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой?
12:25 -​ Нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму?
14:25 -​ Почему в Крыму завышенные цены на продукты?
18:00 -​ Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма?
18:50 -​ Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? Как об этом событии будут говорить спустя 100-200 лет?
23:25 -​ Для каких целей Украина хочет провести саммит «крымской платформы»?

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P.S. Предыдущие материалы с ресурса «Украина.РУ»:

Источник: https://nstarikov.ru/kak-zastavit-zapad-priznat-krym-rossiiskim-125493
Метки: блог, Видео
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