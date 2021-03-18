Как заставить Запад признать Крым российским
К седьмой годовщине единства России и Крыма дал развёрнутое интервью ресурсу «Украина.РУ».
Хронометраж:
00:30 - Что сделала Россия для развития Крыма?
01:50 - Как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым?
03:20 - Как отсутсвие международного признания влияют на развитие экономики Крыма?
07:25 - Что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму? Почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма?
11:15 - Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой?
12:25 - Нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму?
14:25 - Почему в Крыму завышенные цены на продукты?
18:00 - Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма?
18:50 - Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? Как об этом событии будут говорить спустя 100-200 лет?
23:25 - Для каких целей Украина хочет провести саммит «крымской платформы»?
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