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Интервью генерала Шаманова. Бои под Ботлихом 1999

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Большое интервью генерала Шаманова о войнах в Чечне и Дагестане, а также о недавней войне в Нагорном Карабахе.



Таймкоды:

01:11​ – Почему после просмотра фильма "Офицеры", Владимир Шаманов решил связать свою судьбу с армией.
04:53​ – На кого из героев фильма "Офицеры" хотел быть похожим Владимир Шаманов.
06:32​ – В карьере генерала Шаманова был случай, когда вертолёт в котором находился он и его офицеры упал на подконтрольной боевиками территории. Как получилось, что единственным вооруженным человеком на борту оказался Владимир Анатольевич Шаманов?
17:08​ – Какое значение играет везение или удача в войне.
19:06​ – В 1995 году во время одной из боевых операций генерал Шаманов заменил механика-водителя за штурвалом БМД. Чем было продиктовано это решение?
25:24​ – На заседании президиума правительства России экс-премьер Сергей Вадимович Степашин сказал слова, которые, вероятно поразили многих: “Пожалуй мы можем потерять Дагестан”. Насколько ситуация соответствовала опасениям Сергея Вадимовича?
28:14​ – В апреле 2006 года генерал Шаманов стал одним из руководителей совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Почему возникла необходимость в создании подобной комиссии?
34:08​ – Исполнилось 4 года со дня повторного освобождения Пальмиры. Как генерал Шаманов оценивает это событие.
38:38​ – Каковы перспективы развития современной российской армии? Насколько она готова решать задачи, сопоставимые периодом Великой Отечественной войны?
39:46​ – Конфликт в Нагорном Карабахе

* * *

Плюс сюда же прицепом, большой разбор боев под Ботлихом в 1999-м году на канале "Grey Zone" с непосредственным участником событий.
Очень много интересных фактических и атмосферных деталей.



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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6637472.html
Метки: 1999, Видео, война в сирии, война в чечне, дагестан, кавказ, карабах, пальмира, Россия, терроризм, Чечня, шаманов
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