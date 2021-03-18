Интервью генерала Шаманова. Бои под Ботлихом 1999
Большое интервью генерала Шаманова о войнах в Чечне и Дагестане, а также о недавней войне в Нагорном Карабахе.
Таймкоды:
01:11 – Почему после просмотра фильма "Офицеры", Владимир Шаманов решил связать свою судьбу с армией.
04:53 – На кого из героев фильма "Офицеры" хотел быть похожим Владимир Шаманов.
06:32 – В карьере генерала Шаманова был случай, когда вертолёт в котором находился он и его офицеры упал на подконтрольной боевиками территории. Как получилось, что единственным вооруженным человеком на борту оказался Владимир Анатольевич Шаманов?
17:08 – Какое значение играет везение или удача в войне.
19:06 – В 1995 году во время одной из боевых операций генерал Шаманов заменил механика-водителя за штурвалом БМД. Чем было продиктовано это решение?
25:24 – На заседании президиума правительства России экс-премьер Сергей Вадимович Степашин сказал слова, которые, вероятно поразили многих: “Пожалуй мы можем потерять Дагестан”. Насколько ситуация соответствовала опасениям Сергея Вадимовича?
28:14 – В апреле 2006 года генерал Шаманов стал одним из руководителей совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Почему возникла необходимость в создании подобной комиссии?
34:08 – Исполнилось 4 года со дня повторного освобождения Пальмиры. Как генерал Шаманов оценивает это событие.
38:38 – Каковы перспективы развития современной российской армии? Насколько она готова решать задачи, сопоставимые периодом Великой Отечественной войны?
39:46 – Конфликт в Нагорном Карабахе
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Плюс сюда же прицепом, большой разбор боев под Ботлихом в 1999-м году на канале "Grey Zone" с непосредственным участником событий.
Очень много интересных фактических и атмосферных деталей.
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