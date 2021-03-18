Россию на конкурсе будет представлять таджичка, агитирующая за ЛГБТ и мигрантов.

Бурным скандалом обернулся выбор на международный конкурс «Евровидение» от России певицы Манижы Сангин, выступающей под псевдонимом «Маnizha» с песней «Русская женщина», которая почему-то в Москве была представлена на английском как Russian Woman.

Принятие решения о кандидате от нашей страны произошло по результатам зрительского голосования во время специального праздничного шоу на Первом канале, на котором Manizha набрала большинство — 39,7% голосов зрителей. Антон Беляев получил 24,6% голосов, а дуэт «2МАШИ» — 35,7%. Конкурс «Евровидения», на который она поедет, в этом году пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году он состоится в офлайн-формате.

Многие россияне, которые до этого о Маниже Сангин ничего не знали, с удивлением услышали, что эта певица, которая будет представлять Россию за границей с песней «Русская женщина», на самом деле родилась в Таджикистане. Переехав потом в нашу страну вместе с родителями и получив у нас музыкальное образование.

Несколько лет она жила и работала в Лондоне, но, не сумев сделать там карьеру, вернулась не в родной Таджикистан, а в Москву. Где вскоре стала известна в основном тем, что активно выступала в защиту ЛГБТ.

В прошлом году Манижа Сангин приняла участие в Международном фестивале квир-культуры в Санкт-Петербурге и выступила с концертом на закрытии квирфеста.

Да и сама она открыто признается в своих симпатиях в сети: «Когда я поддерживаю ЛГБТ-сообщество, мои родственники в Таджикистане далеко не позитивно на это смотрят, пол-Таджикистана думает, что я лесбиянка», — пишет Манижа, откровенно добавляя: «Я обожаю ЛГБТ-сообщество и я считаю классным поддержать их на своей платформе». И вот теперь дама с таким специфическим «послужным списком» едет в Европу представлять там Россию?

Казалось, выбор был сделан самими зрителями, но сразу после того, как объявили о победе Манижы, и стало известно о содержании её песни, которая должна представлять нашу страну на международном конкурсе, со всех сторон посыпались голоса возмущения и начались бурные протесты.

Вот как, например, описывает её выступление одно из агентств, комментируя уже оперативно выложенный в сеть клип её песни: «Далее начинается такое, что даже слово «пошлятина» кажется слишком мягким. В клипе молодая женщина восточной внешности нацепила на голову что-то наподобие платка, в мехах и с огромными бусами на шее. Потом она же едет в грязном тренировочном костюме, после чего превращается в воительницу из голливудских фильмов. В концертном варианте она предстала в непонятном платке на голове и расстёгнутом красном костюме. Всё это сопровождается стилизацией якобы под русские народные песни, сопровождаемые пьяными женскими криками…

При первом просмотре это выглядит, как оскорбление русских женщин. У посмотревшего видео иностранца сложится впечатление, что русская женщина ходит исключительно в мехах или тренировочном костюме, кричит в подвыпившем состоянии. Её можно поманить пальцем, и она немедленно пойдёт к тому, у кого тугой кошелёк, и отдастся ему по первому желанию».

Так выбор певицы для выступления на «Евровидении» подверг резкой критике сенатор Алексей Пушков, заметив, что всё это выглядит очень странно. «Ни текст, ни музыка к русской женщине отношения не имеют. Выглядит это очень странно, чтобы не сказать очень плохо. За это даже в России никто голосовать не будет», — убеждён Пушков.

Решительно осудил выбор Манижы для участия в Евровидении лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В беседе с журналистами он прямо заявил, что такая песня «не нужна», добавив, что «не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины, и вообще России». «Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей… Кто её выбрал?.. Кому нужна такая песня?» — с возмущением отреагировал Жириновский.

И действительно текст песни, выложенный в сеть, будто бы о «русской женщине», которая прозвучит на международной конкурсе от имени России, иначе, чем абракадаброй, не назовешь.

Вот лишь небольшая выдержка из него:

…Надень подлиннее,

надень покороче.

Росла без отца, делай то,

что не хочешь.

Ты точно не хочешь?

(Не хочешь, а надо.)

Послушайте, правда,

мы с вами не стадо.

Вороны, прошу отвалите-е-е.

Теперь зарубите себе на носу —

Я вас не виню,

а себя я чертовски люблю.

Борются, борются,

Все по кругу борются,

да не молятся,

Сын без отца, дочь без отца,

Но сломанной family**

не сломать меня, а…

Хай-ха, хай-ха!

Эй, эй!

Эй, русский женщин,

давай, голосуй за меня!

Так, кстати, буквально и прозвучало: «Эй, русский женщин!», как говорят таджикские торговцы на базаре в Москве. А потом припев, почему-то на английском, который в переводе звучит так: «Каждой русской женщине нужно знать: ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены». Что означает весь этот нелепый набор слов, который в экстазе выкрикивает со сцены Манижа, — совершенно непонятно.

«Откуда всё это идёт? — возмутился в эфире телеканала «Царьград» популярный публицист Сергей Михеев. — Это всё современная западная массовая культура, которая под лозунгами раскрепощения и свободы достаёт самое гадкое из глубин человеческого подсознания и начинает всё это легализовывать. Я вас уверяю, они будут дальше идти по этому же пути. Вообще, если с чего-то можно зарабатывать деньги, в парадигме западного человека это вполне оправданно. Поэтому ещё раз стоит задуматься над тем, а что ж такое Россия? Чем мы от них отличаемся? Хотя бы тем, что для большинства людей вся эта западная массовая культура отвратительна. Но не надо думать, что у всех людей есть какой-то иммунитет против подобных вещей. Нет такого иммунитета. И, если не заниматься, это сожрёт огромное количество молодых людей с потрохами».

И получается, что он прав. Ведь если судить по результатам «зрительского голосования», то иммунитета действительно нет, — и многих и самом деле уже «сожрало». Ведь на этот раз на конкурс представителя от России выбрали сами зрители, а не какие-то зловредные музыкальные критики.

Хотя, похоже, во всей этой истории со «зрительским голосованием» на Первом канале все-таки имеется элемент лукавства. Кто голосовал? Вся страна? Нет, конечно. Большинство людей вообще ничего не знало об этом голосовании. Голосует на таких шоу группа ангажированных фанатов, которые отнюдь не являются выразителями мнения большинства.

А потому выбор таджикской певицы — это вовсе не выбор России, как это сейчас пытаются представить организаторы голосования с Первого канала.

«Чем выбор певицы Манижи взбесил лично меня и добрую часть России? — негодует известный журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. — Да хотя бы тем, что невозможно выговорить имя представительницы моей страны на «Евровидении». Но это можно пережить. Просто Россия — это страна русских и других коренных народов, не имеющих за пределами РФ государственных образований. И если бы на «Евровидение» отправилась девушка-татарка, башкирка, или якутка, никакой сумасшедшей общественной дискуссии просто не было бы. Но кому-то, видимо, очень хочется, что бы мою страну представляли приезжие. И эти догадки подтверждаются: госпожа Манижа, не забывает подчеркивать, что она из абсолютно независимого государства Таджикистан. Откуда многих русских, татар, немцев, евреев, армян после развала общего Союза повышвыривали с кровушкой. Можно напрячься и даже про это забыть».

«Хорошо, забыли, — пишет далее Стешин, — продолжим. В Таджикистане нет халифата и голода во многом потому, что там стоит российская военная база, а сотни тысяч граждан работают в РФ. При этом Таджикистан не забывает демонстративно дистанцироваться от «русского мира». В разгар пандемии, например, там ничего умнее не придумали, как запретить ряд суффиксов, которые якобы «русифицируют» фамилии и напоминают об «имперском гнете», что в независимом и автохтонном Таджикистане абсолютно недопустимо. Поэтому было бы уместнее, если бы певица в знак уважения к новой Родине, чего-нибудь от нее взяла, хотя бы понятное имя.

Но самое мерзкое в этой истории — ЛГБТ-повесточка, которую пытаются протащить. В Европе люди не дураки, понимают, что мигрант со сбитым гендером, это вообще — святое, и хотя бы утешительный приз, да получит. Обязан получить. Но мы-то не Европа. У нас традиционные ценности прописаны на всех скрижалях. Кто и кому лжет в этой истории? Зачем — понятно», — пишет в заключение Стешин.

Ранее другой авторитетный журналист — Егор Холмогоров — тоже весьма резко оценил выбор исполнительницы и песни от России для Евровидения-2021. В своём авторском Telegram-канале он заявил, что песня, выбранная для международного конкурса, откровенно издевательская по отношению к русским женщинам. Да и исполняет её певица, агитирующая за мигрантов и гомосексуалистов, указывает он.

Недоумение вызвал выбор певицы Манижа для «Евровидения» даже в среде музыкальной тусовки, уже давно, казалось, привыкшей ко всякого рода эпатажным скандалам. «Конечно, это за гранью добра и зла, — заявил продюсер Евгений Фридлянд. — Я понимаю, что за последние пять лет популярная музыка на нашей эстраде деградировала глобально, но я не думал, что до такой степени… Ведущие в ходе концерта говорили, что была произведена тщательная селекция и в итоге на сцене появились якобы только лучшие. Это, конечно, наталкивает на тревожные размышления. Либо у нас огромная проблема с музыкой в стране, либо проблема с музыкальной редакцией Первого канала. Одно из двух. Хотя вполне возможно, что и то, и другое одновременно. Все песни, на мой взгляд, очень слабые. Это даже не песни, это даже не номера, а какие-то за уши притянутые произведения, я даже не знаю, что они пытались сказать ими. Первое впечатление было ужасное. Это вообще не уровень участника от России», — констатировал Фридлянд.

К этому остается добавить, что само «Евровидение», находящееся в тренде нынешних «европейских ценностей», уже давно само превратилось в конкурс скандалов и насаждения весьма специфических вкусов. В нем демонстративно поощряют всего рода извращения и эпатаж.

То это скандальная победа финской группы «Лорди», вышедшей на сцену в масках чудовищных монстров. Или первое место бородатой певицы Кончиты Вурст, после чего критики конкурса стали называть конкурс «Гейровидением». Или явно политизированный конкурс, который проводился в Киеве, когда в результате закулисных манипуляций жюри победила провокационная песня украинской певицы Джамалы про крымских татар, хотя по «народному голосованию» выиграл российский певец Лазарев и европейские зрители отдали первое место России.

Да и в этом году Кипр, например, будет представлять на «Евровидении» песню, которая называется «Дьявол», хотя зрители на Кипре требуют её убрать. Тем не менее,телевизионный комитет Кипра сказал: нет, мы эту песню на конкурс выставляем. И там тоже уже понимают, что без скандала успешно выступить на этом конкурсе невозможно. А точнее, усиленно стараются вписаться в современные «европейские тренды».

И вот – последнее убедительное свидетельство того, что организаторы этого международного песенного конкурса преследуют свои, особые цели, далекие от задач подлинного искусства. В четверг они заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас. По их мнению, песня, которую заявил на конкурс Минск, будто бы является политизированной и её нужно изменить или заменить. Соответствующее заявление опубликовано на странице конкурса в Twitter. Отмечается, что если песня не будет изменена или заменена, то Белоруссия будет отстранена от состязания в этом году.

В 2019 году организаторы «Евровидения» тоже «наезжали» на неугодную им Белоруссию. Страну отстранили от финального голосования, сославшись якобы на «утечку информации» о том, как проголосовало национальное жюри страны. Кем-то итоги голосования жюри были слиты в сеть. 12 баллов от Беларуси не досчиталась страна, которую они оценили выше всех. Вероятнее всего, это была Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом.

Отсюда вопрос: а зачем же нашей стране принимать участие в таком конкурсе? Зачем, «задрав штаны», пытаться шагать в ногу с деградирующим Западом, изо всех сил стараться вписаться в нынешние «прогрессивные» европейские тренды. И тем более, зачем посылать на этот конкурс певицу, которая не имеет никакого морального права представлять Россию, даже если она и назвала свою песню «Русская женщина»? Это же — циничная насмешка, издевательство над всеми нами, над нашими ценностями, над нашей великой национальной песенной культурой.