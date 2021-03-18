Хуанита Тихановская бегающая по заграницам и которую разыскивают за участие в попытках захвата власти, заявила, что 7 месяцев готовилась к тому, чтобы…объявить о начале опроса в интернете о том, что нужно вести переговоры с Лукашенко при международной поддержке. С тем самым Лукашенко, для которого объявляли финал 16 августа 2020-го года и по поводу которого несколько месяцев втирали, что "режим Лукашенко обречен", пока не так давно внезапно не выяснилось, что оппозиция даже улицы потеряла.Само собой, о том, хочет ли ли сам Лукашенко вести переговоры с Хуанитой или кем-то еще, скромно умалчивают. Но безусловно, Лукашенко как увидит интернет опрос, так сразу испугается и пойдет на переговоры. Вы же знаете, как Лукашенко боится опросов в интернете. Митинги и беспорядки его не испугали, но вот опросы в интернете, тут то Батьку и загонят в угол. На самом деле нет. Это уже какая-то стадия торга. Далее только принятие.На деле, как показывает пример Воскресенского, Лукашенко не нужны какие-то опросы и переговоры с "международными партнерами". Из оставшейся в Белоруссии оппозиции отберут относительно вменяемых и будут вести с ними переговоры как с контролируемой оппозицией (Лукашенко тут достаточно прямолинеен, что было видно еще во время его визита в СИЗО к Бабарико и Ко), которую встроят в политическую структуру после Конституционной реформы в 2022-м году. Тех, кто в эту прекрасную картину управляемой демократии не впишется, посадят, как ту же Колесникову (благо формальных поводов для этого вагон и маленькая тележка) или выкинут за границу, дабы Хуанита, Латушко и прочая гоп-компания не слишком скучала в вопросе дерибана средств на борьбу с режимом Лукашенко.