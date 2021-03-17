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“Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?”

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Из свежего интервью Байдена ABC.

"Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?".
"Ммм, хммм, думаю да".

Видео с указанным диалогом тут https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1372158176590766089
Также Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Теперь уже в выборы 2020-го года. Теперь уже вместе с Ираном.
Как обычно никто уже не утруждается какими-то доказательствами. Тезис "за вмешательство в выборы в США" ныне оправдывает что угодно.
Так что впереди еще больше чудесных и разнообразных санкций, хотя мало кого это удивит. Наоборот, было бы странно, если бы их не было.
На деле, конечно ничего необычного, стандартная риторика времен Холодной войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6635157.html
Метки: байден, выборы, Путин, Россия, США, юмор
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13 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1015 828
    Нехресть час назад

      Пора вводить новую категорию слабоумия “Байден”. Я встречал много тупых, но этот похож на обкуренного дауна.

      • 17006 14108
        маринаНехресть час назад

          Вы думаете звезды зажигают просто так -нет ,всё имеет цель -и *маразматик* Байден и пианист ваш членом Зе и предполагаемая бровастая Гуайдониха в РБ и чукча немая Санду в Молдове,где там еще пешку с отклонениями ,типа хохла из украинской деревеньки Лехаима справедливого,приготовили на престол и поставили народу выбор -между двумя видами д..ма.Если ставят таких некчемных -так какого они мнения о лохорате ,представляете -они уверены ,что уже все за 30 лет или гораздо больше, они всех превратили в биоорганизмы.Кто ,Зачем-вот вопросы главнее ,а не почему Байден больной *при..ду..рок* -в 78 лет уже не мудрено.Больше не должно быть государств и сильных президентов -кому выгодно?чья цель.

        • 7210 5086
          чужойНехресть час назад

            Это лучшее что сегодня можно поставить на эту должность.

          • 17006 14108
            маринаНехресть час назад

              Вы думаете звезды зажигают просто так -нет ,всё имеет цель -и *ма..ра..тик Байден и пианист ваш членом Зе и предполагаемая бровастая Гуайдониха в РБ и чукча немая Санду в Молдове,где там еще пешку с отклонениями ,типа хохла из украинской деревеньки Лехаима справедливого,приготовили на престол и поставили народу выбор -между двумя видами д..ма.Если ставят таких некчемных -так какого они мнения о лохорате ,представляете -они уверены ,что уже все за 30 лет или гораздо больше, они всех превратили в биорганизмы.Кто ,Зачем-вот вопросы главнее ,а не почему Байден больной *при…ок* -в 78 лет уже не мудрено.Больше не должно быть государств и сильных президентов -кому выгодно?чья цель.

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              • 27167 4581
                Русофилмарина час назад

                  Ну так это русские придумали чтоб из Кремля да в гроб и гонки на катафалках.
                  Чё забыла уже?

                  • 17006 14108
                    маринаРусофил час назад

                      ты, Хохол , лучше про дебилизм хохлов рассказывай,как раньше ,тебя ,как год назад поставили на тему-”русский -это обязательно дебил”просто исчерпал свой и словарный и фактический материал.Или ,как бывший питерец,анекдоты из забегаловок алкашей творческих,рассказывай,обьединяет.

                • 27167 4581
                  РусофилНехресть час назад

                    Ну если с Брежневым сравнить?
                    Так Байден просто гигант мысли.

                • 29 1
                  Ewiak Ryszard час назад

                    Куда движутся российско-американские отношения?
                    1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). А это в данном контексте означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией.
                    2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Исаия 5:24, 25; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). США нападет на Россию, но не уничтожит ее. Это будет взаимная резня и «начало родовых болей» (Матфея 24:7, 8).
                    3) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Он также построит армию военных роботов (Исаия 5:27, 28). Англо-американская империя получит смертельную рану (Даниила 11:40-43; Откровение 13:3; Исаия 5:26-30). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32). В XXI веке Россия будет ведущей мировой державой.

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