“Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?”
Из свежего интервью Байдена ABC.
"Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?".
"Ммм, хммм, думаю да".
Видео с указанным диалогом тут https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1372158176590766089
Также Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Теперь уже в выборы 2020-го года. Теперь уже вместе с Ираном.
Как обычно никто уже не утруждается какими-то доказательствами. Тезис "за вмешательство в выборы в США" ныне оправдывает что угодно.
Так что впереди еще больше чудесных и разнообразных санкций, хотя мало кого это удивит. Наоборот, было бы странно, если бы их не было.
На деле, конечно ничего необычного, стандартная риторика времен Холодной войны.
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Пора вводить новую категорию слабоумия “Байден”. Я встречал много тупых, но этот похож на обкуренного дауна.
Вы думаете звезды зажигают просто так -нет ,всё имеет цель -и *маразматик* Байден и пианист ваш членом Зе и предполагаемая бровастая Гуайдониха в РБ и чукча немая Санду в Молдове,где там еще пешку с отклонениями ,типа хохла из украинской деревеньки Лехаима справедливого,приготовили на престол и поставили народу выбор -между двумя видами д..ма.Если ставят таких некчемных -так какого они мнения о лохорате ,представляете -они уверены ,что уже все за 30 лет или гораздо больше, они всех превратили в биоорганизмы.Кто ,Зачем-вот вопросы главнее ,а не почему Байден больной *при..ду..рок* -в 78 лет уже не мудрено.Больше не должно быть государств и сильных президентов -кому выгодно?чья цель.
Марианна, вы так злитесь, что мой мозг не может думать.
Это лучшее что сегодня можно поставить на эту должность.
Вы думаете звезды зажигают просто так -нет ,всё имеет цель -и *ма..ра..тик Байден и пианист ваш членом Зе и предполагаемая бровастая Гуайдониха в РБ и чукча немая Санду в Молдове,где там еще пешку с отклонениями ,типа хохла из украинской деревеньки Лехаима справедливого,приготовили на престол и поставили народу выбор -между двумя видами д..ма.Если ставят таких некчемных -так какого они мнения о лохорате ,представляете -они уверены ,что уже все за 30 лет или гораздо больше, они всех превратили в биорганизмы.Кто ,Зачем-вот вопросы главнее ,а не почему Байден больной *при…ок* -в 78 лет уже не мудрено.Больше не должно быть государств и сильных президентов -кому выгодно?чья цель.
Ну так это русские придумали чтоб из Кремля да в гроб и гонки на катафалках.
Чё забыла уже?
ты, Хохол , лучше про дебилизм хохлов рассказывай,как раньше ,тебя ,как год назад поставили на тему-”русский -это обязательно дебил”просто исчерпал свой и словарный и фактический материал.Или ,как бывший питерец,анекдоты из забегаловок алкашей творческих,рассказывай,обьединяет.
Брежнев ХОХОЛ кстати…
Или ты считаешь что жид-рептилоид?
А может он пердиктор?
Хохол – Пердуктор
Больного человека подставили под вопрос ,он мог быть любым и ответ был бы -да.Кто -то разыграл или подставил Байдена и США.Но все будут разыгрывать эту тему,хотя США со дня основания развязала 225 войн-это к вопросу убийц.
Ну если с Брежневым сравнить?
Так Байден просто гигант мысли.
Куда движутся российско-американские отношения?
1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). А это в данном контексте означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией.
2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Исаия 5:24, 25; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). США нападет на Россию, но не уничтожит ее. Это будет взаимная резня и «начало родовых болей» (Матфея 24:7, 8).
3) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Он также построит армию военных роботов (Исаия 5:27, 28). Англо-американская империя получит смертельную рану (Даниила 11:40-43; Откровение 13:3; Исаия 5:26-30). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32). В XXI веке Россия будет ведущей мировой державой.
и все это написали те -кто будет финансировать ,как всегда ранее в истории ,убиение гоев друг другом ?Да пошли они в ад.