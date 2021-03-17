Украинское министерство обороны регулярно наполняет информационное поле своими «успехами» в области вооружения. Из-за этого складывается ощущение, что вооруженные силы Украины сейчас находятся на пике своей боеспособности. Однако, как показала практика, представители военного ведомства «незалежной» кажутся не корифеями в оборонной сфере, а простыми маркетологами, которые могут на словах из навоза сделать конфетку.

Сколько раз минобороны Украины кричали во все рупоры, что они придумали идеальное оружие, которое сможет «поставить на место» Россию, а также прочно войти в оборону других стран. Правда, эти сказки венского леса так и остались в фантазиях украинских разработчиков и пропагандистов. Но унять желание украинцев нельзя даже объективной критикой мировых экспертов, после которой все эти «ноу-хау» надо выбросить на помойку.

И вот, новое хвастовство - противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» поступят в южные военные части Украины. Судя по описанию, украинские разработчики создали нечто уникальное, что отправит в прошлое все современные разработки гиперзвукового оружия. Но главное – заставят Россию «психовать».

Если отмести все эти бла-бла, то остается суть – на Украине просто решили пойти по старому проверенному пути и продолжают модернизировать советское наследие. Получается это у них так себе, ведь принципиально нового из уже устаревших наработок украинские конструкторы придумать не могут.

Как сказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «Нептун» - это те же самые советские ракеты Х-35, только в новой оболочке. Конечно, если украинцы не испортили эти боеголовки, они все еще несут определенную боевую мощь, однако это играло бы роль несколько десятков лет назад. Сейчас же они легко перехватываются, их просто обнаружить и ликвидировать.

Понятно, что ни о какой «панике» у России эти украинские ракеты вызвать не могут, тем более не дадут Украине контролировать надводную поверхность Черного моря, как им того хотелось бы. Ну, мечтать им никто не запрещал, пусть потешат себя ложными надеждами.