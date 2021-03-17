Главная » Новости Украины и Новороссии

Украина попыталась заставить Россию «психовать», но не вышло

104 1

Украинское министерство обороны регулярно наполняет информационное поле своими «успехами» в области вооружения. Из-за этого складывается ощущение, что вооруженные силы Украины сейчас находятся на пике своей боеспособности. Однако, как показала практика, представители военного ведомства «незалежной» кажутся не корифеями в оборонной сфере, а простыми маркетологами, которые могут на словах из навоза сделать конфетку.

Screenshot_2

Сколько раз минобороны Украины кричали во все рупоры, что они придумали идеальное оружие, которое сможет «поставить на место» Россию, а также прочно войти в оборону других стран. Правда, эти сказки венского леса так и остались в фантазиях украинских разработчиков и пропагандистов. Но унять желание украинцев нельзя даже объективной критикой мировых экспертов, после которой все эти «ноу-хау» надо выбросить на помойку.

И вот, новое хвастовство - противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» поступят в южные военные части Украины. Судя по описанию, украинские разработчики создали нечто уникальное, что отправит в прошлое все современные разработки гиперзвукового оружия. Но главное – заставят Россию «психовать».

Если отмести все эти бла-бла, то остается суть – на Украине просто решили пойти по старому проверенному пути и продолжают модернизировать советское наследие. Получается это у них так себе, ведь принципиально нового из уже устаревших наработок украинские конструкторы придумать не могут.

Как сказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «Нептун» - это те же самые советские ракеты Х-35, только в новой оболочке. Конечно, если украинцы не испортили эти боеголовки, они все еще несут определенную боевую мощь, однако это играло бы роль несколько десятков лет назад. Сейчас же они легко перехватываются, их просто обнаружить и ликвидировать.

Понятно, что ни о какой «панике» у России эти украинские ракеты вызвать не могут, тем более не дадут Украине контролировать надводную поверхность Черного моря, как им того хотелось бы. Ну, мечтать им никто не запрещал, пусть потешат себя ложными надеждами.

Метки: ракета, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2019
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2018
Позывной «Корреспондент»: каково это — быть воюющим журналистом? (ФОТО)
Демократы знают, что ТАМ совсем не так хорошо, как они врут
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
Как уничтожают белую расу в Европе и США
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 октября 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7210 5086
    чужой час назад

      Очень яркие белые ракеты. Чтобы их скрыть и они были мало заметны, их надо покрасить в желто-синие цвета.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru