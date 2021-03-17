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СОСТОЯНИЕ ПОТОКА – сакральная техника вхождения в ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК. Что ждет по ТУ СТОРОНУ мысли

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4NYvG2jTvAA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9611 3421
    krikunoleg час назад

      Техника вхождения…
      Главное техника выхода. Но ведь ни один подобный дебил ее сам не знает – вы входите, а там что будет… да пофиг, не ему же отвечать, если что случится…

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