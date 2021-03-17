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Роль науки и государства в развитии Арктики | Северный Гоблин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UbYHfxGhon0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7205 5081
    чужой 45 мин. назад

      Какая арктика, дятел ты лысый ? 40 миллионов голодных хохлов сейчас ринутся на Москву искать деньги и виноватых.

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