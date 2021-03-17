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Почему растут цены ?

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Цены на продукты в России взлетели на 8,2 процента в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1 процента). Об этом говорится на сайте Росстата.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ILak14Jn03c
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27167 4581
    Русофил час назад

      Верните коммуниЗдов…
      Все будет стоить КОПЕЙКИ….
      Но магазины будут пустыми ))

    • 7210 5086
      чужой 27 мин. назад

        ЭТО ПОТОМУ ЧТО США ДЕЛАЮТ САНКЦИИ ПРОТИВ РУССКИХ.
        Вот Украина уже одной ногой в Европе. Там цены те же.
        Очередное злобное недержание “серых” от того что Россия из кризиса вирусного выходит победителем.

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