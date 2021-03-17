Почему растут цены ?
Цены на продукты в России взлетели на 8,2 процента в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1 процента). Об этом говорится на сайте Росстата.
Верните коммуниЗдов…
Все будет стоить КОПЕЙКИ….
Но магазины будут пустыми ))
ЭТО ПОТОМУ ЧТО США ДЕЛАЮТ САНКЦИИ ПРОТИВ РУССКИХ.
Вот Украина уже одной ногой в Европе. Там цены те же.
Очередное злобное недержание “серых” от того что Россия из кризиса вирусного выходит победителем.