Музей Гагарина для слабовидящих
Музей Гагарина для слабовидящих.
Классика какашечкой по шву. Прямо как на Украине с голодомором, который пихали куда можно и нельзя.
Также порадовал и логотип музея.
Сайт музея https://gagarinm.ru/
А между тем:
Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга, сообщил мэр Владимир Ильиных.
"Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту", – сообщил Ильиных. Его слова опубликованы на сайте мэрии.
Борются с наследием преступной власти, которая послала Гагарина в космос.
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