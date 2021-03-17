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Москва. Часть 41. Москва на открытках. Вып. 77

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Кузнецкий мост
Кузнецкий мост

Охотный ряд
Охотный ряд

Охотный ряд
Охотный ряд

Дом Митрополита
Дом Митрополита

Иверская часовня
Иверская часовня

Ильинка
Ильинка

Императорский новый театр
Императорский новый театр

Театр «Эрмитаж»
Театр «Эрмитаж»

Малая Дмитровка
Малая Дмитровка

Сухарева башня
Сухарева башня

Москва зимой. У Каменного моста
Москва зимой. У Каменного моста"

Москва зимой. Сухарева башня
Москва зимой. Сухарева башня

Наводнение 1908 года. Раушская набережная
Наводнение 1908 года. Раушская набережная

Никольская улица
Никольская улица

Тверская улица
Тверская улица

Общий вид памятника Александра II в Кремле от Малого Николаевского дворца
Общий вид памятника Александра II в Кремле от Малого Николаевского дворца

Павильон Бегового О-ва
Павильон Бегового О-ва

Памятник Пушкину
Памятник Пушкину

Пожарная каланча в Сокольниках
Пожарная каланча в Сокольниках

Пожарный обоз
Пожарный обоз

Покровские казармы
Покровские казармы

Ресторан «Ярд»
Ресторан «Ярд»

Источник: https://humus.livejournal.com/7661504.html
Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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