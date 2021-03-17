Москва. Часть 41. Москва на открытках. Вып. 77
Кузнецкий мост
Охотный ряд
Дом Митрополита
Иверская часовня
Ильинка
Императорский новый театр
Театр «Эрмитаж»
Малая Дмитровка
Сухарева башня
Москва зимой. У Каменного моста"
Москва зимой. Сухарева башня
Наводнение 1908 года. Раушская набережная
Никольская улица
Тверская улица
Общий вид памятника Александра II в Кремле от Малого Николаевского дворца
Павильон Бегового О-ва
Памятник Пушкину
Пожарная каланча в Сокольниках
Пожарный обоз
Покровские казармы