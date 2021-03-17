Практически каждый год из стран Прибалтики до нас доходят возмутительные сообщения о маршах сторонников нацистской Германии, СС и её многочисленных отростков под личиной патриотических партизанских движений. Однако в этом году таких сообщений не слышно, что дает небольшой лучик надежды, что прибалты одумались и пересмотрели свои взгляды. Но, как оказалось, их вера в нацистские идеалы все также сильна, только вот коронавирус внес свои коррективы.

С 1994 года по улицам Риги гордо вышагивали сторонники и почитатели литовских легионеров из Waffen SS. С прошлого года мероприятие перешло в онлайн-формат, однако сути это не меняет – как можно в современном мире поддерживать нацистских убийц и преступников?

Оказалось, можно, если назвать их красиво, типа «борцов за независимость против оккупации СССР», которые в 1944 году ушли в леса, чтобы дать отпор советским «агрессорам». За это сразу бонус к карме в Прибалтике и на Западе, который дал приют всем преступникам тех времен.

Сейчас образ подобных «героев» активно эксплуатирует то же правительство Латвии. Им же надо как-то объяснить, почему они так ненавидят Россию, вот и готовы даже согласиться с ролью сторонников нацизма, лишь бы уколоть соседа побольнее. Придумали сказку про патриотов, которые борются за страну, и поверили в неё как в истину. А пора бы уже и на реальность взглянуть.

Одна из таких групп таких «патриотов-партизан», которых сейчас почитают в Прибалтике и на Западе - «Лесные кошки», которые не гнушались убийством как советских солдат, так и собственного населения ради своих целей.

Истоки истории этой банды ведут нас в Германию. Весной 1944 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер решил создать новую спецслужбу, которая занималась бы шпионажем и диверсиями, а также терроризировала врага в тылу. Оно и понятно, после поражения под Сталинградом гитлеровцы поняли, что зря они недооценили советскую армию и поражение в войне уже не плод фантазии, а обозримое будущее, поэтому они решили действовать как настоящие крысы.

Так появилось «СС-Ягдфербанд», или «Истребительное соединение СС». Руководить новым подразделением поставили главного по саботажу и внешней разведке РСХА штурмбанфюрера СС резерва Отто Скорцени. Уже в октябре под его руководством в Прибалтике и северной части Польши появилось подразделение «СС-Ягдфербанд-Ост», от которого и образовались те самые «Лесные кошки». В банду отбирали только латышей, которые ранее отличились в карательных батальонах, а также военнослужащих добровольческих дивизий СС. Командовать этим отрядом поставили гауптштурмфюрер СС Бориса Янкавса.

Понятно, что советское руководство хотело покончить с беспределом, которым занимались «Лесные кошки» и подобные им банды, поэтому специально для этих целей в 1943 году появилась специальная контразведка СМЕРШ. За несколько лет им удалось разоблачить множество немецких агентов, шпионов и диверсантов, и в конечном итоге не обошла эта участь и «кошек».

Члены «Ягдфербанд» понимали, что их связь с СС всем очевидна, поэтому они для безопасности решили сменить название на благозвучное «Латышская организация партизан». Собственно, тем самым они создали миф, что борются за свободу родной Прибалтики, а на самом деле продолжают ходить под каблуком у фашистского руководства. В эту сказку до сих пор верят в Латвии, раз каждый год там целые шествия проводят.

Первый звоночек для «Лесных кошек» прозвенел 26 июня 1945 года, когда Борис Янкавс чуть не попался в лапы «смершевцев» близ Петыни Кабиленской волости. Поймали его только 25 января 1947 года в лесном бункере в Кулдигском уезде, после того, как его сожительница рассказала сотрудникам СМЕРШ, где прячется её дружок.

Причем операция осложнялась тем, что Янкавс нужен был непременно живым, чтобы позже он смог рассказать о нахождении других банд и отрядов. Собственно, лидер «Лесных кошек» сразу всё и выдал, а еще и про себя много интересного рассказал. Например, как осенью 1941 года пошел добровольцем в фашистскую «СД Остланд», а потом его перевели в качестве переводчика под Ленинград. Там он нашел себе друзей - Виктора Арайса и латвийского летчика Герберта Цукурса. Вся троица вместе с немцами крушили дома и убивали людей. Видимо, их за это считают героями в Прибалтике.

Так и мотался Борис Янкавс по дивизиям СС, пока не встретил того самого Отто Скорцени, который и предложил ему создавать видимость партизанской активности в тылу советской армии, да и попросту работать во благо СС. Для этого Янкавса даже отправили на учебу в Нидерланды.

Благодаря такой разговорчивости главаря «Лесных кошек», сотрудники СМЕРШ уже в 1947 смогли ликвидировать группировку. Те, кто смог бежать, спрятались под крылом сначала немецкого командования, а потом перешли в ведомство ЦРУ.

И вот все также остро встает вопрос: неужели откровенной связи с СС мало, чтобы считать эту банду преступниками? Неужели такой ценой надо оправдывать свое желание культивировать ненависть в России через СССР?