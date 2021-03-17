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Группировка средств РЭБ обеспечила прикрытие военных объектов на антитеррористических учениях

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения по противодействию терроризму, проходящего на территории Сибирского и Приволжского федеральных округов, обеспечили прикрытие военных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов на военные объекты.

В рамках учения расчеты комплексов «Борисоглебск-2» обнаружили сигналы управления беспилотными летательными аппаратами условного противника в радиусе 30 км. Специалисты РЭБ подавили выявленные радиоканалы и вывели из строя БпЛА.

Военнослужащими также были отработаны задачи по радиоэлектронной защите военных объектов, радиоэлектронной разведке с перехватом сигналов связи различных технических средств, а также задачи по противодействию техническим средствам разведки условного противника.

Учение проводится в соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета в период с 16 по 22 марта 2021 года под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

В учениях задействовано свыше 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.

Целью учения является совершенствование практических навыков должностных лиц управлений объединений, командиров соединений и воинских частей по управлению подчиненными силами и средствами при выполнении задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований и террористических групп в ходе проведения контртеррористической операции.

Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12349377@egNews
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