Германия должна показать России трансатлантическую жесткость
На связи посол Украины в Германии. Посол Украины поучает Германию, как бороться за Крым и проявлять трансатлантическую жесткость.
Посол Украины в Германии требует международного процесса с целью возвращения Крыма в состав Украины
Семь лет назад президент Владимир Путин с применением военной силы захватил украинский полуостров Крым и присоединил его к России. Когда кремлевский властитель силой перекроил государственные границы, это стало самым тяжким нарушением международного права в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Ни правительство Германии, ни большинство стран — членов ООН не признали эту преступную аннексию, как ее очень точно охарактеризовала канцлер Германии Ангела Меркель. Это четкий сигнал, который мы, украинцы, очень высоко ценим.
Кроме того, Германия вместе с другими странами ЕС, США и прочими демократиями ввели против Российской Федерации так называемые «крымские» санкции. За эти экономические штрафные меры (которые, впрочем, имеют некоторые лазейки, что продемонстрировала история с поставками турбин Siemens на полуостров, так что их следует еще больше ужесточить) мы также очень признательны нашим немецким партнерам.
Впрочем, есть одно «но»: всякий раз не хватает главного элемента, а именно международного переговорного процесса по возврату Крыма Украине. Понятно, что сейчас Путин даже слышать об этом ничего не хочет. А утомленный и измотанный Запад не готов раз и навсегда указать ему его место и, используя все имеющиеся в его распоряжении легитимные средства, заставить его освободить Крым.
Москва цинично пользуется этим статусом кво, чтобы денно и нощно цементировать свою оккупацию, и превращает полуостров из бывшего отпускного рая в военную базу, устанавливая там самые современные ракетные системы. При этом она стремится переселить в Крым более полумиллиона россиян, одновременно изгоняя оттуда полмиллиона украинцев (примерно четверть всего населения полуострова) и жестоко преследуя 270 тысяч крымских татар (14% населения). С учетом всего этого необходимы срочные решительные действия со стороны мирового сообщества, чтобы все-таки предотвратить окончательную катастрофу. Ведь понятно, что примирение Киева с Москвой и мир в Европе не будут возможны, пока продолжается российская оккупация Крыма. При этом именно Германия может и обязана сыграть решающую роль в том, чтобы аннексия Крыма прекратилась. Это обязательство связано не только с необходимостью восстановления международного порядка (и тем самым территориального единства Украины) и верховенства международного права.
Моральная обязанность Германии по прекращению оккупации Крыма, в первую очередь, связана с ее вечной исторической ответственностью перед Украиной за насилие национал-социалистов, которое унесло жизни восьми с лишним миллионов украинцев.
Причем именно Крыму в этой колониалистической истории была отведена особенно трагичная роль, о чем в нынешнем немецком обществе, однако, больше никто не вспоминает. В прошлом веке Германия дважды оккупировала Крым. В первый раз это произошло в рамках операции «Фаустшлаг», проведенной сразу после подписания первого мирного договора в ходе Первой мировой войны между Украинской Народной Республикой и военными державами в Брест-Литовске (9 февраля 1918 года). Тогда оккупация продлилась вплоть до окончания войны.
Уже тогда отношение Германии к югу Украины, где, кстати, проживали более 200 тысяч немецких переселенцев, основывалось на чистом колониализме. Поскольку международно-правовой статус оккупированного Крыма оставался расплывчатым, Берлин заигрывал с мыслью о создании там собственного государства немецких колонистов.
Хотя от этого авантюрного проекта в итоге пришлось отказаться, кайзеровская Германия торпедировала любые попытки по объединению украинского государства, которое было ее союзником, с Крымом, будь то в статусе автономной области или на федеративной базе. Крах этой противоречивой политики Германии в 1918 году имел фатальные последствия для независимости Украины и для Крыма, в последующие годы были уничтоженных агрессивной большевистской Россией. Вторая немецкая оккупация Крыма, начавшаяся в октябре 1941 года и закончившаяся после девятимесячной осады Севастополя 5 июля 1942 года, продлилась два с половиной года, и нацисты совершали в стране чудовищные преступления.
На этот раз крымская стратегия Германии была намного более амбициозной: там должен был появиться новый рейх готов. «Я опустошу Крым, чтобы освободить место для наших собственных переселенцев», — гласил страшный план Гитлера, который намеревался полностью германизировать полуостров, превратив его в «Готскую область» с главными городами Готенбургом (Симферополь) и Теодорихсхафеном (Севастополь). Эта область стала бы частью огромной германской империи.
Предполагалось даже строительство четырехполосного автобана, который должен был соединить полуостров с рейхом и сократить время в пути до всего двух дней, чтобы Крым мог стать «немецкой Ривьерой». Ценой этого проекта были смерть или изгнание всех 1,1 миллиона жителей Крыма. И хотя эти безумные планы не воплотились в жизнь, нацистские преступники действовали в Крыму особенно жестоко.
Немецкие оккупанты вели беспощадную войну против гражданского населения, стоившую жизни сотням тысяч мирных жителей, в том числе всем 38 тысячам крымских евреев. Хотя в сегодняшней Германии о тогдашнем плане по созданию в Крыму «Готской области» давно уже забыли, нацистская оккупация оставила на полуострове свой кровавый след. И с этими позабытыми ныне зверствами еще предстоит разобраться.
настоящим проклятием нацистская оккупация обернулась в первую очередь для крымских татар: сразу после изгнания немцев Красной Армией 18 мая 1944 года около 200 тысяч человек теплушках были депортированы в Среднюю Азию, потому что Сталин обвинил их в сотрудничестве с фашистами. Десятки тысяч человек погибли еще по пути в изгнание.
Лишь после обретения независимости в 1991 году Киев позволил крымским татарам вернуться на родину — в Крым. И именно они сейчас, в ходе новой — уже семилетней — российской оккупации подвергаются давлению, напоминающему ужасы гонений со стороны национал-социалистов и советских властей.
Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму остается катастрофической — там все намного хуже, чем в самой России, причем обстановка обостряется буквально день ото дня. Мировое сообщество не может и далее безучастно наблюдать за страданиями людей. При этом именно Германия, учитывая ее колониальное прошлое в Крыму, должна сыграть ведущую роль в том, чтобы положить конец варварству Путина и освободить полуостров из его цепких лап.
И Германия вполне может взять на себя историческую ответственность перед Украиной — причем не только памятуя о миллионах украинских жертв фашистского террора, но и потому, что сегодня необходимо продемонстрировать смелость и решительность, чтобы предотвратить новую трагедию.
Германия и ее союзники располагают множеством политических и экономических инструментов, которые могут — и должны! — использоваться, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и прекратить агрессивные действия.
Именно сейчас у Германии появился исторический шанс плечом к плечу с новым американским руководством продемонстрировать кремлевскому властителю новую трансатлантическую жесткость. Крым — это лакмусовая бумажка для немцев: они должны доказать, что действительно готовы взять на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за соблюдение международного права.
https://inosmi.ru/politic/20210317/249343740.html – цинк
Это все тот же чудесный дегенерат, который ранее поучал Штайнмайера.
Разумеется, про героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет антисемитизма, в подобных призывах немцам лучше не писать, чтобы у них совсем уж разрыва шаблона не случилось, когда эпигоны украинских прихвостней нацистов осуждают немецких нацистов и требуют современную Германию, которая осуждает своих нацистов, помочь украинским нацистам, дабы "показать трансатлантическую жесткость России".
Поделиться:
Записи на схожие темы
Никто никому ничего не должен… Выгода пока правит миром…
Межгаллактическая солидарность альфацентавры должна дать Украине атомную бомбу, чтобы разбомбить Крым, который не хочет возвращаться.
Нет уже тех немцев, которые могли бы проявлять жёсткость.
Да и однажды они уже с нею к нам ходили.
А этого посла надо послать, припомнив “легитимность” беловежского шабаша.
Объединение немецкого и украинского фашизма – это будущее польского либерализма.