Вацловас Бернотенас: как разведчик на «отлично» сдал тест для настоящих мужчин
Неделю советский разведчик Бернотенас числился в погибших. Но, как оказалось, командование поспешило с выводом. Израненный и измученный солдат все эти дни ползком пробирался к своим. Жажда жизни была гораздо сильнее когтей смерти…
…Шансов на победу у горстки советский солдат не было. Но никто не собирался просто так, без боя, сдаваться противнику. Лейтенант Бернотенас, возглавлявший взвод пешей разведки 156-го стрелкового полка, относящийся к 16-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта, отправил почти всех своих бойцов обратно в расположение советских частей. С ним осталось лишь несколько бойцов.
Советские бойцы под руководством Вацловаса Бернотенаса (в центре) ведут пленного немца
Немецкие атаки, словно волны, накатывали на позиции красноармейцев. Но те стойко держали оборону. Прошло восемь часов. В живых остались лишь лейтенант Бернотенас и политрук Кудла.
Стало окончательно понятно, что жить им осталось недолго. И тогда Вацловас Вацлович приказал сослуживцу уйти, ведь у того жена, ребенок. Но тот отказался.
Внезапно прогремел взрыв. Осколки гранаты перебили Бернотенасу ноги, задели голову. Он упал. Рядом рухнул мертвый политрук. Вацловас схватил оружие, открыл огонь и пополз в сторону. Ему удалось добраться до края занимаемой позиции. После чего он покатился вниз и потерял сознание…
***
Командир лейтенанта Бернотенаса был уверен, что тот погиб, как и все остальные бойцы. В принципе, никто и не ждал чуда. Задача, которую поставили перед разведчиками, являлась самоубийственной: им требовалось занять определенную высоту и как можно дольше ее удерживать. С этим красноармейцы справились, заплатив за успех жизнями.
Героическое удержание высоты позволило командиру составить наградные документы и посмертно представить Бернотенаса к званию Героя Советского Союза. И командир взвода разведчиков должен был стать первым литовцев, получившим столь высокую награду в ходе Великой Отечественной войны. Правда, посмертно.
Вацловас Вацлович Бернотенас являлся уроженцем города Ревеля, что в Эстляндской губернии. Но по национальности он являлся литовцем.
Будущий Герой Советского Союза родился в 1917 году. Его семья была самой обычной, рабочей. Когда Эстония стала независимой, все семейство перебралось в Литву. Бернотенас окончил Каунасское военное училище, начал проходить службу в литовской армии.
Привычную жизнь на «до» и «после» разделило присоединение прибалтийский государств к СССР. Но Вацловас отнесся к этому событию с воодушевлением, поскольку он разделял большевистские взгляды.
Но затем произошло событие, которое во второй раз круто изменило жизнь людей – началась Великая Отечественная война.
Бернотенас оказался в эвакуации. Судьба забросила его в далекую Пензенскую область. Поскольку дела на фронте шли тяжело, было принято решение о формировании шестнадцатой Литовской стрелковой дивизии. В нее и попал Вацловас после успешного окончания ускоренных курсов Пензенского артиллерийского училища.
Под самый занавес кровопролитного 1942 года Красная армия сумела перейти в наступление. И бойцы Литовской дивизии оказались на передовой. Шли месяцы, одно сражение меняло другое. Нацисты потерпели поражение в битве под Сталинградом и им требовался масштабный успех, чтобы скрасить эту неудачу и переломить ход противостояния. Так война потихоньку приближалась к одному из ключевых сражений – Курской дуге.
Советское командование понимало, что одержать победу в Курской битве можно лишь при условии, что будут известны планы противника. Поэтому от 156-го стрелкового полка требовалось захватить пленников. Приказ принялся выполнять Бернотенас и его взвод пешей разведки.
На протяжении нескольких ночей подряд красноармейцы отправлялись на поиски «языка», но у них ничего не получалось. Немцы знали, что за ними идет охота, поэтому вели себя максимально осторожно.
Тянуть дальше уже было нельзя. И тогда 25 июня 1943 года Бернотенас решил ошеломить врага дерзкой вылазкой днем. Лейтенант предположил, что подобного развития событий немцы точно не ждут. И оказался прав.
Утро для солдат Третьего Рейха началось с внезапной артподготовки. И после того, как разорвался последний снаряд, разведчики в компании пехотной роты отправились выполнять задание. Немцы растерялись. И поэтому советским бойцам удалось практически без боя занять первую линию окопов. Правда, план пришлось менять походу. Дело в том, что солдаты надеялись захватить «языков» сразу же и отступить. Но в окопах живых немцев не оказалось, пришлось продвигаться дальше.
Атака на вторую линию окопов оказалась более удачной. Красноармейцы смогли все-таки взять живьем несколько нацистов, у которых обнаружились секретные документы и карта. Получив столько ценных «языков», Бернотенас отправил их вместе со своими бойцами в расположение советской армии. Забегая вперед, стоит сказать, что благодаря пленникам стала известны подробности операции «Цитадель».
С первой частью задачи разведчики справились. Оставалась вторая – как можно дольше удерживать занятую позицию. Понимая, что шансов выжить в мясорубке практически нет, лейтенант и отправил своих солдат обратно. С ним осталось лишь несколько бойцов. Они и прикрывали отход своих до тех пор, пока это было возможным…
***
Вацловас очнулся. Темно. Он попытался сдвинуться с места, но вместо этого разведчик лишь скривился от боли. Перебитые осколками гранаты ноги не слушались, а все тело сильно болело. Он вспомнил драматические события минувшего дня.
Ему несказанно повезло, он оказался в живых. Но радоваться, по факту, было особо нечему. Бернотенас находился на вражеской территории и истекал кровью. Но сдаваться литовец не собирался. Навыки разведчика позволили ему по звездам сориентироваться на местности, а сила духа помогла сдвинуться с места.
До расположения Красной армии было рукой подать – меньше километра, но для раненого солдата этот путь занял семь суток. Лейтенант в день проползал немногим более сотни метров. И дело не только в перебитых ногах. Вся территория хорошо просматривалась с высоты, занятой немцами. Неосторожное, необдуманное движение могло привести к плену и смерти.
Метр за метром Вацловас приближался к своим. Жажду он утолял росой и протухшей болотной водой, а единственным источником пищи являлся дикий щавель. Он боли и усталости Бернотенас несколько раз в день терял сознание. Но, когда приходил в себя, продолжал движение.
Примерно на середине пути лейтенант понял, что начал сбиваться с маршрута. Его начало тянуть в сторону. И тогда он воспользовался небольшими деревянными колышками, воткнутыми в землю. По ним Вацловас проверял прямолинейность своего движения.
Кроме немцев была и еще одна опасность – минированные поля. Здесь Бернотенасу помогло не только везение, но и профессиональные навыки разведчика. Он определял заминированное место и обползал его.
Борьба со смертью длилась ровно семь дней. Советские солдаты заметили лейтенанта только тогда, когда до расположения армии оставалось всего тридцать метров. Бернотенас справился и на «отлично» сдал тест для настоящих мужчин.
Потом был госпиталь, долгое лечение. Несмотря на серьезные раны, Вацловас полностью выздоровел и вернулся на фронт. А в начале июня 1944 года он все-таки получил медаль «Золотая Звезда» и звание Героя Советского Союза. Кроме этого, его наградили еще орденами Ленина и Отечественной войны второй степени, а также «Знаком Почета».
После Победы Вацловас не остался в армии. Он был уволен в запас. Фронтовик поселился в Вильнюсе и стал работать в Литовской республиканской библиотеке. За свой труд Бернотенас удостоился еще звания Заслуженного работника культуры и образования Литовской ССР.
В его честь было названо несколько улиц в литовских городах. Но после развала СССР все они были переименованы. Сняли даже памятную доску с дома, где некогда жил Герой Советского Союза.
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Источник.
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Почти как в фильме “Звезда”.
Бернотенасу можно установить памятники и бюсты в Пензе, Курске
или Прохоровке, назвать его именем улицы в других городах России,
а также снять фильм о подвиге разведчиков.