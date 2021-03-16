Немецкие атаки, словно волны, накатывали на позиции красноармейцев. Но те стойко держали оборону. Прошло восемь часов. В живых остались лишь лейтенант Бернотенас и политрук Кудла. Стало окончательно понятно, что жить им осталось недолго. И тогда Вацловас Вацлович приказал сослуживцу уйти, ведь у того жена, ребенок. Но тот отказался.

…Шансов на победу у горстки советский солдат не было. Но никто не собирался просто так, без боя, сдаваться противнику. Лейтенант Бернотенас, возглавлявший взвод пешей разведки 156-го стрелкового полка, относящийся к 16-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта, отправил почти всех своих бойцов обратно в расположение советских частей. С ним осталось лишь несколько бойцов.



Внезапно прогремел взрыв. Осколки гранаты перебили Бернотенасу ноги, задели голову. Он упал. Рядом рухнул мертвый политрук. Вацловас схватил оружие, открыл огонь и пополз в сторону. Ему удалось добраться до края занимаемой позиции. После чего он покатился вниз и потерял сознание…

***

Командир лейтенанта Бернотенаса был уверен, что тот погиб, как и все остальные бойцы. В принципе, никто и не ждал чуда. Задача, которую поставили перед разведчиками, являлась самоубийственной: им требовалось занять определенную высоту и как можно дольше ее удерживать. С этим красноармейцы справились, заплатив за успех жизнями.



Героическое удержание высоты позволило командиру составить наградные документы и посмертно представить Бернотенаса к званию Героя Советского Союза. И командир взвода разведчиков должен был стать первым литовцев, получившим столь высокую награду в ходе Великой Отечественной войны. Правда, посмертно.



Вацловас Вацлович Бернотенас являлся уроженцем города Ревеля, что в Эстляндской губернии. Но по национальности он являлся литовцем.



Будущий Герой Советского Союза родился в 1917 году. Его семья была самой обычной, рабочей. Когда Эстония стала независимой, все семейство перебралось в Литву. Бернотенас окончил Каунасское военное училище, начал проходить службу в литовской армии.



Привычную жизнь на «до» и «после» разделило присоединение прибалтийский государств к СССР. Но Вацловас отнесся к этому событию с воодушевлением, поскольку он разделял большевистские взгляды.



Но затем произошло событие, которое во второй раз круто изменило жизнь людей – началась Великая Отечественная война.



Бернотенас оказался в эвакуации. Судьба забросила его в далекую Пензенскую область. Поскольку дела на фронте шли тяжело, было принято решение о формировании шестнадцатой Литовской стрелковой дивизии. В нее и попал Вацловас после успешного окончания ускоренных курсов Пензенского артиллерийского училища.



Под самый занавес кровопролитного 1942 года Красная армия сумела перейти в наступление. И бойцы Литовской дивизии оказались на передовой. Шли месяцы, одно сражение меняло другое. Нацисты потерпели поражение в битве под Сталинградом и им требовался масштабный успех, чтобы скрасить эту неудачу и переломить ход противостояния. Так война потихоньку приближалась к одному из ключевых сражений – Курской дуге.



Советское командование понимало, что одержать победу в Курской битве можно лишь при условии, что будут известны планы противника. Поэтому от 156-го стрелкового полка требовалось захватить пленников. Приказ принялся выполнять Бернотенас и его взвод пешей разведки.



На протяжении нескольких ночей подряд красноармейцы отправлялись на поиски «языка», но у них ничего не получалось. Немцы знали, что за ними идет охота, поэтому вели себя максимально осторожно.

Тянуть дальше уже было нельзя. И тогда 25 июня 1943 года Бернотенас решил ошеломить врага дерзкой вылазкой днем. Лейтенант предположил, что подобного развития событий немцы точно не ждут. И оказался прав.



Утро для солдат Третьего Рейха началось с внезапной артподготовки. И после того, как разорвался последний снаряд, разведчики в компании пехотной роты отправились выполнять задание. Немцы растерялись. И поэтому советским бойцам удалось практически без боя занять первую линию окопов. Правда, план пришлось менять походу. Дело в том, что солдаты надеялись захватить «языков» сразу же и отступить. Но в окопах живых немцев не оказалось, пришлось продвигаться дальше.



Атака на вторую линию окопов оказалась более удачной. Красноармейцы смогли все-таки взять живьем несколько нацистов, у которых обнаружились секретные документы и карта. Получив столько ценных «языков», Бернотенас отправил их вместе со своими бойцами в расположение советской армии. Забегая вперед, стоит сказать, что благодаря пленникам стала известны подробности операции «Цитадель».



С первой частью задачи разведчики справились. Оставалась вторая – как можно дольше удерживать занятую позицию. Понимая, что шансов выжить в мясорубке практически нет, лейтенант и отправил своих солдат обратно. С ним осталось лишь несколько бойцов. Они и прикрывали отход своих до тех пор, пока это было возможным…

***

Вацловас очнулся. Темно. Он попытался сдвинуться с места, но вместо этого разведчик лишь скривился от боли. Перебитые осколками гранаты ноги не слушались, а все тело сильно болело. Он вспомнил драматические события минувшего дня.



Ему несказанно повезло, он оказался в живых. Но радоваться, по факту, было особо нечему. Бернотенас находился на вражеской территории и истекал кровью. Но сдаваться литовец не собирался. Навыки разведчика позволили ему по звездам сориентироваться на местности, а сила духа помогла сдвинуться с места.



До расположения Красной армии было рукой подать – меньше километра, но для раненого солдата этот путь занял семь суток. Лейтенант в день проползал немногим более сотни метров. И дело не только в перебитых ногах. Вся территория хорошо просматривалась с высоты, занятой немцами. Неосторожное, необдуманное движение могло привести к плену и смерти.



Метр за метром Вацловас приближался к своим. Жажду он утолял росой и протухшей болотной водой, а единственным источником пищи являлся дикий щавель. Он боли и усталости Бернотенас несколько раз в день терял сознание. Но, когда приходил в себя, продолжал движение.



Примерно на середине пути лейтенант понял, что начал сбиваться с маршрута. Его начало тянуть в сторону. И тогда он воспользовался небольшими деревянными колышками, воткнутыми в землю. По ним Вацловас проверял прямолинейность своего движения.



Кроме немцев была и еще одна опасность – минированные поля. Здесь Бернотенасу помогло не только везение, но и профессиональные навыки разведчика. Он определял заминированное место и обползал его.

Борьба со смертью длилась ровно семь дней. Советские солдаты заметили лейтенанта только тогда, когда до расположения армии оставалось всего тридцать метров. Бернотенас справился и на «отлично» сдал тест для настоящих мужчин.



Потом был госпиталь, долгое лечение. Несмотря на серьезные раны, Вацловас полностью выздоровел и вернулся на фронт. А в начале июня 1944 года он все-таки получил медаль «Золотая Звезда» и звание Героя Советского Союза. Кроме этого, его наградили еще орденами Ленина и Отечественной войны второй степени, а также «Знаком Почета».



После Победы Вацловас не остался в армии. Он был уволен в запас. Фронтовик поселился в Вильнюсе и стал работать в Литовской республиканской библиотеке. За свой труд Бернотенас удостоился еще звания Заслуженного работника культуры и образования Литовской ССР.

В его честь было названо несколько улиц в литовских городах. Но после развала СССР все они были переименованы. Сняли даже памятную доску с дома, где некогда жил Герой Советского Союза.

Павел ЖУКОВ



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