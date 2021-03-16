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В Крыму задержан агент СВР Украины

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Использованные источники: ria.ru

В Крыму задержан агент СВР Украины Россиянина, работающего на спецслужбы Украины, задержали за "разведывательно-подрывную деятельность" в Крыму, в его машине нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым", - говорится в релизе. Отмечается, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб". "В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6632391.html
Метки: контрразведка, крым, свр, спецслужбы, Украина, фсб
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 14659 12255
    Айва час назад

      Кравчук на прощание дал Есипенке СВУ и рекомендовал бережно хранить, чтобы передать бомбу в целости и сохранности агентам ФСБ при задержании. А то, не дай Бог, взорвётся…

    • 128 64
      Наблюдатель час назад

        А это, случайно, не вудпекер ли Серый попался на очередной пакости?.. или вудпекер дядя Вольдемар?.. у него там номера на машине не с тремя шестёрками, часом?

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