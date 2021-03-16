Песни эпохи
И есть три песни, которые как я считаю, предельно выразили содержание постсоветской эпохи. Может быть, есть и другие, но когда я думала на эту тему, то подобрал именно эти три.
Первая - это "Америкен бой". В ней прекрасно все - и содержание и исполнение. Эти дамы поют именно с нужными интонациями, с этой страстностью дам с низкой социальной ответственностью, предельно выражая состояние нашей Родины, раздвинувшей ноги перед западными партнерами. В этой песенке звучит этот особый восторг падения.
Другая песенка - это "Никого не жалко" Шнура.
Никого не жалко никого
Ни тебя, ни меня, ни его.
Нет друзей и нет приятелей
Нет врагов и нет предателей
Многим из нас уже жить не хочется
Все мы дрочим или дрочимся…
Там уже не адское опьянение падением, а тяжелое похмелье, когда ясно, что выжжено все и в это пустыне невозможно жить...
Впрочем, творчество Шнура вообще неплохо передает дух времени.
Вообще, Шнур заплыл жиром и испортился, лишний раз подтверждая, что хорошему художнику вредит благополучие. Шнур пережил себя, слишком зажился на этом свете, было бы красивее если бы ушел раньше, как то скандально...
А третью песню я услышал сравнительно недавно. Она принадлежит, так сказать, последнему поэту эпохи Михаилу Елизарову и называется "Советская". Ее нет смысла пересказывать, на словах не передашь особое исполнительское мастерство автора, это надо посмотреть. Скажу лишь, что она о решающем моменте, когда нельзя было обосраться, но мы обосрались... Заранее предупреждаю, что песня содержит нецензурную лексику. А в качестве дополнения в припеве звучит мотив из "Дня Победы"...
Вот "День Победы" - это позднесоветская песня, с моей точки зрения, совсем не литургическая, а какая-то... шансонистая. И этот мотивчик в песне Елизарова прекрасно подчеркивает тот факт, что мы все продав, все сдав, еще отмечаем какой-то День Победы страны, которой уже нет на карте…
Ну как же так серый,на самое больное место твердожидкостного наступил,елязаров же его любимый певец._)))Поосторожней надо с приянтелями,он же тебе готов целовать песок,на которое ты ходило.За что ты его так.)))))
Вот этот набор серого он характеризует как эпоху. Постеснялся бы что ли.
Интересно, что бы он готов целовать, если бы она по коровнику ходила ?