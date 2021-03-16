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Песни эпохи

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Есть в песнях что-то удивительное и необъяснимое. Иногда послушаешь "Ой, да не вечер" в хорошем исполнении и будто задевает это сочетание слов и мотива какие-то глубины...
 
 
В советском периоде есть много сокровенного, неявного, что проявляется именно через песни. Если послушать, например, "Там в дали за рекой" в исполнении хора Александрова, без оркестра, именно без оркестрового сопровождения, то становится ясно, что это литургия.
 
 
Или "Товарищ память" в исполнении Сережи Парамонова - тоже носит литургические черты.

 

 
 
И эти песни говорят о таинственных глубинах эпохи, возможно, больше чем документы партии...

И есть три песни, которые как я считаю, предельно выразили содержание постсоветской эпохи. Может быть, есть и другие, но когда я думала на эту тему, то подобрал именно эти три. 

Первая - это "Америкен бой". В ней прекрасно все - и содержание и исполнение. Эти дамы поют именно с нужными интонациями, с этой страстностью дам с низкой социальной ответственностью, предельно выражая состояние нашей Родины, раздвинувшей ноги перед западными партнерами. В этой песенке звучит этот особый восторг падения.

 

 
 
И совершенно великолепен клип с танцующим под эту песенку Медведевым: все, что можно сказать об этой элите - предельно выражено

 

 
 

Другая песенка - это "Никого не жалко" Шнура.

Никого не жалко никого
Ни тебя, ни меня, ни его.

Нет друзей и нет приятелей
Нет врагов и нет предателей
Многим из нас уже жить не хочется
Все мы дрочим или дрочимся…

 

Там уже не адское опьянение падением, а тяжелое похмелье, когда ясно, что выжжено все и в это пустыне невозможно жить...

 

Впрочем, творчество Шнура вообще неплохо передает дух времени.

 

 

Вообще, Шнур заплыл жиром и испортился, лишний раз подтверждая, что хорошему художнику вредит благополучие. Шнур пережил себя, слишком зажился на этом свете, было бы красивее если бы ушел раньше, как то скандально...

А третью песню я услышал сравнительно недавно. Она принадлежит, так сказать, последнему поэту эпохи Михаилу Елизарову и называется "Советская". Ее нет смысла пересказывать, на словах не передашь особое исполнительское мастерство автора, это надо посмотреть. Скажу лишь, что она о решающем моменте, когда нельзя было обосраться, но мы обосрались... Заранее предупреждаю, что песня содержит нецензурную лексику. А в качестве дополнения в припеве звучит мотив из "Дня Победы"...

 

Вот "День Победы" - это позднесоветская песня, с моей точки зрения, совсем не литургическая, а какая-то... шансонистая. И этот мотивчик в песне Елизарова прекрасно подчеркивает тот факт, что мы все продав, все сдав, еще отмечаем какой-то День Победы страны, которой уже нет на карте…

 
 

 

 

 

 

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/3804612
Метки: общество
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 43333 22397
    Степаныч 40 мин. назад

      Ну как же так серый,на самое больное место твердожидкостного наступил,елязаров же его любимый певец._)))Поосторожней надо с приянтелями,он же тебе готов целовать песок,на которое ты ходило.За что ты его так.)))))

    • 7189 5065
      чужой пять минут назад

        Вот этот набор серого он характеризует как эпоху. Постеснялся бы что ли.
        Интересно, что бы он готов целовать, если бы она по коровнику ходила ?

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