И совершенно великолепен клип с танцующим под эту песенку Медведевым: все, что можно сказать об этой элите - предельно выражено

Другая песенка - это "Никого не жалко" Шнура.

Никого не жалко никого

Ни тебя, ни меня, ни его.

Нет друзей и нет приятелей

Нет врагов и нет предателей

Многим из нас уже жить не хочется

Все мы дрочим или дрочимся…

Там уже не адское опьянение падением, а тяжелое похмелье, когда ясно, что выжжено все и в это пустыне невозможно жить...

Впрочем, творчество Шнура вообще неплохо передает дух времени.

Вообще, Шнур заплыл жиром и испортился, лишний раз подтверждая, что хорошему художнику вредит благополучие. Шнур пережил себя, слишком зажился на этом свете, было бы красивее если бы ушел раньше, как то скандально...

А третью песню я услышал сравнительно недавно. Она принадлежит, так сказать, последнему поэту эпохи Михаилу Елизарову и называется "Советская". Ее нет смысла пересказывать, на словах не передашь особое исполнительское мастерство автора, это надо посмотреть. Скажу лишь, что она о решающем моменте, когда нельзя было обосраться, но мы обосрались... Заранее предупреждаю, что песня содержит нецензурную лексику. А в качестве дополнения в припеве звучит мотив из "Дня Победы"...

Вот "День Победы" - это позднесоветская песня, с моей точки зрения, совсем не литургическая, а какая-то... шансонистая. И этот мотивчик в песне Елизарова прекрасно подчеркивает тот факт, что мы все продав, все сдав, еще отмечаем какой-то День Победы страны, которой уже нет на карте…