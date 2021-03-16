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Новости сетевой свободы

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1, Роскомнадзор официально предупредили Твиттер, что если в течение месяца соц.сеть не удалит требуемые материалы запрещенные российским законодательством, то Твиттер будет заблокирован на территории РФ. Время пошло. Твиттер пока что на контакт с Роскомнадзором не идет. Как уже ранее отмечал, в деле блокировки крупных западных сервисов в РФ главное начать, затем все будет идти быстрее и проще, благо цензура на этих сервисах по большей части облегчает для властей необходимость сильно уж разъяснять, почему их будут блокировать, все и так на поверхности.

2. Государственная Дума приняла в 3-м чтении закон об обязательной предустановке отечественного софта на мобильные устройства. С 1 июля 2021 года за отсутствие отечественного софта на продаваемых телефонах и планшетах будут штрафовать. Полный список софта обещают представить в ближайшее время, среди соц.сетей упоминают ВКонтакте и Одноклассники. Поисковик наверное будет Яндекс, как и браузер.

3. Сеглдня попал под цензуру на Ютуб. У меня с канала (там вообще копеечный канал, менее 3 тыс. человек), удалили ролик с мемами про либералов и демшизу, залитый еще черт знает когда. Там и просмотров не было особо и никому он за эти годы не мешал. Но сегодня прилетело "ваш ролик удален за хейт-спич". Ха-ха. В общем, когда Ютуб заблокируют в РФ (уверен, что до этого тоже дойдет, хоть и не сразу – пока что альтернативы особой нет), особо плакать не буду. Но конечно не из-за удаленного ролика. -

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6632607.html
Метки: государственная дума, личное, роскомнадзор, твиттер, цензура, юмор, ютуб
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7023 5747
    Женечка час назад

      Ну уж YouTube Гугля в обиду не даст. Уже дали понять, что в случае чего отключат Андроид в России. А твиттером, итак, кроме Рогозина и Медведева никто не пользуется.

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