* 2 * Теперь когда я стою в очереди в магазине я всегда оглядываюсь кто стоит за мной, а вот зачем: стою недавно в очереди смотрю за мной дедушка старенький с пакетом молока считает копейки, чтобы набрать нужную сумму, моя очередь подошла я тихо говорю продавцу «молоко тоже пробейте я заплачу» — немного боюсь ведь дед может и разозлиться, что за него платят, а он мне говорит «вы за меня заплатили? спасибо большое», потом из магазина шла, аж плакала от радости что сделала доброе дело, чего и всем желаю!

Я присела на корточки, а он обнял меня и шепнул: «Тётя, спасибо, тебе за денежку, я теперь всегда живой буду!». И засмеялся. А я плакала. Почти навзрыд. Потому, что четырёхлетний человек был счастлив. Живой и здоровый. И всё у него будет лучше всех. Люди, которые не остались равнодушными и помогли ребёнку, дают мне надежду.

Спустя время я стояла в той же очереди того же супермаркета, когда сзади послышалось звонкое: «Тётя!», я обернулась. Ко мне бежало маленькое чудо.

Прошло время и в соц.сетях стала появляться информация о том, что малышу сделали операцию и скоро он возвращается домой. Мы радовались за него всем городом…

Обернулась. У молодой женщины на руках сидел тот самый малыш. Она заплакала и шепнула: «Спасибо». По моим щекам текли слёзы. Я пожелала парнишке поскорей выздороветь и ушла…

Однажды, стоя у кассы в супермаркете, снова опускала сдачу в подобный контейнер, как вдруг услышала тихий детский голос: «Мама, смотри, тётя отдаёт денежку мне на врача».

* 1 * В нашем маленьком городе стали появляться объявления с просьбой помочь малышу, который из-за ошибки врачей стал медленно умирать . Из местной больницы его «выписали домой, доживать последние дни», как писала его мама. Пройти мимо было просто невозможно. Бросала деньги в специальные урны, установленные в магазинах, банках…. Немного, но капля по капле…

Это было необъяснимо, в доме бывали только самые близкие, поэтому о пропаже решили не сообщать. Прошло время… Тайна исчезновения ложечек открылась самым невероятным образом. Распечатав банку с подаренным подружкой мёдом, (а нужно заметить, что подруга одарила им всех своих знакомых, по одной банке на каждого ребеночка семьи), моя дочь обнаружила в ней красивую чайную ложечку. О своей находке она тут же сообщила подруге.

В ходе краткого разбирательства выяснилось, что средняя дочь подруги 4-х летняя Дынька, а всего у неё три дочки, которая принимала самое деятельное участие в подготовке подарков, в момент когда подруга отвлеклась на кормление младшей, положила в каждую банку с мёдом по чайной ложечке, справедливо рассудив, что мёд ими будет есть очень удобнее.

Обзвонили знакомых, все 12 ложечек были обнаружены, извлечены из банок с мёдом и возвращены. Эта чудесная малышка — Дынька даёт всем нам надежду, что она как и и её замечательная мама, будет всегда, при малейшей возможности, бескорыстно дарить людям своё доброе сердце.

* 4 * Каждый раз, когда я бужу свою младшую сестру, я щекочу ей ноги. Она парализована ниже пояса, и я думал, что она никогда не чувствовала это. Но сегодня, когда она проснулась и я пощекотал ей ноги… она засмеялась. А потом встала и начала плакать. Теперь она может ходить. Я люблю тебя, сестричка. ))

* 5 * Моя мама хотела сделать аборт. В больнице она разговаривала с врачом, когда к ней подбежала 3-хлетняя девочка и сказала: «Тётя, не надо делать аборт. Ведь мы могли бы дружить с ней». Прошло 15 лет, и эта девочка — мой самый-самый лучший друг. Она даёт мне надежду.

* 6 * Сегодня в Макдоналдсе видела бездомного с большой кружкой денег. Думала, он пришёл купить себе еды. Но он высыпал всё в копилку для пожертвований на благотворительность. Человек, у которого ничего нет, умудряется что-то отдавать другим. И это даёт мне надежду.

* 7 * Моему деду 85 лет. Сегодня я узнал, что с тех пор, как его единственная жена умерла, он каждое воскресение ездил возложить розы на её могилу. Это в двух часах езды от его дома. Когда она умерла, ей было 29 лет. Вот Такая любовь…

* 8 * 4 месяца назад у меня диагностировали облысение. Через месяц я потеряла все волосы. Было страшно идти в школу, я думала, что все будут пялиться на меня. На следующее утро я услышала стук в дверь, и десять моих друзей стояли на крыльце с полностью побритыми головами. Двое из них были девочками…

* 9* Моя дочь ходит в детский садик, и в том же садике есть слепой мальчик. Она не понимала что это означает, так что я объяснил ей. Наследующий день, когда я пришел забирать ее домой, я увидел, как она сидит с закрытыми глазами напротив того мальчика и описывает ему, как выглядят деревья. Мальчик просто сиял от счастья. Моя дочь дает надежду мне и тому мальчику.

* 10 * Сегодня на дороге я видел забавную ситуацию. Водитель машины выкинул из окна мусор, а мотоциклист, ехавший за ним, поднял его. На следующем же светофоре мотоциклист постучал в окно машины и вручил водителю его мусор обратно.

* 11 * Недавно мою маму повысили. Когда я ехала с урока, я решила сделать ей приятное и зашла в маленький цветочный магазин. У меня было мало денег, но я решила все деньги потратить на нарциссы. Вы спросите: почему именно нарциссы? Потому что мое имя в переводе с моего родного языка означает именно этот цветок.

Но в магазине я увидела красивую розовую розу и решила именно ее купить маме. Продавец прошел за цветы, где я его не видела, и вышел оттуда с моей розой и.. с нарциссами. Я сказала, что у меня больше нет денег, что я могу только розу купить, а он с улыбкой отдал мне нарциссы и сказал: «Это от меня. У меня сегодня отличное настроение, пусть и у вас оно будет отличным.»

* 12 * Работаю я в банке и в тот день была за кассой. Ровно в восемь, как только открылись, подошел пожилой мужчина. Начал расспрашивать про напарницу, которая вчера работала. Я объяснила, кто это был и он протянул деньги, чуть больше двухсот рублей и сказал, что моя напарница вчера неправильно сдачу ему посчитала, и он не мог уснуть из-за этого, так как ей придется недостачу со своего кармана заплатить, он решил их немедленно вернуть. Вот такие хорошие у нас постоянные клиенты бывают.

Так приятно было, что весь день всем улыбалась. Спасибо вам!!! Таких историй у нас в банке оооочень много. И я заметила: что если я кому то делаю добро, обязательно мне кто- то чем-то помогает, или наоборот. Помогайте друг другу!!!

* 13 * Просто меня потрясло сегодня, вот и хочу поделиться. Еду в трамвае домой и заходит девушка без ноги на костылях… Ноги явно у нее полностью нет, потому что юбка у нее выше колена и видно, что ничего там нет. А она заходит в красивой юбке и кофточке, ухоженная, с макияжем и улыбается во весь рот. Я так удивилась, вот это сила… а мы тут со своими проблемами угрюмые такие стали.

* 14 * Живу я в десяти километрах от города, после десяти вечера автобусы не ездят и приходится на попутку за 200 рублей садится. Так вот стою я и еще человек 15, подъезжает машина, водитель кавказской национальности, и берет с собой полный салон (4 человека) и меня в том числе, довозит до Лесной поляны, а когда мы ему деньги отдавали, он отказался и сказал: «Не таксист и мне все равно по пути было)))

А позже я узнала, что он так каждый день бесплатно людей отвозит домой!!! Очень приятно осознавать, что в людях есть человечность и доброта)))

* 15 * Хочу рассказать историю, после которой вся наша семья поверила, что хорошие люди ещё существуют.

Дело в том, что мои родители лет 5 назад ехали на машине с Якутска в Ростов-на-Дону на машине. Мы тогда переезжали, и они решили напоследок попутешествовать, посмотреть Российскую природу. Дело было осенью. Ночью мама с папой спали, а с рассветом ехали снова. И как вы знаете, дорог в нашей стране, особенно там где не ездит правительство, нет.

Так вот на одном каком-то таком бездорожном участке лопается какой-то там ремень (я не очень разбираюсь в машинах). Папа решает словить попутку и съездить за ремнем в автосервис. И никто как на зло не останавливается, а на улице уже немного темнеет и идти пешком нет смысла, так как папа дошел бы туда только к утру.

Потом, как рассказывает папа, он понял, почему люди проезжали мимо, он был одет в рабочую одежду и естественно с заросшей бородой. В общем, по словам папы «похож на бомжа». И всё-таки ему улыбнулась удача, остановился мужчина пожилого возраста. Они договорились, что довезут папу до автосервиса и он там словит уже другую попутку.

А в это время мама сидела одна в машине молилась и ждала чуда. Но потом мужчина предположил, а вдруг ремень не подойдет? И он сказал, что довезет его до машины и пока папа не заведет машину, то тот не уедет.

И как будто пророчеством были его слова, ремень оказался коротким. Так эти золотые люди, забрали маму и папу к себе в дом, накормили и уложили спать. А утром мужчина и папа поехали в автосервис и купили подходящий ремень.

Родители не знали как отблагодарить своих спасителей. От денег они отказывались наотрез, а папа заметил, что на их стареньком автомобильчике оторвано боковое зеркало и купил его в подарок. Я не знаю что было бы, если бы не эти золотые люди! Я очень хочу, чтобы было как можно больше неравнодушных людей, которые не боятся совершать добрые поступки. Я верю в нас, люди и в нашу доброту.

* 16 * На свой день рождения, 16 лет, мне подарили очень много шариков, да еще и квартиру мы украшали. В общем, день рождения прошел, а шариков осталась уйма, но мы с подружкой нашли им применение — собрали все в охапку и пошли дарить детям на улице=) Сколько ж радости было! Многие не верили, что просто так, кто то стеснялся пока мы сами не подходили, но счастливые лица детишек так воодушевляли нас А на обратном пути мы шли и видели всех «наших» идущих с шариками, это восхитительное чувство приносить радость кому-то.

Юлька-Позитивщица

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