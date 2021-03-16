КАК ЗАХВАТИТЬ МИР глобальными техно-гигантами и шоу-бизом
Samsung, LG, Hyundai. Даже если вы живёте в самом глухом уголке планеты, вы, скорее всего, не просто знаете про эти бренды, а являетесь обладателем чего-нибудь с таким логотипом. Только вот Южная Корея это не только флагман в кармане или Солярис с Кретой.
В этом ролике мы поговорим о причинах экономического взлета Кореи, посмотрим как живут простые люди, чем они питаются и сколько зарабатывают, и почему сюда за пластической операцией приезжают со всех уголков света. Ну и конечно же расскажем про южнокорейскую k-pop музыку, которая уже завоевала весь мир. Как выглядит индустрия изнутри? Фабрика грез, контрактное рабство и жесткий контроль. Давайте разбираться, как они дошли до жизни такой:
Тайм-коды:
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[
< ![CDATA[