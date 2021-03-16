Главная » Невероятное в мире

КАК ЗАХВАТИТЬ МИР глобальными техно-гигантами и шоу-бизом

111 0

Samsung, LG, Hyundai. Даже если вы живёте в самом глухом уголке планеты, вы, скорее всего, не просто знаете про эти бренды, а являетесь обладателем чего-нибудь с таким логотипом. Только вот Южная Корея это не только флагман в кармане или Солярис с Кретой.

В этом ролике мы поговорим о причинах экономического взлета Кореи, посмотрим как живут простые люди, чем они питаются и сколько зарабатывают, и почему сюда за пластической операцией приезжают со всех уголков света. Ну и конечно же расскажем про южнокорейскую k-pop музыку, которая уже завоевала весь мир. Как выглядит индустрия изнутри? Фабрика грез, контрактное рабство и жесткий контроль. Давайте разбираться, как они дошли до жизни такой:

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>00:00< ![CDATA[]]>​ – Начало

< ![CDATA[]]>01:15< ![CDATA[]]>​ – CCTV, штрафы, камеры и скрытая съемка

< ![CDATA[]]>02:56< ![CDATA[]]>​ – Причины взлета

< ![CDATA[]]>07:37< ![CDATA[]]>​ – Как живут простые люди?

< ![CDATA[]]>09:47< ![CDATA[]]>​ – Корейская еда. До сих пор едят собак?

< ![CDATA[]]>11:06< ![CDATA[]]>​ – K-POP. Как южнокорейская музыка завоевала весь мир?

< ![CDATA[]]>16:47< ![CDATA[]]>​ – Южная Корея – рай пластической хирургии

< ![CDATA[]]>18:02< ![CDATA[]]>​ – Заключение

Источник: https://www.kramola.info/video/vlast/kak-zahvatit-mir-globalnymi-tehno-gigantami-i-shou-bizom
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ужин в Кремле — дело принципа!
Кто устроил травлю Петра Гаряева?
Потеря смыслов в постперестроечном периоде
Проамериканская НГО „Вольное историческое общество” готовит мощную идеологичекую диверсию
Пушкин и масоны
Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей
Новая эра (2)
Слухи об убийстве (или поимке) Муамара Каддафи - очередной грязный блеф НАТО!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru