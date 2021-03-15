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В США начнут выплату компенсаций потомков жертв рабства и расовой дискриминации

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«Когда все будет сказано и сделано, то, сколько денег будет собрано на возмещение ущерба… это будет лишь каплей в море за страдания и угнетение, которые испытывали чернокожие в этой стране» (с) преподобный Майкл Нэборс, Эванстон

В американском городе Эванстон начался процесс выплаты компенсаций жертвам расовой дискриминации.
Согласно планы, в течение ближайших 10 лет, власти города распределят 10 млн. долларов, по 25 000 долларов на "одну жертву рабства". Пока что на компенсации город выделил 400 000 долларов, то есть максимум деньги смогут получить 16 человек.
Для этого, человек должен доказать, что его предок был черным, проживал в Эванстоне и пострадал от угнетения или расовой дискриминации с 1919-го до 1969-го года. Если это получается доказать, то город единоразово выплачивает ему 25 000 в качестве компенсации за все страдания предков, на улучшение жилищных и бытовых условий.
Финансировать банкет будут за счет налога на продажу каннабиса и социальных пожертвований.
Несмотря на это, часть местной чернокожей общины (в основном, активисты Black Lives Matter) посчитала, что предложенная сумма компенсаций слишком мала и организовала митинг и ряд пикетов, с требованием увеличить размер компенсаций.
Недовольных предложенной суммой и порядком выплат разгоняли с помощью полицейских дубинок и собак https://twitter.com/whereisourtent/status/1371114860969390086
В США ожидают, что если эта практика устоится в Эванстоне, за ним могут последовать и некоторые другие города США.

Американцам необходимо платить и каяться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6628211.html
Метки: дискриминация, рабство, США
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