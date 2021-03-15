Мы снова становимся в позу: «Чего ещё изволите?»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. «Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе и на «Катюшу»», — говорится в заявлении суда.

В нем также утверждается, что «в России «Катюша» считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». При этом отмечается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия».

Как известно, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за якобы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна во время церемонии награждения.

И вот теперь даже это спортивными чиновниками нам не дозволяется. Причем понятно, что причина запрета – политическая. Песню сочли «патриотической», именно поэтому и наложили на нее табу. Другими словами, России без обиняков сказали, что проявлять патриотизм нам не позволено.

Как же отреагировали на это не просто унизительное, а невыносимо оскорбительное для России решение CAS наши спортивные чиновники? Комментируя его, председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заявила: «»Катюша» — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны».

Но произнеся эти правильные слова, она при этом тут же покорно объявила: «Раз отклонили, то будем искать другой вариант». Отметив, что федерации разных видов спорта уже предлагают разные музыкальные композиции, и в ходе обсуждений высказано «достаточное количество мнений» насчет других вариантов. «Тем не менее из-за временных ограничений необходимо быстрее принимать решение и предложить сразу несколько различных композиций», – добавила, продолжая гнуть соглашательскую линию, наша именитая в прошлом спортсменка, выступающая сейчас в роли спортивной чиновницы.

«Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов. В других странах такое бы было возможно быстро совершить, но у нас это займет достаточно длительное время. Еще нужно разобраться – по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную», – объяснила Великая, не исключив и использование гимна МОК в качестве замены российскому.

Никакого протеста не выразили пока даже в Госдуме. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ограничился тем, что назвал решение СAS «странным».

«В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд, – сказал, осторожно подбирая слова, Свищев. – Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности».

«И раз уж на то пошло, то песня «Катюша» была написана ещё во времена СССР, в состав которого входила не только Россия. А вообще, думаю, что это не последний выпад в нашу сторону, наши коллеги до окончания санкций будут и в дальнейшем использовать любую возможность, чтобы нас уколоть», – добавил он.

Так же беззубо и соглашательски отреагировала на запрет «Катюши» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. «Этого следовало ожидать, – сказала она по телефону РИА Новости, комментируя решение CAS. – Думаю, не следует тут зацикливаться на одном варианте, нужно предлагать несколько. Не хочется рассуждать в ключе, что лучше – «Катюша» или первый концерт Чайковского, но, думаю, что для МОК вариант с Чайковским более нейтральный. Международная федерация уже его одобрила, так что, думаю, этот вариант вполне подходящий».

Не стал протестовать в ответ на оскорбительный запрет и почетный глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить», – ограничился констатацией факта Жуков в интервью ТАСС.

А трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина вообще отреагировала странно. «Совершенно правильное решение, – одобрила она запрет «Катюши». – Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», – считает Роднина.

Другими словами, в ответ на оскорбительное для России решение международных спортивных чиновников, чиновники отечественные, даже из числа бывших спортсменов, вместо того, чтобы выразить в связи с этим негодование и решительный протест, снова встали в позу униженных просителей: мол, чего изволите, господа?

Покорно выразив согласие на то, чтобы подобрать вместо «Катюши» другую песню и даже заявляя, что «лучше вообще без гимна».

Более достойный ответ на запрет СAS дал народный артист РСФСР Лев Лещенко. «Я считаю, что наши спортсмены, которые будут восходить на пьедестал, должны наплевать и петь «Катюшу». Просто выучить слова и петь сами, чтобы это было показательно, потому что весь мир прекрасно знает «Катюшу», может быть, даже больше гимна. Это безобразие и очередной демарш в сторону нашего Отечества. Спорт никогда не был политической мишенью. Поэтому эти люди, я считаю, безнравственно себя ведут по отношению к культуре и спорту нашего Отечества», – сказал Лещенко РИА Новости.

Что тут скажешь? Неужели не понятно, что нынешний запрет CAS – не просто запрет песни, а это – наглядный эпизод развернутой против России яростной гибридной войны. Ее составляющая часть – война информационно-психологическая, исподволь уничтожающая национальное самосознание и приводящая к депрессивности населения, покорности перед врагом, глубоко унижающая нашу страну. Это война, которая уничтожает Россию изнутри без единого выстрела. Сейчас её цель – представить нашу страну мировым изгоем, в том числе и в спорте.

И вот: против нас идет безжалостная война на всех фронтах, а мы в ответ на оскорбительные атаки извиняемся, оправдываемся, покорно склоняем голову перед оскорблениями, соглашаемся на унизительные условия, в которые сейчас западные спортивные чиновники ставят наших спортсменов. Фактически сдаемся без боя.

Понятно, что наши спортсмены очень хотят выступать на международных соревнованиях, а наши спортивные чиновники очень хотят ездить по Европам вместе с ними и заседать во всякого рода международных организациях, где, кстати, российские представители получают очень нехилые зарплаты.

И, наверное, именно поэтому они не хотят терять эти «кормушки» и в ответ на унижения и оскорбления не энергично протестуют, а покорно соглашаются, проявляют мягкотелость, идут на бесконечные уступки.

Но тут дело вовсе не в наших чиновниках, и даже не в спортсменах, а в том, что западная пропаганда, превзошедшая по лживости геббельсовскую, предназначена, прежде всего, для населения, она подтачивает достоинство нашей страны не только в Росси, но и за её пределами. Печально, но самым достойным ответом на наглость Запада можно считать только резкое, но справедливое выражение – «дебилы» – Сергея Лаврова на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге в адрес оператора Reuters. И это слово – верная характеристика нынешнего поведения Запада по отношению к России! Но так решительно мы отвечаем в политике, а в спорте?

Как известно, позиция у президента России Владимира Путина сейчас такая: если видишь, что драка неизбежна, бей первым. Есть и другой вариант, который продемонстрировал в свое время Евгений Примаков: когда на подлёте к Америке узнал, что США бомбят Сербию, он развернул самолет в сторону Москвы.

Когда «За державу обидно», других рецептов защиты Отечества и его достоинства не существует. Но почему, когда нам запрещают наш флаг, нашу родную «Катюшу», мы сегодня не делаем такой же «разворот»? Ведь надо же не мямлить в ответ на оскорбления, а отвечать хамам не политкорректно, а адекватно.

Конечно, это не значит, что мы должны с оскорбленным видом запереть наши ворота, изолироваться от мира, ни с кем не общаться и вообще не ездить на спортивные состязания за границей. Нет, этого, наверное, делать не стоит, но ответ на такие оскорбительные запреты должен быть совсем иным.

«Это позор, – пишет обозреватель агентства «Царьград» Андрей Перла, – Никакого другого слова для этой ситуации подобрать невозможно. Россия опозорена, и никто, кроме российских чиновников от спорта и российских спортсменов, в этом не виноват. Не потому, что кто-то там когда-то кое-где у нас порой якобы пользовался допингом. А потому что никакого «мы подберём вместо гимна другую песню», «мы согласны пройти под белым флагом», лишь бы нам разрешили участвовать в соревнованиях – не должно быть никогда и ни под каким видом. На запрет поднимать свой флаг – чем бы этот запрет ни мотивировали, хоть допингом, хоть решением мировой закулисы, хоть желанием лысого заокеанского чёрта – уважающей себя России может быть только один ответ: адью, медам и месье. В таком случае играйте в свои игры без нас».

В свое время при поездке в Америку поэт Маяковский написал:

Я в восторге от Нью-Йорка города.

Но кепчонку не сдерну с виска.

У советских собственная гордость:

на буржуев смотрим свысока.

Но вот, прошли годы, уже нет СССР и, хотя Россия сейчас проводит независимую внешнюю политику, но вот, что касается спорта, то сейчас наша реакция в ответ на оскорбления и унижения нашей страны со стороны международных спортивных чиновников выглядит, мягко говоря, не убедительно. У нас сегодня «собственной гордости» и в самом деле уже нет?