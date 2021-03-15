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Пробовали есть проростки. Давно уж. Их надо хорошо отмывать, так как там в изобилии растёт незапланированная флора и фауна. Проростки скользкие и вонючие. В итоге, стало противно, это дело забросили. А то неохота животом маяться.
Смотря что проращивать.
Растения – большие гады: нас травят, выделяя яды.
Прорастающие боб или зернышко становятся мягкими. И потому — уязвимыми для вредителей. Чтоб их спасти, растения часто пускаются во все тяжкие. Пшеница и ее родственники при проращивании, к примеру, выделяют токсины. Именно поэтому их пророщенные зерна нельзя есть, если росток превысил 1-2 мм: у многих людей такие пророщенные пшеничные, ржаные или полбные (полбовые?) зерна вызывают боли в животе или расстройство.