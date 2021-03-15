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Тогда не удалось… Зато сечас РФия является сырьевой колонией тех кто, сто лет назад хотел взять Россию силой.
Странные аналогии у автора, если бы не революция то и вторжения не было бы. Может булкой и не хрустели, зато кровью бы не умылись и с голоду не дохли.
Хорошо, не было БЫ…
А что БЫ было?
Что было? Да ничего особенного, первая мировая благополучно закончилась, разделом Германии и вряд ли началась вторая. Не было бы голода, индустриализация шла как и в других странах без надрыва, русские бы не резали друг друга и Россия не потеряла бы тысячи квадратных километров территории.
Правильно! Когда жыдосаксы подавили сопротивление туземцев в Мурманске, туда запустили Красную Армию жыда Лейбы Бронштейна (Тороцкого). Потом они подавили сопротивление туземцев по Трансибу, потом на Дальнем Востоке, потом на всех остальных территориях, что остались от РИ после того, как Ленин с Троцким подарили кому ни попадя 5 млн. кв. км территорий, – и запустили в них Красную Армию Л.Бронштейна. Свои войска вывели, но вместо них запустили на территорию вновь созданной колонии свои ТНК на предмет пограбить (НЭП). Так что, действительно, никакого раздела сфер влияния не состоялось – всё захапали жыдосаксы.