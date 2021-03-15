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Планы захватчиков не сбылись

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Хорошая дата.
В комментариях к МИДовскому аккаунту https://twitter.com/MID_RF/status/1370761048190550021 изрядно подгорело у булкохрустов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6628845.html
Метки: 1920, интервенция, история, мид рф, мо рф, Мурманск
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 14562 9152
    XAPAOH три часа назад

      Тогда не удалось… Зато сечас РФия является сырьевой колонией тех кто, сто лет назад хотел взять Россию силой.

      2
      2
    • 19069 14489
      Sergeev час назад

        Странные аналогии у автора, если бы не революция то и вторжения не было бы. Может булкой и не хрустели, зато кровью бы не умылись и с голоду не дохли.

        • 6262 5086
          Sergey64Sergeev час назад

            Хорошо, не было БЫ…
            А что БЫ было?

            • 19069 14489
              SergeevSergey64 10 мин. назад

                Что было? Да ничего особенного, первая мировая благополучно закончилась, разделом Германии и вряд ли началась вторая. Не было бы голода, индустриализация шла как и в других странах без надрыва, русские бы не резали друг друга и Россия не потеряла бы тысячи квадратных километров территории.

          • 94 50
            Наблюдатель час назад

              Правильно! Когда жыдосаксы подавили сопротивление туземцев в Мурманске, туда запустили Красную Армию жыда Лейбы Бронштейна (Тороцкого). Потом они подавили сопротивление туземцев по Трансибу, потом на Дальнем Востоке, потом на всех остальных территориях, что остались от РИ после того, как Ленин с Троцким подарили кому ни попадя 5 млн. кв. км территорий, – и запустили в них Красную Армию Л.Бронштейна. Свои войска вывели, но вместо них запустили на территорию вновь созданной колонии свои ТНК на предмет пограбить (НЭП). Так что, действительно, никакого раздела сфер влияния не состоялось – всё захапали жыдосаксы.

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