Воздушная разведка НАТО у берегов Крыма
12 марта
11, 12 и 14 марта самолеты НАТО вели активную разведку у побережья Крыма и Кавказа.
12 марта американский разведчик RC-135W действовал у побережья Кавказа и ушел обратно на базу вдоль крымского побережья.
11 и 14 марта через воздушное пространство Украины к побережью Крыма вылетал британский самолет RC-135W.
11 марта.
Налицо интенсификация воздушной разведки у границ РФ в Причерноморском регионе..
На фронте в ЛДНР без существенных изменений, события развиваются исключительно в позиционном ключе, несмотря на обстрелы и слухи о наступлении ВСУ. Обе стороны применяют минометы и артиллерию.
После очередной истерики на Украине на тему "силового решения" 15 марта и далее, из РФ последовал ряд намеков, что для Украины все это закончится также как в 2014-м году или даже хуже.
Осложнят перспективы активизации маневренных действий весенняя распутица. Многие ждут наступления скорее по принципу – лучше ужасный конец ,чем ужас без конца. Но вполне вероятно, что все продолжится также, как идет, особенно если Генштаб ВСУ и западные кураторы будут уверены, что БТГ ЮВО возьмутся за дело серьезно.
На дипломатическом уровне полный тупик, при Зеленском подвижек в этом вопросе можно не ожидать.
Поделиться:
Записи на схожие темы