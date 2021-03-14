Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Оказалось, что демократии в Чехии нет

43 1


Авторка прекрасна https://twitter.com/LadyJustice_777

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6627436.html
Метки: демократия, Европа, ес, земан, идиоты, полиция, пора валить, протесты, Россия, чехия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как чехи вредили России за последние 100 лет
Зарубежные клондайки России. Часть III
Правда о событиях в Чехословакии 1968 года
Бэкграунд, выпуск-266 за 21 июля 2012
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
Бэкграунд, выпуск-252 за 7 апреля 2012
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru