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Независимые голоса на сомнительных основаниях

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Госдеп США отреагировал на вчерашние задержания в Москве https://colonelcassad.livejournal.com/6623649.html, назвав основания для задержаний демшизы "сомнительными".

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях.
Мы призываем прекратить преследование «независимых голосов».(с) глава Госдепа США Блинкен

Примечательно, что Ройзман или Яшин упоминания не удостоились. Зато сразу видно, кого США считают "особо независимыми голосами", хотя такая характеристика очевидно сомнительна.

PS. Само собой, США в очередной раз вмешиваются во внутренние дела РФ, потому что США это уникальная и исключительная страна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6625711.html
Метки: блинкен, протесты, пятая колонна, Россия, США, ходорковский, юмор
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