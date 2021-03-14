Служба внешней разведки РФ рассекретила несколько важных документов, свидетельствующих о финансировании Западом Гитлера и его связях с ним. Они опубликованы в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства».

Среди документов ― шифр-телеграмма, отправленная 12 апреля 1945 года из Лондона в Москву. В ней говорилось об операции вице-президента Имперского банка фашистской Германии Эмиля Пуля по доставке в соляные шахты вблизи Брюсселя огромного количества слитков золота, собранного с узников концлагерей.

«Этот Пуль был не только вице-президентом Рейхсбанка, но одновременно членом совета директоров Банка международных расчетов Швейцарии, ― прокомментировал эти документы доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале. ― Это одна из сегодняшних ключевых структур ― круче, чем Федеральная резервная служба США. А учредителями этой финансовой структуры, которая располагается в Швейцарии, были Имперский банк фашистской Германии, Банк Англии, а также частные американские банки во главе с банкирским домом Моргана. И наибольшая активность этого банка была зафиксирована в годы Второй мировой войны, когда общая сумма проведенных через него операций достигла 500 млрд долларов, это четыре пятых золотого запаса Третьего рейха. Вот это все было в шифр-телеграмме», ― отметил Панарин.

Информационная бомба

Шифр-телеграмма, отправленная 12 апреля 1945 года, помечена оперативным псевдонимом «Боб». «Немецкие армии, ― указывалось в шифровке, ― на западном фронте отступают по договоренности с союзниками, состоявшейся в Швейцарии, куда недавно приезжали немецкие генералы для переговоров с англо-американцами. По этой договоренности немцы открыли фронт союзникам, но будут продолжать сопротивление на востоке, чтобы не допустить в Берлин Красную Армию».

«Захваченное американцами немецкое золото в Брюсселе доставлено в соляную шахту за 36 часов до прибытия туда американских войск. Шахта охранялась специальной немецкой охраной, от которой американцы получили сообщение о местонахождении золота. Золото было передано американцам вице-директором Рейхсбанка, якобы специально командированным для этой цели из Берлина», ― указывалось также в шифровке.

Эта «информационная бомба», указал Панарин, осталась без должного внимания мировых СМИ, хотя, к примеру, Банк Англии ещё в 1932 году финансировал избирательную кампанию Гитлера, и «фактически с помощью денег британского государственного банка Гитлер и пришел к власти».

Третьей составляющей «спонсорского треугольника» стали Морганы ― одна из старейших и крупнейших финансовых групп США, имевшая отношение к британской разведке.

Свидетелей ликвидировали

Разрозненные свидетельства о финансировании Западом Гитлера и той помощи, которую ему оказали англичане и американцы, чтобы он смог прийти к власти, поступали уже давно.

Еще на Нюрнбергском процессе экс-президент Рейхсбанка и министр экономики Ялмар Шахт предложил посадить на скамью подсудимых не только германских нацистов, но и тех, кто вскормил Третий рейх. Он упомянул при этом американские корпорации «Дженерал моторс» и «Форд», а также персонально управляющего Банка Англии Нормана Монтегю.

Но американцы оперативно заключили с ним сделку, пообещав, что если он будет держать язык за зубами, то получит свободу. И, вопреки протестам советских юристов, Международный военный трибунал полностью оправдал Шахта.

Как считают историки, многие тайны англосаксонской помощи Гитлеру на его пути к власти унесли с собой в могилу два человека ― швейцарский финансист Вильгельм Густлофф, которого Шахт называл «бессменным посредником» между английскими и американскими корпорациями, с одной стороны, и нацистами ― с другой, и казначей нацистской партии НСДАП Франц Шварц. Оба кончили плохо. Густлофф был убит в 1936 году в швейцарском Давосе неким студентом. А обергруппенфюрер СС Шварц, которого 2 декабря 1947 года должны были отпустить из фильтрационного лагеря в Регенсбурге, на свободу так и не вышел. По всей видимости, его отравили: позавтракав, он внезапно почувствовал себя плохо и вскоре умер, как было официально объявлено, «из-за проблем с желудком». А ещё раньше в апреле 1945 года Шварц сжёг в штаб-квартире НСДАП в Мюнхене все финансовые документы, которые могли бы скомпрометировать представителей стран Запада. Он рассчитывал на снисхождение, но просчитался.

Разоблачения Джакомо Препарата

Но историкам всё же удалось раздобыть свидетельства англосаксонского спонсорства Гитлера и его приспешников.

Итальянец Гвидо Джакомо Препарата, много лет посвятивший изучению связей нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона, назвал имена тех, кто привёл нацистов к власти в Германии и убедительно доказал, что большая часть денежных средств нацистской партии имела ино­странное происхождение.

Американские финансовые кланы Морганов и Рокфеллеров через банк Chase National продвигали акции IG Farbenindustrie и ряда других германских химических заводов на Уолл-­стрит, а банк Диллона и Рида ― Vereinigte Stahlwerke Альфреда Тиссена.

«К 1933 году, когда с неопровержимой яснос­тью стало понятно, что компания AEG финансировала Гитлера, ― писал Препарата, ― 30% акций принадлежали её американскому партнёру ― General Electric. Таким образом, полагает историк, «на протяжении 15 лет, с 1919 по 1933 год, англосаксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея намерение создать мракобесное движение, каковое можно бы­ло бы впоследствии использовать как пешку в большой геополи­тической интриге. Не Англия с Америкой создали гитлеризм, но именно они создали условия, в которых только и мог появиться этот феномен», ― сделал вывод итальянский исследователь.

Тайное соглашение

В январе 1932 года состоялась встреча Гитлера с британским финансистом Норманом Монтегю. Как полагает академик Академии военных наук Юрий Рубцов, между ними «было заключено тайное соглашение о финансировании нацистской партии НСДАП».

«На этой встрече, ― пишет Рубцов, ― присутствовали также и американские политики братья Даллесы, о чём не любят упоминать их биографы». Один из братьев, Аллен Даллес, стал потом главой американской разведки. Как утверждают сегодня историки, именно он лично контролировал все американские денежные потоки, стекавшиеся в Рейх, начиная с гитлеровской избирательной кампании 1930 года. Её, кстати, наполовину профинансировала IG Farbenindustrie, к тому времени уже находившаяся под контролем Standard Oil Рокфеллеров.

Другой исследователь истоков финансирования Гитлера, Йоахим Фест, писал: «Осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как говорили, «с сундуком, набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами». То есть накануне попытки «пивного путча» кто-то выделил будущему фюреру солидную сумму в валюте».

Полагают, что этот «кто-то» был не кто иной, как Генри Детердинг, глава англо-голландского концерна Shell, который и позже финансировал Гитлера через Вильгельма Густлоффа.

«С 1924 года, ― писал Йоахим Фест, ― симпатизирующие Гитлеру промышленники и финансисты (Тиссен, Фоглер, Кирдорф и Шрёдер) тайно выдавали значительные суммы нацистам. При этом руководство штурмовиков и партийные функционеры получали зарплату в валюте». Но Фоглер и Шрёдер были скорее не германскими, а американскими бизнесменами ― свои капиталы они зарабатывали преимущественно за океаном. Среди спонсоров Гитлера был ещё и глава IG Farbenindustrie Макс Варбург ― родной брат директора Федерального резервного банка Нью-Йорка Пола Варбурга. Или Карл Бош, возглавлявший германское подразделение Ford Motor Company.

Сам Генри Форд в конце 20-х-начале 30-х годов щедро подкармливал НСДАП: на сей счёт сохранились письменные свидетельства. За это Гитлер наградил его большим крестом Немецкого орла ― высшей наградой рейха. Орден вручил германский консул 30 июля 1938 года в Детройте на праздничном обеде, на котором присутствовало порядка полутора тысяч именитых американцев. Форд, как говорят, при этом так растрогался, что даже всплакнул. После этого он взял на себя полное финансирование гитлеровского проекта «народного автомобиля» концерна Volkswagen.

Как вскармливают нового монстра

Связи Форда и Гитлера не прервались даже во время войны. К тому времени в США был принят закон, запрещающий всякое сотрудничество с гитлеровцами, но Форд и ухом не повел. В 1940 году он отказался собирать двигатели для самолётов воюющей с Германией Англии, а во Франции его новый завод начал выпуск авиадвигателей для гитлеровской люфтваффе.

В 1940 году европейские филиалы Форда безвозмездно поставили Гитлеру 65 тыс. грузовиков. А в оккупированной Франции фордовский филиал продолжал производить грузовики для вермахта, а другой филиал, в Алжире, снабжал гитлеровского любимца Роммеля грузовиками и бронетехникой. Кстати, в конце войны, когда союзная авиация разбомбила германский Кёльн, нетронутым остались лишь несколько зданий автозавода Форда.

Другой американский автогигант General Motors владел одним из крупнейших германских автоконцернов Opel, производивших армейские грузовики модели Blitz. На базе этих машин создавали т.н. газенвагены ― газовые камеры на колёсах. К началу Второй мировой совокупные вклады американских корпораций в немецкие филиалы и представительства составляли около 800 млн долларов ― колоссальные для того времени деньги.

И вот одна характерная деталь. В 1931 году журналистка американской газеты Detroit News, приехавшая в Германию, чтобы взять интервью у перспективного политика Адольфа Гитлера, увидела над его рабочим столом портрет хорошо ей знакомого человека ― Генри Форда.

«Я считаю его своим вдохновителем», ― охотно пояснил Гитлер.

Да, США и Англия потом вступили в войну с гитлеровской Германией, когда созданный ими монстр нацизма вышел из-под контроля. Но это ничуть не умаляет того факта, что они сами этого монстра вскормили, чтобы натравить его на СССР.

Как сегодня они же вскармливают другое чудовище неофашизма у наших границ ― бандеровцев, захвативших власть на Украине. И у главарей этого режима наверняка висит над столом фотография Степана Бандеры ― прислужника Гитлера.