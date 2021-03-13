Командующий местных «воздушных сил» предпринял заведомо безнадежную попытку спасти украинскую военную авиацию

Состоявшееся 11 марта с.г. заседание «комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки» в очередной раз и самым наглядным образом подтвердило мои подозрения относительно того, что так называемые «вооруженные силы Украины», в том числе и тамошний генералитет, вполне безнадежны. Именно таким предстал на этом заседании «командующий воздушными силами» этого цирка с конями, некий Сергей Дроздов.

Попутно замечу, что эта фамилия на Украине на сегодняшний день уже стала нарицательной благодаря русофобским эскападам одного львовского городского сумасшедшего, любимым коньком которого является изгнание из Украины всех русских. То есть почти всего населения, кроме самого Дроздова и, видимо, его однофамильца из «повитряных сыл».

Так вот, этот Дроздов №2 явился на указанное заседание, чтобы сообщить следующее.

«Командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов рассказал о планах на первом этапе перевооружения ВС ВСУ получить новый многофункциональный самолет поколения 4++. Далее, по его словам, Украина рассчитывает получить самолет 5-го поколения. «Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen. И F-15. В дальнейшем, с углублением отношений с партнерами, переход на современный самолет 5-го поколения F-35», — сказал Дроздов»

К сообщению киевского издания Страна.ua прикреплено даже видео этого «исторического» момента, поэтому сей «медицинский факт» можно считать точно установленным.

А теперь проведем сеанс разоблачения данного «фокуса». Все дело в том, что оный «командувач повитряными сылами» прибыл на заседание «комитета верховной рады» не просто так, а с определенным умыслом. И заключался он в том, чтобы рассказать депутатам, какое замечательное будущее ждет эту державу в случае практического воплощения в жизнь так называемого «Видения Воздушных сил Украины до 2035 года». И постараться убедить их в необходимости поддержать это «Видение», особенно в части выделения на него требуемых финансовых средств.

Между тем, на вопрос о том, на каком именно слоге в данном случае следует ставить ударение – «ВИдение» или «ВидЕние», еще в начале февраля с.г. исчерпывающим образом ответило «министерство обороны Украины». В том смысле, что денег на это генеральское «видЕние» нет и, в обозримой перспективе, не предвидится:

«Упомянутая в вашем письме авиационная техника, а именно многоцелевой истребитель иностранного производства F-15ЕХ, Saab JAS 39 Gripen или F-16 Block 70/72 в число проектов документов планирования оборонного заказа на долгосрочный и среднесрочный период и ориентировочных показателей оборонного заказа не включались… Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мер по развитию Воздушных сил на протяжении 15 лет оценивается в 320 миллиардов гривен (по курсу 2020 г.) Реализация «Видения Воздушных сил до 2035 г.» требует значительных финансовых ресурсов. которые выходят за рамки текущего финансирования министерства обороны и невозможна с учетом текущих и среднесрочных финансово-экономических возможностей государства».

Зная не понаслышке нравы так называемого «украинского военного командования», которые вполне исчерпываются принципом «прежде всего, всегда прикрываем собственную задницу», излагаю собственное «вИдение» данной ситуации и того, к чему она неизбежно приведет. Командование «воздушных сил Украины», желающее, главным образом, спокойно уйти на давно заслуженную пенсию, добросовестно отработало номер. То есть составило красивую бумагу о «цене вопроса», который является заведомо и притом многократно неподъемным для нынешней Украины. Для пущей убедительности, дескать, мы все сделали, чтобы нас услышали, помянутый Дроздов и отметился на заседании комитета «верховной рады».

Совершенно очевидно, однако, что никто и никаких денег ему на это не даст. Просто потому, что Украина не такая простая страна, чтобы даже «отечественную войну с Россией» вести за свой счет.

Еще через несколько лет и после серии очередных авиакатастроф, командование украинской военной авиации с прискорбием доложит своему начальству о том, что при «наличии отсутствия» боеготовых боевых самолетов, летать больше, увы, не на чем. И, соответственно, «воздушные силы» Украины свое существование прекращают. На что в Киеве, скорее всего, индифферентно пожмут плечами и скажут что-нибудь эпохальное, типа «Ну что же, нет, так нет! Видать не судьба». На чем в данной душераздирающей истории будет поставлена большая и жирная точка.

Юрий Селиванов, специально для News Front