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В Боливии арестовали Аньес

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В Боливии поздно вечером арестовали Жанин Аньес. Ордер на ее арест вчера выдала прокуратура Боливии https://colonelcassad.livejournal.com/6622006.html.
Аньес обвиняется в измене, заговоре против государства и терроризме. Ночью она наконец попала в руки боливийского правосудия. На ней висит более 30 покойников, помимо прочего.
Арест прошел буднично, без каких-то крупных конфликтов. Приехали, зачитали обвинение и забрали, даже наручники на Аньес не одели.













Плюс арестованные министры хунты Родриго Гусман и Альваро Коимбра. Их уже арестовали и посадили в камеры в одной из тюрем Ла-Паса.



Более умные главари хунты уже успели убежать из Боливии, покуда охрана границы и миграционный контроль не были усилены. Тех кто решил остаться или же не успел убежать, ждет суд и тюрьма.
Так завершается история с "возвращением Библии в президентский дворец путем фашистского военного переворота".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6623268.html
Метки: аньес, боливия, хунта, южная америка
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