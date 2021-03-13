Главная » История, Творчество

Работа санитарного поезда по спасению детей

37 0
Использованные источники: tass.ru


В дополнение к посту про плагиат Яхиной https://colonelcassad.livejournal.com/6615327.html

Работа санитарного поезда по спасению детей

Гюзель Яхина, в ответ на обвинение Григория Циденкова в плагиате, заявила, что источником вдохновения при написании книги "Эшелон на Самарканд", в том числе, послужили кадры кинохроники, зафиксировавшие голод в Поволжье. Уважаемые зрители канала "Самарафильм" могут сравнить реальную отправку детей из голодающего Поволжья в 1922 году в хлебородные регионы страны с тем, как это себе представляет автор "Зулейхи". Соответствующий фрагмент "исторической книги" "Эшелон на Самарканд" по ссылке: https://tass.ru/kultura/10843013
P.S. Фрагмент "нетленки" Гюзель Яхиной. Монолог произнесен на ЖД-станции Казани.
"— Однажды они просто перестанут просыпаться, — севшим голосом произнес Бук. — Не будет ни криков, ни корч, ни заметных глазу страданий. Все случится тихо и незаметно. Сначала не проснется один, затем второй, третий… Первые — еще до Арзамаса. Кто-то — у Самары или Оренбурга. До Самарканда не доедет никто". Вот интересно, в 23-м поезд из Казани на Самару действительно фантастическим образом шел через Арзамас, или гражданка Яхина, ко всему прочему, страдает "географическим критинизмом"?



И еще про Яхину и ее спонсоров:

Надо вызвать ненависть к своей стране – любой, хоть царской, хоть советской. И небылиц наплести, ужасов насыпать. Чтоб бедная читательница слезами обливалась – и ненавидела эту Россию, в которой вот "всегда так".
Надо сказать, что редакция Шубина с Яхиной не ошиблась – это вторая Алексиевич, но поумнее. И беспринципнее, циничнее, наглее. И – татарка.
Читатель сейчас на это падкий – на быт национальностей. Да и выбирали Яхину скрупулезно. Не каждый писатель может на себя взять всю мерзость предательства.
Я вот в курсе, как отбраковали замечательного чукотского писателя Кая Аттамлу с его повестью "Цепляющиеся за край льдины" – о жизни чукчей.
Уперся он. Не захотел красной нитью провести страдания чукотского народа, которого гнобила Россия. Что можно сказать – чукча. Наоборот, объяснял, что благодаря России он и его родители грамотные – высшее образование получили. И колхозы тучные были – тысячные стада оленей.
Поэтому, писатель-чукча получил от ворот поворот. Не надо нам таких. дурак ты. Нет, чтобы мерзостей поднабросать – хоть у Яхиной бы посмотрел. Вон как у нее вши деликатесом идут. И стал бы современным Рытхеу. Мы бы поспособствовали.
Ну что – бывает. Верность и благодарность ныне не в чести. А у Яхиной здорово получается – смачно плевать на свой народ. Даже не на россиийский – на свой.
А впрочем, подлецы национальности не имеют.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b82bebd04a22900a90d91a0/guzel-iahina-bolnoi-gnomik-bolshoi-literatury-604876f301026b4504cf2533 – полностью по ссылке


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6623940.html
Метки: 1922, 1923, антисоветизм, Видео, голод, зулейха, история, ссср, фальсификации, яхина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как чехи вредили России за последние 100 лет
Первые крылья. Как гражданская авиация пришла на Дальний Восток
Затопление Крымска - "Крымский Инцидент"
К вопросу о цене баварского пива
Бэкграунд, выпуск-310 за 29 июня 2013
Новости Украины и Новороссии 18 мая 2017
Бэкграунд, выпуск-327 за 23 ноября 2013
Вспомним своих героев

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru