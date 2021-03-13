«Я могу быть твоим лучшим другом… или самым страшным врагом» — это слова персонажа Джима Керри из фильма «Кабельщик». Сначала он — лучший друг и чудесный помощник главного героя, затем — источник неисчислимых неприятностей и проблем

В том фильме был важен образ спутниковой тарелки, телевидения, оказывающего зомбирующее и гипнотическое воздействие на людей.

Сейчас «кабельщики» перешли в виртуальную плоскость — в интернет, в социальные медиа. Там проще тиражировать свою «дружбу», да и эффект воздействия на массы, даже по сравнению с телевидением, другой. Как правило, после навязывания «дружбы» и демонстрации своих возможностей включаются механизмы подчинения. «Вдруг какой-то старичок Паучок нашу Муху в уголок поволок»…

Так, к примеру, в Google заявили, что введут налоги для YouTube-блогеров за пределами США. Блогеры должны будут до определённого срока предоставить налоговую информацию, после будет произведён расчёт налоговой ставки. Без предоставления подобной информации ставка автоматически будет установлена в 24%. Заявляется, что делается всё это из-за налогового законодательства США. Чем не аргумент в пользу цифрового суверенитета?..

Получается этакий двойной капкан подмен. С одной стороны, корпорация присваивает фискальные функции и берёт на себя роль государства, а с другой — высшим ориентиром объявляется законодательство Штатов, легко и непринуждённо распространяющееся на прочие страны, которые во Всемирной паутине воспринимаются как формальности и атавизмы старого, доцифрового мира.

Так и происходит постепенное обвитие паутиной зависимостей: пользователь засасывается в юрисдикцию корпорации, которая, в свою очередь, находится в юрисдикции США. Не долог тот час, когда человек будет становиться гражданином, вернее подданным, того же Google. Пока же люди сами идут в сетеловки, как мотыльки на огонь свечи, принимая правила, особенно не задумываясь о возможных перспективах и наивно веря в свободу собственного выбора. Бусы для аборигенов трансформируются понятно во что…

Возможности тотальной цензуры и репрессивного аппарата были продемонстрированы совсем недавно. Случай Трампа, когда ему оперативно «выключили свет» во всех соцсетях и социальных медиа, показателен. Его попросту вывели из глобальной коммуникации, а дальше можно делать что угодно: хоть «похоронить» — замолчать навсегда, хоть создать его клон или клонов, которые будут выстраивать определённую репутацию, от которой уже не отмыться.

Сейчас заявляются претензии на налоговые полномочия. Ещё немного, и корпорации станут надгосударственными образованиями, которым ещё и армии понадобятся. Например, призовут агента Смита из «Матрицы», будут насылать на неприятеля вирусы или возьмут в аренду НАТО, если надо более радикально зачистить? А, может быть, это и есть та самая «мягкая сила», про ставку на которую говорил госсекретарь США Энтони Блинкен? Штаты делегируют определённые полномочия интернет-гигантам, которые и станут осуществлять тотальный контроль и форматировать всё под стандарты демократии.

Вообще, это очень удобно: корпорация становится своеобразным аватаром, который будет выполнять всю необходимую работу, в том числе на дальних рубежах. Особенно к ним и не прикопаешься: напишут свои скрижали демократии и примутся принуждать к следованию им, иначе — вечный блок, бан, небытие.

Главное, чтобы этот аватар не вышел из подчинения и не начал вести свою игру, ведь и такое вполне возможно.

Кстати, отлично отреагировал на новость о фискальных притязаниях IT-гиганта журналист Владимир Соловьёв. Он поинтересовался: какую ответственность перед «налогоплательщиками» Google в таком случае берёт на себя? Например, «пенсию он тоже будет платить?»

Пенсий, конечно же, никто не обещает, а вот ущемление свобод с перспективами ползучей диктатуры, которая надвигается под личиной виртуального всечеловечества и бескрайней свободы, такое — пожалуйста.

Можно здесь увидеть воплощение мечты любого авторитарного режима: держать в своих руках всю информацию, доходящую до людей. Такие фильтры и глушилки установят, что никакие «вражеские» голоса не просочатся. Человека легко можно отформатировать под потребителя нужной информации, через неё выстроить его систему рефлексов и реакции (быть может, это и есть то самое стимулирование демократического поведения, о котором говорил тот же Блинкен?). Опять же человек всё сам о себе расскажет, станет шпионом самому себе, всю информацию на блюдечке принесёт и сам себя запугает слежкой и контролем. Ещё пуще разовьётся система доносительства.

Так общество и превращается в подобие казармы. Google-казармы, любовно отстроенной стараниями Кибергения. Впрочем, вариантов казарменных строений может быть масса, и они даже могут конкурировать между собой, бороться за подданных.

Если сейчас подобное ещё может казаться далёкой от реальности фантазией, то совсем чуть-чуть футурологии и попробовать посмотреть на ситуацию в развитии, и перспективы могут оказаться пугающими. Достаточно распространить тот же случай Трампа на какую-нибудь страну или неугодный режим и предложить в лучшем случае платить «налоги» за «крышу», иначе летучий отряд агентов Смитов произведёт переворот и мешанину в сознании масс. А после — game over и шок будущего…

Через манипуляцию людьми у них крадут индивидуальность и покушаются на свободу, через манипуляцию обществом — пытаются умыкнуть суверенитет. Пока мы видим эксперименты, прощупывание почвы и разведку боем, но подобное очень быстро перейдёт в обыденную практику и станет привычным делом. В том числе и это имел в виду президент Путин, когда говорил об угрозе разрушения общества интернетом. Что тут удивляться: интернет — это оружие тоже, легко может им стать. Опять же, вопрос чистоплотности рук, производящих манипуляции…

Можно вспомнить недавнюю блокировку российских СМИ соцсетями. Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий назвал это проявлением «цензуры и ангажированности» и пообещал поднять вопрос в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он также отметил, что «это не первый случай подобных проявлений со стороны крупнейших IT-монополистов», которые таким образом выстраивают весьма своеобразную политику в отношении российских СМИ. Так мы сталкиваемся с многочисленными формами контроля, формирования зависимостей и ограничений, которые уже сейчас приводят к злоупотреблениям в политических целях.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить цифровой суверенитет России. Если ничего не предпринимать, то очень скоро можем погрузиться в своеобразное пленение египетское, будем заперты всё в той же казарме с всплывающими лозунгами о демократии и баландой-информацией строго по расписанию. В казарме, где шаг вправо, шаг влево — бан и вечное интернет-проклятие. Этот «дивный» мир уже на пороге, уже стучится, готовясь вышибать дверь, требовать налоги и беспрекословного подчинения.

Андрей Рудалёв, RT