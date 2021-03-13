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B-21 Raider – перспективный бомбардировщик ВВС США

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B-21 Raider – перспективный бомбардировщик ВВС США.

ВВС США и Northrop Grumman опубликовали первые снимки нового бомбардировщика B-21 Raider. Фото сделаны в комбинации с художественными рендерами ангаров баз ВВС Эллсворт (шт. Южная Дакота), Уайтмен (шт. Миссури) и Дайс (шт. Техас).
B-21 Raider – первый новый бомбардировщик американских ВВС с 1988 года, со времен его предшественника B-2A Spirit. По замыслу разработчиков, B-21 сможет преодолевать ПВО потенциального противника, противостоять ЗРК С-400 и китайскому истребителю 5-го поколения J-20. Его вооружат высокоточными образцами обычного и ядерного оружия.
Бомбардировщик построен по схеме «летающее крыло», гарантирующей ему малую заметность. Пока о новинке известно минимум информации, но она уже вызвала немало дискуссий о потенциальных возможностях B-21 Raider. По мнению экспертов, самолет, скорее всего, будет наиболее эффективен на средних и больших высотах. Он будет на две трети меньше своего предшественника по размеру и весу, а также располагать меньшим числом колес шасси.
Как сообщает издание Aviation Week, у B-21 более короткий фюзеляж, а воздухозаборники выдвинуты чуть дальше вперед, чтобы увеличить внутренний объем для систем жизнеобеспечения экипажа, топливных баков, различных датчиков и оружия. Все вооружение будет находиться во внутренних отсеках.
ВВС намерены заказать не менее 100 B-21, а по некоторой информации – 200 и более. Первый полет был запланирован на конец текущего года, но скорее всего произойдет уже в начале 2022-го.

https://www.techcult.ru/technics/9492-snimki-novogo-bombardirovshika-b-21-raider – цинк





Также пишут, что длина машины составит до 15 метров, ширина до 42 метров.
Потратить на них планируют до 80 млрд. долларов и со временем с их помощью заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6622610.html
Метки: авиация, бомбардировщики, будущее, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6987 5719
    Женечка 35 мин. назад

      Думается, что отрядов боевых юристов и бухгалтеров, наносящих мощные авиаудары по офшорным счетам некоторых социально-ответственных бизнесменов, будет достаточно. Сами все сдадут. А эти гаджеты нужны лишь для попила военного бюджета.

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