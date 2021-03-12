А как ещё прикажете назвать психологию тех, кому их «личное мнение» привозят штампованным и в фабричной упаковке? А они только распаковывают и себе в голову вставляют…

История с Навальным, который – очевидно же! – без покровительства с Запада никто и ничто, «без имени, и в общем, без судьбы» – ещё раз показала рабскую психологию западника в России.

Вот, к примеру, не так давно либералы увидели жестокость и насилие. Думаете, глазами? Нет. Методичкой, предписавшей им видеть жестокость и насилие в Белоруссии. Методичка им «открыла глаза» – которые у либералов по-другому не открываются. Жестокости и насилия на Украине больше на много порядков, там одни трупы исчисляются десятками тысяч – но либерал украинской жестокости не видит и не увидит никогда.

Почему российские либералы постоянно поднимают тему «рабского сознания», приписываемого им русскому народу? Потому что вшивый всё время говорит о бане, а вор громче всех орёт «держи вора» . Бездумная присяга молодых высокооплачиваемых актёров Навальному, публичная и вызывающая – в очередной раз продемонстрировала, насколько же всё-таки рабской психологией они обладают. Это вам не С. Слепаков, который иной раз идёт против течения – только чтобы доказать, что он может пойти против течения. Рабское мышление либерала-западника делает его глазами и ушами методички из Вашингтона. Других глаз и других ушей – чтобы увидеть или услышать что-либо, кроме прописанного в методичке – у либералов нет.



- Я за Навального!

Дружок, а ты несколько лет назад такую фамилию слышал? Я уж не говорю – знаком ли ты лично с ним, хотя бы фамилию на слуху имел?

Человек из ниоткуда ханским ярлыком поставлен на княжество. Просто взяли никого – и приказали: считайте его своим лидером! И понеслось…

Когда эти люди «признавали Косово» – они признавали не Косово, а Америку. Когда они «признавали присоединение Крыма аннексией» – они признавали не аннексию, а Америку. И когда они признают Навального своим лидером (чертика из табакерки, выскочившего из ниоткуда!) – они признают не Навального, а тоже Америку.

У раба между вопросом «а кто это такой?» и пылким признанием в любви стоят всего два слова: «Америка приказывает». Любого Навального – они умудряются моментально «полюбить» – и нет сомнения, что так же моментально «разлюбят», когда свою «связь зомби с космосом» потеряют.

Западник на самом деле любит только себя и свои доллары: наличные и возможные, предвкушаемые. В этом смысле западник и абсолютно предсказуем, и, в то же время, совершенно непредсказуем.

Если ты знаешь мнение США по какому-то вопросу, то западник абсолютно прозрачен для тебя, как будто сделан из стекла. Если же мнение США тебе неизвестно – то и поведения западника ты никак не сможешь себе представить.

Ибо человек, лишённый рабской психологии, только в кошмарном, бредовом сне может увидеть поляков и евреев, прославляющих Бандеру и Шухевича! Таким бредовым сном стала наша жизнь – потому что рабская психология западника, либерала предполагает загрузку в «личное мнение» любого контента, идущего из США.

Что оттуда привезли – то и загрузится. Прикажут – евреи-либералы Гиммлеру памятник воздвигнут и «семь-сорок» вокруг него спляшут! Раб не думает – он выполняет.

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Поскольку либералы не думают, а только транслируют чужой контент, на волну которого подсажены долларовыми грантами, как наркоманы на героин – их картина мира и в целом бездумна.

Рабская психология у них сочетается с крайним инфантилизмом мышления, про который в народе говорят – «думают, что булки на деревьях растут».

Либерал заражает сознание юных несмышлёнышей патологией полного отрыва политики от жизни и быта.

Политика – это «интересный квест», игра увлекательная, азартная, даже опасная – но только игра. Ребёнок поиграет – и пойдёт домой ужинать. И он не понимает, что в итоге его игр привычный вечерний ужин может просто исчезнуть!

Инфантильный недоросль думает, что вода в трубах, тепло в батареях, продукты в магазинах, отсутствие стрельбы на улицах – существуют сами по себе, как воздух, независимо от политики. И потому сколько в политику ни играй – дома от этого ничего не пропадёт. Ибо игра не влияет на жизнь, а жизнь – на игру…

Навальный сидит в тюрьме, и одни считают это «этичным», другие «неэтичным», но мало кто говорит – что это попросту неважный, третьестепенный вопрос! За возврат к уровню жизни при Януковиче (про УССР уж не говорю) – «небратья» бы сейчас с удовольствием посадили бы 10 000 Навальных. Чего говорить, если «небратья» уже убили (а не только посадили) значительно больше народу, чем 10 000!

При существующих проблемах нации посадка какого-то одного болтуна и афериста – настолько мелкий вопрос, что о нём и в газетах-то стыдно писать! У нас заключённых в стране сидит 500 тыс. человек (а недавно было в три раза больше!) – почему нам навязывают обсуждение условий только одного из этого полумиллиона?!



Если уж так хочется поговорить о судьбе зэков – так давайте поговорим обо всех них! Например, о том, во сколько раз их в России меньше, чем в США… Надо сделать, как в США? Выпустить Навального – и взамен набить на зону «ельцинскую норму», полтора миллиона заключённых?

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Либералы живут внутри мёртвого, вымороченного, мумифицированного дискурса. Вся их энергия и словарный запас тратятся на обсуждение каких-то «знаковых и символических», а на самом деле пустых вопросов.

И знак, и символ хороши, когда за ними стоит реальное содержание.

Без наполнения реальным содержанием и знак, и символ превращаются в игрушки шизофреников.

Либералы гадают – какая «позиция вызовет резкое отторжение от нашей партии», а какая не вызовет. Они занимаются схоластикой разделения «формальных и неформальных дискуссий», они обеспокоены тематикой «про популистов и националистов», их страшит «недемократическое будущее России». Они обдумывают своё «отношение к потенциальным союзникам, продемонстрировавшим свою силу и влияние, но имеющим собственные программу» – мечтая «создать широкий протестный антивластный фронт».

То им суды «не такие», то выборы.

Они обсуждают «когда подует настоящий ветер перемен» – но ничего настоящего в их ветрах нет. Для них это новая Конституция, Учредительное собрание и всё такое прочее.

Либералы ночей не спят, обдумывая: что нужно «для мобилизации масс», как им «расширить свой электорат», как и что врать на предстоящих выборах?

- Это называется «готовиться к ним всерьез».

Во всём этом бесконечном словесном поносе не найдёте ни слова о серьёзных и настоящих вещах, проблемах. Схоластика «недемократической России», которая должна стать «демократической» снимает вопрос о том, сыта или голодна будет эта Россия, изобильна или нища, расселена или бездомна.

Они не обсуждают, сколько тракторов нужно на полях их «прекрасной России будущего», сколько квартир потребуется в ней молодым специалистам, сколько там нужно будет сварить стали и сыра. Из их бредового потока сознания мы никогда не узнаем, будет ли в «их» будущем тепло в домах – или там будет холодно, как в Англии[1], Польше, современной Украине, где калят кирпичи на газовой плите для отопления?

- Надо же обсуждать проекты Конституций и расклады в Учредительных собраниях! А вы тут с такой бытовухой лезете, что от неё супом за версту воняет!

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А если на улицах начнётся стрельба, как в 90-х? Межнациональная резня – как в конце 80-х? Тоже не страшно?! «Вам тут свободу дали – а вы какой-то резнёй возмущаетесь!» Именно так Г. Каспаров сказал соплеменникам, пенявшим М.С. Горбачёву. Свобода – она же гораздо важнее, чем какие-то убийства в Баку или Сумгаите! Подумаешь, убили тебя погромщики! Ну и ты их в ответ убей, вот и будете квиты! Зато цензуру отменили – правда, вместе с книгами и чтением, но «свобода дорого стоит»…

Дарёному коню в зубы не смотрят, а уж свободе – тем более!

Я думаю, что юные борцы навальнизма на самом деле всё же боятся и голода, и холода, и стрельбы на улицах гражданской войны… Они просто не понимают причинно-следственной связи всего этого со своим собственным поведением.

Если ты рубанёшь топором по кабелю – то обесточишь энергообъект. Например, большой дом оставишь без электричества – одним ударом топора по силовому кабелю! Но если ты не понимаешь, каким образом связаны между собой кабель в подвале и лампочка у тебя в квартире, то машешь топором без всякого страха и упрёка.

С фальшивым культом Навального происходит то же самое.

Очень много людей не понимают зависимости своих батарей, электроприборов, кранов и раковин, своих рабочих мест, заработков, личной безопасности – с политикой.

Эта тупость делает их «болельщиками», которые орут за свою спортивную команду и таким образом «выпускают пар», добиваются эмоциональной эйфории, как на стадионе.

Ведь твоя жизнь не зависит, по большому счёту, за «Трактор» ты болеешь или «Пахтакор»! Если ты болеешь за «Трактор», и он победит, то ты пойдёшь домой весёлый и радостный. А если проиграет – то печальный. Но в любом случае ты придёшь в дом, в котором ничего не изменилось.

Но Навальный, и другие аватарки из США (имя им легион) – не «Трактор» и не «Пахтакор». И это не стадион. И манера поведения болельщика тут совершенно неуместна.

Ты вернёшься домой радостный, считая себя победителем («болельщик – часть команды»), а дома «почему-то» вдруг ни воды, ни света, ни еды в холодильнике, и в стене дыра от снаряда… Сиди в этих условиях и радуйся, что «твоя команда победила»!

Армяне, когда поддержали Пашиняна, думали, что он избавит их от коррупции. А он их избавил от Карабаха. Им сегодня до советского уровня жизни в Армении – как до Китая пешком, а всё потому, что они очень эмоционально «болели» за приглянувшиеся команды «суверенитетчиков»…

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Булки не растут на деревьях. Даже самый скромный достаток никогда не складывается сам собой. Никогда так не бывает, чтобы этот скромный достаток у вас никто не хотел похитить и растратить.

А вы настолько привыкли к тёплым батареям, что перестали видеть в них хоть что-то ценное и значимое! Вы не понимаете, что одна бомба + 1 хулиган + котельная – и домов 15 в январские морозы вымерзнут!

Любые беспорядки, уличная борьба, социальная нестабильность – всегда в первую очередь сказываются на отоплении, водоснабжении, транспорте, оплачиваемых рабочих местах. Дерутся паны – но чубы всегда трещат у холопов!

В политике болельщик и фанат – вовсе не часть команды, как в спорте, а главная добыча хищника. Пищевая база и лимитроф.

А либералы не то, что как-то неправильно обсуждают главные вопросы – они их вообще не обсуждают.

И, подозреваю, не догадываются, что существуют какие-то важные вопросы за пределами митинговой трескотни и площадной эпатажной демонстрации «достоинства»!

Либерал хочет сделать Россию «свободной» – и этого с него довольно. В «мелкие детали» он не лезет, и не хочет лезть. Главное, настругать много партий, заставить их собачится друг с другом, и регулярно «менять власть» – желательно «после очередного парламентского кризиса».

- Вот рай земной, а вы, нищие духом, лезете с каким-то уровнем жизни! Тем, кто устраивает «парламентские кризисы» уровня жизни хватит, не волнуйтесь, а о нищебродах печься – не царское дело!

И вместо сравнения уровня жизни в РФ и на Украине, либералы сравнивают скорость замены президентов там и там. Вот это им интересно, а взвешивать борщ литрами – пошлость для них неимоверная…

Хорошо бы добиться идеала, чтобы президента менять каждый год. Или каждый день! Вот бы жизнь наступила – малина, вы же понимаете, что на отоплении и зарплатах это никак не отразится!

А вы, шаловливые ручонки, уверены, что не отразится?!

Я бы на вашем месте эту «инфу» перепроверил…

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[1] С. Кинг иронизировал в романе «Оно», что в Великобритании помещение считается «отапливаемым», если за ночь в нём не замерзает стакан воды.

Н. Выхин



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