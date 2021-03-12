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Причины высылки из Белоруссии польских дипломатов

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Достаточно наглядно о том, почему из Белоруссии выгнали двух польских дипломатов (польских консулов в Бресте и Гродно).
Сюжет из той самой школы, где прославляли "проклятых солдат", после чего из страны погнали охреневших до полной бессознательности поляков.



Стоит отметить, что помимо ответственности поляков и белорусских змагаров за эту мерзость, необходимо указать и на ответственность белорусских властей, которые позволяли этому существовать, покуда не припекло с попыткой гос.переворота, после чего с толерантным подходам к "бчб-символике" и прочему, начали завязывать. Так что сейчас запоздало подчищают то, что следовало зачистить давним давно. Если не прибираться дома, то грязь начинает распространяться, угрожая жизнь и здоровью проживающих там людей.
Решение о высылке польских дипломатов безусловно правильное – в таких вопросах необходимо проявлять нулевую толерантность.

PS. Насчет "проклятых солдат" также рекомендую ознакомиться вот с этим материалом https://colonelcassad.livejournal.com/5626054.html Там все очень наглядно на тему идеологов реабилитации польских коллаборационистов, которых пытаются через змагаров и агентов влияния навязывать Белоруссии.

PS2. В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» Анну Панишеву, которая заставляла детей проводить акции по героизации военных преступников. Когда Панишева поняла, что дело пахнет жареным и ей грозит реальный срок, она сбежала в Польшу и оттуда транслировала видеообращения, однако сегодня кабета решила вернуться, но была задержана и водворена в ИВС. Обратите внимание, что из себя представляет данная особь: орёт, провоцирует сотрудников, ведёт себя крайне агрессивно и вызывающе. Вот оно настоящее лицо новой Беларуси с польским акцентом. (с) Желтые сливы



Выглядит как жертва отмены карательной психиатрии. И подобных персонажей допускают к обучению детей.
За героизацию нацистов и коллаборационистов разумеется необходимо привлекать к уголовной ответственности несмотря на подобные истерики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6621140.html
Метки: белоруссия, дети, змагары, коллаборационизм, лукашенко, образование, польша, школа
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