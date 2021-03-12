Замедление «Твиттера»: намёк действием

Популярнейшая сеть кратких заметок переполнила чашу нашего терпения.

10 марта скорость потока между Twitter и абонентами в Российской Федерации принудительно ограничена. До того Роскомнадзор велел компании удалить более трёх тысяч сообщений, нарушающих законы РФ — от детской порнографии до призывов к самоубийствам несовершеннолетних. Twitter не обратил внимания.

Открытым текстом объясняю: главная сила сетевой системы — хоть поиска, хоть сообщений — в пользователях. Мы обмениваемся сведениями — они зарабатывают рекламой. В том числе политической.

Смешно, когда несовершенноумные хвастают друг другу, сколько лет не включают телевизор, якобы заболачивающий мозги. Детки! Даже не представляете, как ваши любимые «Гугл» с «Фэйсбуком» заболачивают вам мозги прицельно, зная точно, что вы ищете, сколько смотрите на конкретное фото или сообщение, где бываете, как долго стоите перед той или иной витриной.

Они знают то, что вы скрываете от всех и может быть, даже от себя. С полным анализом вашей личности они включают в вашу ленту сообщения по своему выбору, манипулируя вашими мозгами, как телеканалам не снилось. И ссылки на преступные ресурсы подсовывают прежде всего тем, кто восприимчивее.

Сейчас большие системы — поле битвы. Нам навязанное! Там нас пока бьют горами данных и компромата на каждого пользователя. С этим массивом работают специальные аналитические агентства, подчиняющиеся вооружённым силам и разведкам англосаксонских стран. Их задача — разрушить нас. Их инструмент — Интернет.

С замедлением трафика Роскомнадзор опоздал года на два. Но теперь не только сложнее показать запретное фото или видео. Главное — народ начнёт искать другие способы обмена законными сведениями, число пользователей Twitter упадёт, и его привлекательность снизится. Пусть владелец компании подумает, чего ему стоит нежелание соблюдать наши законы. Не поймёт — нажмём другие болевые точки: если к сердцу дверь закрыта — надо в печень постучать.

В крайнем случае — закроем Twitter и создадим собственный. Сообщения мы всё равно посылаем друг другу чаще, чем американцам. Неохота терять удобный инструмент, но и нельзя, чтобы им нас же били по голове.