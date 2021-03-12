Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил сделать вторым обязательным языком в стране английский, сообщают “Известия”. Политолог Анатолий Вассерман в беседе с “Народными Новостями” заявил, что предложение внедрить английский язык говорит о желании Украины отдалиться от России.

Данилов заявил, что английский язык нужно сделать вторым государственным на Украине, чтобы страна могла защититься от России. По его мнению, знание английского языка станет основой независимости Украины. Вассерман отметил, что идея внедрения английского языка на Украине говорит о том, что страна готова на все, лишь бы не быть ближе к “агрессивной” России.

“Проект “Украина” изначально задуман как “АнтиРоссия”. Чтобы стать украинцем, русскому надо вначале убить все русское в себе, а уж потом пытаться убить что-то русское вокруг себя. Объявление английского языка вторым государственным означает, что можно положить Украину под кого угодно и в какой удобно позе, лишь бы она при этом оказалась подальше от России. Англосаксы съедят Украину и не поперхнутся”, — объяснил эксперт.

По словам политолога, внедрить английский язык на Украине не сложно, потому что он самый распространенный в мире. Но такое решение не имеет смысла, подытожил Вассерман.