Клопы на АПЛ “Коннектикут”
Новость в которой прекрасно решительно все.
На американской атомной подводной лодке "Коннектикут" (типа "Сивулф II") уже год идет упорная борьба с постельными клопами.
Правильные клопы-антимилитаристы.
По иронии судьбы, американские фильмы обычно рисуют в трэшевом ключе советские субмарины – медведи, балалайки, дрова. Но на атомной подлодке Тихоокеанского флота, где служил мой отец, никаких насекомых не было.
"На американской атомной подводной лодке "Коннектикут" завелись постельный клопы. Экипаж жаловался на них еще год назад, но меры начали предпринимать только в прошлом месяце. Об этом сообщает газета Navy Times.
Команда лодки пожаловалась руководству на клопов еще в марте 2020 года, но командование не поверило им на слово и потребовало доказательств. Старшина подлодки сообщил, что атака насекомых началась, когда экипаж принимал участие в учениях США ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане.
"Постельные клопы терроризируют нас уже год. Матросы жаловались, что их кусают", – сообщил он.
Другой член экипажа пожаловался, что морякам пришлось ночевать на полу или на стульях, чтобы уберечься от укусов клопов.
"Людей буквально поедали заживо, пока они спали на своих койках", – заявил матрос.
По данным представительницы военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтии Филдс, о проблеме на борту доложили только в декабре 2020 года, а доказательства предоставили лишь 19 февраля 2021-го. После этого руководство начало принимать меры: осматривать спальные места, направило на лодку команду энтомологов. По данным моряков, командование заставляет их вернуться на лодку и спать на койках во время очередных учений.
"Они используют нас как живую приманку, чтобы посмотреть, не исчезли ли постельные клопы. Старшие офицеры не планируют спать на этих койках. Они хотят, чтобы это делали младшие чины", – рассказал старшина подлодки"
(с) Андрей Манчук
https://t.me/kermanich/1933 – цинк
Организация службы настолько великолепная, что за год не удосужились провести на лодку дезинфекцию.
У меня отец служил на дизельных подводных лодках на ЧФ, ни разу не слышал, чтобы там были какие-то проблемы с насекомыми.
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История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете закончили свои дни Имперутор — создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могло не наложить и действительно наложило свой роковой отпечаток на взаимоотношения между нами. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом: «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идя на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергая очевидное и отказываясь признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов и миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!
Сколько радости.
А у корги королевы Англии Вы представляете
БЛОХИ…..
Радость то какая.
У королевы М-вошки. Во радость. Неужели кто то залез ?