Видеосолянка. 11.03.2021
Видеосолянка. 11.03.20201
1. Джо Байден у истоков президентского марафона.
Байден идет в президенты. В 1987-м году. Фрагмент "Международной панорамы".
2. Сергей Переслегин о ситуации на Украине
Провел небольшое интервью с Сергеем Переслегиным относительно ситуации на Украине и перспективах ее развития.
Можно слушать как подкаст.
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3. Энергетическая катастрофа в Техасе.
Наглядно о причинах энергетического коллапса в Техасе, который затронул десятки миллионов американцев.
Видео весьма информативное, но к сожалению на английском (можно включить субтитры).
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4. О судьбе программистов в России.
О перспективах рынка труда программистов и самой профессии.
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5. «Филиппины: 52 года коммунистической герильи»
Идеи социализма, советской власти и справедливого общества не исчезли с гибелью СССР. По-прежнему в мире сотни тысяч бойцов революции с оружием в руках борются за новый мир.
- почему на Филиппинах так популярны идеи социализма?
- кого американцы называли гуками?
- почему 52 года власти Филиппин не могут победить партизан?
- как связаны Сталин, Мао Цзэдун и филиппинская деревня?
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6..Французская колонизация Северной Африки.
Большой обзор посвященный вопросам построения французской колониальной империи в Африке.
Очень много интересных деталей.
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7. За это ненавидят советскую власть
Наверное, многие слышали про Советскую власть: что-то там в 20-ом веке, красного цвета, рабочие и крестьяне ну и т.д. Но что такое Советская власть как таковое? Чем Советская власть отличается от государственной думы России или парламента Великобритании? Да и что такое парламент вообще? Давайте попробуем разобраться.
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8. Кому нужен памятник к 100-летию окончания гражданской войны в Крыму?
Севастополь – это тот самый город, в котором закончилось гражданское противостояние на юге России, и 16 ноября 1920-го года последние организованные соединения белогвардейцев покинули Крым.
Здесь Российское Военно-Историческое Общество сочло возможным и необходимым открыть памятник "Единство России", он же – "Памятник примирению".
Нам стало интересно: насколько правдиво этот памятник, изображающий Родину-мать и двух её одинаковых, но отчего-то поссорившихся сыновей, отражает исторические события?
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9. Братья по оружию.
Владимир Терентьевич Куц – бывший узник арбайтслагеря под Штутгартом, в 1945 году был освобожден американскими солдатами и стал сыном полка. Вместе с американскими войсками прошел путь до города Эннс в Австрии, где в мае 1945 года соединились союзнические войска США и СССР. Перед возвращением домой еще четыре месяца служил в контрразведке 5-й Воздушно-десантной дивизии Красной Армии. Спустя много лет Владимир Куц вместе со съемочной группой проходит свой боевой путь… Многое с тех пор изменилось, но все также звучит колокол на городской ратуше, несет воды Дунай, на берегу которого чуть не погиб наш герой…
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10. СССР в цвете. Самарканд.
Узбекистан в период высокоразвитой цивилизации в цвете.
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11. Битва за "Малую Землю".
Военный историк Алексей Исаев подробно разбирает бои за "Малую Землю", которая во времена Брежнева приобрела чрезмерное значение в историографии ВОВ, но вместе с тем это была одна из героических страниц Великой Отечественной Войны.
- Как и почему планировалась десантная операция 18-й Армии Черноморской группы войск и Черноморского флота в районе Новороссийска?
- Какие силы и средства были задействованы для десантной операции?
- Какие войска противника обороняли Новороссийск?
- Почему не удалась высадка десанта на плацдарме у Южной Озерейки?
- Как отвлекающий десант у Станички (мыс Мысхако), стал основным?
- Как протекали боевые действия по расширению и удержанию плацдарма на «Малой земле»?
- Как было организовано снабжение плацдарма?
- Какова роль в обороне плацдарма Леонида Ильича Брежнева?
- Какие потери понесли противники?
- Какова роль обороны «Малой земли» в сражении за Таманский полуостров?
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12. Кольская сверхглубокая. Загадка дыры.
Юмористический обзор фильма "Кольская сверхглубокая".
На самом деле за этот фильм обидно, у него был неплохой потенциал и где-то треть фильма сделана весьма недурно (с претензией на "русскую Обитель зла"), но ближе к концу все традиционно рассыпалось и получилось что-то в духе "русского Дума").
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Всем присылавшим видео партия и правительство выражают благодарность.
PS. С оказией. Vott.Ru https://vott.ru/ снова разблокировали и он теперь снова работает без VPN.
Из не поспевшего к 8 марта.
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Думаю, что уже в этом году закончит свою деятельность хунта на Украине. И все походы против русских на Донбассе тоже закончатся. Об этом плане нужно сообщить во Францию и Германию уже сейчас. В украинском народе есть надежда, и ее надо использовать.