Главная » Мировоззрение, Творчество

Видеосолянка. 11.03.2021

57 1


Видеосолянка. 11.03.20201

1. Джо Байден у истоков президентского марафона.



Байден идет в президенты. В 1987-м году. Фрагмент "Международной панорамы".

2. Сергей Переслегин о ситуации на Украине



Провел небольшое интервью с Сергеем Переслегиным относительно ситуации на Украине и перспективах ее развития.
Можно слушать как подкаст.

* * *

3. Энергетическая катастрофа в Техасе.



Наглядно о причинах энергетического коллапса в Техасе, который затронул десятки миллионов американцев.
Видео весьма информативное, но к сожалению на английском (можно включить субтитры).

* * *

4. О судьбе программистов в России.



О перспективах рынка труда программистов и самой профессии.

* * *

5. «Филиппины: 52 года коммунистической герильи»



Идеи социализма, советской власти и справедливого общества не исчезли с гибелью СССР. По-прежнему в мире сотни тысяч бойцов революции с оружием в руках борются за новый мир.
- почему на Филиппинах так популярны идеи социализма?
- кого американцы называли гуками?
- почему 52 года власти Филиппин не могут победить партизан?
- как связаны Сталин, Мао Цзэдун и филиппинская деревня?

* * *

6..Французская колонизация Северной Африки.



Большой обзор посвященный вопросам построения французской колониальной империи в Африке.
Очень много интересных деталей.

* * *

7. За это ненавидят советскую власть



Наверное, многие слышали про Советскую власть: что-то там в 20-ом веке, красного цвета, рабочие и крестьяне ну и т.д. Но что такое Советская власть как таковое? Чем Советская власть отличается от государственной думы России или парламента Великобритании? Да и что такое парламент вообще? Давайте попробуем разобраться.

* * *

8. Кому нужен памятник к 100-летию окончания гражданской войны в Крыму?



Севастополь – это тот самый город, в котором закончилось гражданское противостояние на юге России, и 16 ноября 1920-го года последние организованные соединения белогвардейцев покинули Крым.
Здесь Российское Военно-Историческое Общество сочло возможным и необходимым открыть памятник "Единство России", он же – "Памятник примирению".
Нам стало интересно: насколько правдиво этот памятник, изображающий Родину-мать и двух её одинаковых, но отчего-то поссорившихся сыновей, отражает исторические события?

* * *

9. Братья по оружию.



Владимир Терентьевич Куц – бывший узник арбайтслагеря под Штутгартом, в 1945 году был освобожден американскими солдатами и стал сыном полка. Вместе с американскими войсками прошел путь до города Эннс в Австрии, где в мае 1945 года соединились союзнические войска США и СССР. Перед возвращением домой еще четыре месяца служил в контрразведке 5-й Воздушно-десантной дивизии Красной Армии. Спустя много лет Владимир Куц вместе со съемочной группой проходит свой боевой путь… Многое с тех пор изменилось, но все также звучит колокол на городской ратуше, несет воды Дунай, на берегу которого чуть не погиб наш герой…

* * *

10. СССР в цвете. Самарканд.



Узбекистан в период высокоразвитой цивилизации в цвете.

* * *

11. Битва за "Малую Землю".



Военный историк Алексей Исаев подробно разбирает бои за "Малую Землю", которая во времена Брежнева приобрела чрезмерное значение в историографии ВОВ, но вместе с тем это была одна из героических страниц Великой Отечественной Войны.
- Как и почему планировалась десантная операция 18-й Армии Черноморской группы войск и Черноморского флота в районе Новороссийска?
- Какие силы и средства были задействованы для десантной операции?
- Какие войска противника обороняли Новороссийск?
- Почему не удалась высадка десанта на плацдарме у Южной Озерейки?
- Как отвлекающий десант у Станички (мыс Мысхако), стал основным?
- Как протекали боевые действия по расширению и удержанию плацдарма на «Малой земле»?
- Как было организовано снабжение плацдарма?
- Какова роль в обороне плацдарма Леонида Ильича Брежнева?
- Какие потери понесли противники?
- Какова роль обороны «Малой земли» в сражении за Таманский полуостров?

* * *

12. Кольская сверхглубокая. Загадка дыры.



Юмористический обзор фильма "Кольская сверхглубокая".
На самом деле за этот фильм обидно, у него был неплохой потенциал и где-то треть фильма сделана весьма недурно (с претензией на "русскую Обитель зла"), но ближе к концу все традиционно рассыпалось и получилось что-то в духе "русского Дума").

* * *

Всем присылавшим видео партия и правительство выражают благодарность.

PS. С оказией. Vott.Ru https://vott.ru/ снова разблокировали и он теперь снова работает без VPN.


Из не поспевшего к 8 марта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6619455.html
Метки: Видео, видеосолянка, история, коммунизм, левые, политика, Россия, Франция, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Видеосолянка. 03.02.2020
Видеосолянка 30.11.2019
Видеосолянка 28.12.2019
Видеосолянка 18.01.2020
Видеосолянка 31.01.2020
Видеосолянка. 10.02.2020
Видеосолянка. 22.03.2020
Видеосолянка. 08.05.2020
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7083 4963
    чужой 14 мин. назад

      Думаю, что уже в этом году закончит свою деятельность хунта на Украине. И все походы против русских на Донбассе тоже закончатся. Об этом плане нужно сообщить во Францию и Германию уже сейчас. В украинском народе есть надежда, и ее надо использовать.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru