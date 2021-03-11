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Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы

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Мужу Тихановской, блогеру Тихановскому (еще одному не состоявшемуся президенту Белоруссии) предъявили окончательное обвинение по 4-м статьям УК Белоруссии.

1. ч.1 ст. 293 – организация массовых беспорядков
2. ч.3 ст. 130 – разжигание социальной вражды
3. ч.2 ст. 191 – воспрепятствование работе ЦИК
4. ч.1 ст. 342 – организация действий, грубо нарушающих общественный порядок
5. Также Тихановский обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 1,3 млн. долларов США.

По всем этим статьям Тихановский может получить до 15 лет тюрьмы, помимо различных штрафов и поражений в правах.
С учетом поведения жены бегающей по заграницам и призывающей вводить новые санкции против Белоруссии, велика вероятность, что получит по полной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6617618.html
Метки: белоруссия, лукашенко, тихановская, тихановский, юмор
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1411 1119
    Избиратель три часа назад

      А также убийство Кеннеди и поджог Собора Парижской Богоматери.Можно ещё браконьерство, и распитие спиртных напитков в общественных местах.
      Странно, почему Трамп, Байдена не посадил? Или на оборот.

    • 6243 5067
      Sergey64 два часа назад

        Посадите и закройте тему.
        Ответ дал старший помощник Лом.

        «Он и минуты не думал. Так, знаете, не колеблясь, прямо и говорит:

        — Режьте черного.

        — Позвольте, — говорим мы, — ведь белый скучать будет!

        — А черт с ним, пусть скучает! — возражает Лом. — Нам-то какое дело?

        И, знаете, пришлось согласиться. Так и сделали. И, должен прямо сказать, Лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий, — мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже».

      • 7081 4961
        чужой два часа назад

          Если Президент Светка вернется из ссылки по Европе, то блогеру дадут 15 лет условно.

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