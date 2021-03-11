Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы
Мужу Тихановской, блогеру Тихановскому (еще одному не состоявшемуся президенту Белоруссии) предъявили окончательное обвинение по 4-м статьям УК Белоруссии.
1. ч.1 ст. 293 – организация массовых беспорядков
2. ч.3 ст. 130 – разжигание социальной вражды
3. ч.2 ст. 191 – воспрепятствование работе ЦИК
4. ч.1 ст. 342 – организация действий, грубо нарушающих общественный порядок
5. Также Тихановский обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 1,3 млн. долларов США.
По всем этим статьям Тихановский может получить до 15 лет тюрьмы, помимо различных штрафов и поражений в правах.
С учетом поведения жены бегающей по заграницам и призывающей вводить новые санкции против Белоруссии, велика вероятность, что получит по полной.
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Посадил на оборот ? Это куда ?
Турму.
Посадите и закройте тему.
Ответ дал старший помощник Лом.
«Он и минуты не думал. Так, знаете, не колеблясь, прямо и говорит:
— Режьте черного.
— Позвольте, — говорим мы, — ведь белый скучать будет!
— А черт с ним, пусть скучает! — возражает Лом. — Нам-то какое дело?
И, знаете, пришлось согласиться. Так и сделали. И, должен прямо сказать, Лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий, — мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже».
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