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Полиэтиленовая игла

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Российский экспорт полиэтилена высокой плотности по итогам 2020 года подскочил в 5,6 раз по отношению к аналогичному показателю 2019 года и составил 1,2 млн. т. Столь значительный рост экспорта ПЭВП связан с выходом на полную загрузку завода «ЗапСибНефтехим» (входит в СИБУР Холдинг), доля которого по итогам 2020 года составила 88,1% от всех отгрузок за рубеж. Также значительно, на 300 тыс. тонн вырос экспорт полиэтилена низкой плотности. По итогам 2020 года, Россия впервые в истории стала чистым экспортером самых популярных видов полиэтилена. Вложения в завод «ЗапСибНефтехим» составили 9,7 млрд долларов за 7 лет. Всего в отрасль вкладывают более триллиона рублей

Доля полиэтилена так выросла, что Россия в 2020 году стала нетто-экспортером полимеров.


А вот так выглядит динамика "просранных" полимеров с 1986 года. С 1999 года производство полимеров выросло в 5 раз.

Мем "просрали все полимеры" возник в 2005 году.. За 15 минут слово "Бля.." употребили 42 раза




Я составил табличку импорта полимеров по видам. Поле для импортозамещения, еще довольно большое. Вдобавок. есть скрытый импорт пластмасс в виде импорта различных пластиковых изделий. Это еще миллион тонн в год.



Значительный рост производства полимеров ожидается в 2023-25 годах. Только производство полиэтилена вырастет до 7 млн тонн

Иркутская нефтяная компания проводит подготовку участка для строительства производства полиэтилена мощностью 650 тыс. т/год в Усть-Куте. Оборудование было доставлено на площадку ранее. Ввод в строй нового производства ожидается в 2023 году.

Нижнекамскнефтехим строит новую пиролизную установку ЭП-600. Завершение строительства и выход на рабочий режим установки ожидается в 2023 году, конфигурация полимерного комплекса пока не объявлена.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту строительства Амурского газохимического комплекса компании СИБУР (2,3 млн.т/год полиэтилена, 400 тыс. т/год полипропилена). Строительные работы на площадке начались в августе 2020, завершение работ планируется в 2024-2025 годах, синхронно с Амурским ГПЗ, который будет поставлять сырье для полимерного комплекса.

Балтийский химический комплекс выбрал лизицензиаров и подрядчиков для нового газохимического комплекса в Усть-Луге. Ожидается, что к 2025 году будет построено производство полиэтилена разных видов мощностью 2.88 млн.т/год.

ЛУКОЙЛ выбрал технологию производства полипропилена Novolen компании Lummus Technology для нефтехимического завода в Кстово мощностью 500 тыс. т/год. Предприятие будет производить полимер из собственного сырья – пропилена с нижегородской площадки. Ввод предприятия в строй планируется не раньше 2025 года.


Большое спасибо Владимиру Анатольевичу за перевод

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11365361.html
Метки: промышленнсть, развитие, Россия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11000 8636
    Павел 35 мин. назад

      Чем ни торгуем – всё игла:).
      Ежики, блин:)

      Торгуем нефтью – плохо, переработанной нефтью – опять плохо?
      Стали крупнейшими на рынке – ну, это совсем плохо!
      Определитесь уж, кому плохо…

      Логика авторов сих опусов – не торговать – это хорошо, что ли?
      Или надо всем подряд понемногу как лоточник на барахолке?

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      • 45 13
        НаблюдательПавел 21 мин. назад

          Не волнуйтесь, всё в порядке! Такая стратегия: полное импортозамещение и вытеснение америки и их союзников с мировых рынков. Экспортируется только то, что лишнее. Зерна – море, не гноить же его? Скотина накормлена, мяса – полно, значит, можно продавать. Подвинули в этом плане даже Бразилию. Экспорт сырой нефти сокращается, так же, как и леса, и прекратится скоро совсем. Только продукция с высокой добавленной стоимостью. И так во всём:)

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