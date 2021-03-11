Свами Рама развеял миф западной науки об ограничениях, существующих в человеческой физиологии, когда в 1970 г. под наблюдением учёных из клиники Меннингера в Топеке (штат Канзас) продемонстрировал , что в состоянии контролировать свою вегетативную нервную систему, — а это, по канонам физиологии, человек сделать не может.

Элмер Е. и Элис М. Грин, а также Е. Дэйл Уолтере сообщали о том, что Свами Рама вызвал постепенное изменение температуры двух участков кожи на одной ладони, расположенных на расстоянии примерно двух дюймов друг от друга. Изменение температуры происходило в противоположных направлениях (со скоростью около 4 градусов по Фаренгейту за одну минуту) до тех пор, пока разница температур участков кожи не достигла примерно 10 градусов по Фаренгейту. Одна часть его ладони раскраснелась от тепла, а другая имела пепельно-серый оттенок от холода.

В другом эксперименте Свами Рама поднял усилием воли частоту сердцебиения с 70 до 300 ударов в минуту. Биение сердца превратилось в вибрацию, при которой сердце уже не перекачивало кровь нормальным ритмичным образом. Он также мог остановить биение сердца как минимум на 17 секунд.

Свами Сатьянанда Сарасвати описывает, как в 1977 году в «Центре по изучению мозга» /Канзас, США/ проводились научные исследования и наблюдения за работой мозга йога Свами Рама, пока он занимался релаксацией и постепенно входил в более глубокие состояния сознания. Научными изысканиями руководил д-р Элмер Грин, а вибрации биотоков мозга записывались на электроэнцефалографе. Впоследствии мир узнал о научном открытии.

Учёные зафиксировали, что йог волевым усилием входил поочередно в различные состояния сознания: когда он полностью расслабил своё тело, он вошел в состояние йога-нидры и прибор зарегистрировал 70 % альфа-волн за 5-минутный период визуализации голубого неба с проплывающими на нем редкими облаками.

Затем йог вошел в состояние сновидений, которые сопровождались в течение 5 минут преимущественно тета-волнами на 75 %. Позднее Свами Рам сказал, что это состояние было дискомфортным, он назвал его «шумным и неприятным». Далее он добавил, что ему удалось устранить его «перемещением сознания в подсознание». Здесь он получил опыт определённых желаний при созерцании архетипических образов, которые стремительно пытались овладеть его сознанием.

Наконец, Свами вошел в состояние глубокого сна (сфера безсознательного) и это подтвердилось медленной вибрацией дельта-волн. Однако сознание его оставалось бдительным на протяжении всего научного эксперимента. Так, например, он легко вспоминал различные события, происходившие в научной лаборатории и связанные с экспериментом. И, например, после проведенного эксперимента Свами Рам озвучил вопросы, которые один из ученых задавал йогину в период активизации дельта-волн. Наличие дельта-волн указывает на глубокий сон и, казалось бы, йог не мог воспринимать эти вопросы…

Учёным не приходилось до сих пор проводить подобных исследований, когда глубокий сон мог совмещаться с осознанием переживаемого момента. Это явно свидетельствовало, что учёные столкнулись с великим открытием — турия, о которой так упорно твердят древнейшие тексты йогов, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ, как проявленный факт, а не феномен веры.

Учёные воочию убедились, что природа сверхсознания действительно включает в себя все возможные состояния сознания: и бодрствования, и поверхностный сон и сновидение. Иными словами, одновременное взаимодействие сознательности, подсознания и бессознательности вполне возможны.

Таким образом, максимальное расслабление всех психофизических процессов в организме неизменно приводит к интеграции сознания как такового и к просветлению личности. По существу, люди, достигшие такого состояния, НЕ СПЯТ. Им знакомо лишь состояние бытия, которое неизменно, независимо от того, сон ли это или бодрствование. Они постоянно пребывают в состоянии турий, в йога-нидре.

Стало ясно, что так называемый «универсальный ум» или сверхсознание можно постепенно развить и укрепить при помощи таких эффективных технологий, как йога-нидра и медитация. Так прежде таинственный и неприступный мир бессознательного сдает свои позиции, которые теперь определяются, как сверхсознание. Этот постепенный процесс просветления личности и освобождения от ига «таинственных» сил и называется самореализацией, кайвальей, мокшей или самадхи.

Конечно, демонстрация подобных «чудес» является не самоцелью йогинов, а способом донести до техногенного общества (которое само не знает как работает wi-fi, сотовый телефон или телевизор), что в нас заложена огромная сила, которую мы растрачиваем на сущие пустяки.