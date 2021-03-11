…Почему некоторые комментаторы сравнивают по важности речь Путина на «Давосе» с его же мюнхенской речью?

А выступление Президента России, произнесённое на «Давосе», призвано решать гуманитарные проблемы всего человечества, узел которых завязался именно в атлантическом пространстве.

Европа — как тандемный партнёр Соединённых Штатов по риторике, связанной смыслами с понятиями гуманизма, демократии, консерватизма, на глазах превращается в идеологического банкрота — бесприданницу.

Здесь оставим игривый тон и закончим мысль высказанную выше. Ухудшение внутриполитической ситуации в США приводят все меры, шаги и решения руководителей этого государства в отношении тех или иных объектов управления в подвешенное состояние . Наряду с таким положением, другие, до сих пор властные субъекты управления, предпринимают меры по оптимизации своего финансового положения, как то Великобритания, вышедшая из ЕС. Наряду с тем, волны беженцев переполняют Европу, а цифровые гиганты натягивают на глобус свой незримый кокон. Психическое напряжение всего населения Земли, стремительно нарастающее с января 2020 года, заставляет многих настраиваться на апокалиптический лад, а это требует нашего воздействия.



Узел завязывался в открытую с 1864 года и носил имя формата «женевских конвенций». Тематика конвенций освещала и структурировала вопросы гуманитарного характера: улучшение участи раненых и больных в действующих армиях; обращения с военнопленными; защиты гражданского населения во время войны; статуса беженцев.



Видно, что конвенции были призваны решать вопросы гуманитарного характера на суше и на море, вызванные «горячими» боевыми конфликтами. СССР участвовал в обсуждении и исполнял положения конвенций.

Вклад женевских «гномов» в дело «европейского гуманизма» хорошо рассмотреть на примере Женевской декларации. Это декларация о приверженности врача гуманитарным целям медицины, декларация, которая была особенно важна в 1948 году в свете медицинских преступлений, которые только что были совершены в оккупированной Германией Европе.



Женевская декларация была задумана как пересмотр клятвы Гиппократа и формулировка моральных истин этой клятвы, которые можно было бы понять и признать современными способами. В отличие от клятвы Гиппократа, Всемирная медицинская ассоциация называет это заявление «клятвой».



В результате, короткий текст декларации претерпел поправки 1968, 1983, 1994, 2005, 2006, 2017 года, что может быть связано с непрекращающимся изменением европейской реальности.



Если плохо понимаемый русскими термин «гуманизм» рассматривать как «честь», не напрашивается ли вывод, что женевские форматы работают над вопросом не «гуманизации», а «мутации чести»? Ведь в нашем понимании человечность намного больше, чем просто гуманизм. И даже в самом английском языке есть разница между понятиями: “humanism” и “humanity”.

По мере наращивания в мире ядерного потенциала войны из «горячей» фазы перешли в «холодную». Но те, кто так долго нарабатывал инструмент международного управления порешили, что настал момент для организации управляемой мировой экспансии на экономическом приоритете управления.

В 1971 году, когда были приняты последние женевские конвенции был дан старт ежегодной встрече, которая изначально называлась Европейским форумом менеджмента. В 1987 году его переименовали в ВЭФ.



Все эти годы Клаус Шваб был его бессменным организатором. И хотя в мире тут и там вспыхивали очаги военных конфликтов, решения по двум из них носили имя Женевских соглашений и касались вопроса урегулирования в Афганистане в 1978 году и на Украине в 2014 году. Видимо, остальные горячие конфликты решались кулуарно между представителями европейской экономической конкуренции.

Аспект кулуарных решений был напрямую обусловлен фактором однополярного мира. В такой ситуации России и её союзникам из постсоветского лагеря пришлось учиться делать самостоятельные шаги в области гуманитарной дипломатии.



Соглашения об образовании «союзного государства», «минский формат» и «астанинский формат» стали для российской дипломатии и президента Путина теми самыми площадками, на которых отрабатывалась позиция принятия большего чем одного мнения и зарождалась стратегия для выработки коллективных решений в работе с грядущими вызовами. А мы напомним, что грядущее — это человеческая цивилизация.

Таким образом Владимир Путин и его партнёры создали на момент произнесения речи инструментарий, которым Президент и предложил поделиться со всеми желающими. Европа же «берётся замуж» мимоходом, по ходу действа объемлющего сюжета выстраивания «человеческой цивилизации».

В 2020 году Путин и Си Цзиньпин наряду с продолжительным личным общением явили опыт слаженной помощи государствам, наиболее пострадавшим от «Ковид-19».

Все эти примеры международного сотрудничества мы и относим к высказыванию российского Президента о том, что «у нас есть план», как наработанный план сотрудничества. Многие поняли, что речь идёт о внутреннем плане России, что считаем ошибочным мнением. Речь о плане общечеловеческом, а потому — не гуманитарном.

А как Путин может разрулить ситуацию в мире, если он её не может разрулить у себя в стране?

Частично в вопросе звучит ответ: ситуацию в России исправить невозможно, не запустив здоровые процессы во всём мире. Но здоровые процессы не дождутся своего часа в полной мере, пока логически не завершатся на этом этапе процессы «алчные».



К «алчным» процессам в речи Путина относятся социальная, расовая, национальная нетерпимость; экспансия цифровых гигантов; отсутствие у «сильных мира сего» готовности к консенсусу по вопросам сферы ответственности на всей планете.

Как мюнхенская речь, запустившая процесс деполяризации мира, который Президент России заявил как свершившийся, нынешняя речь призвана запустить процесс материализации нового глобального игрока — человечества. По нашему мнению, поднятие до вхождения в этот новый общепланетарный статус будет возможно на основе уникальности цивилизационных кодов.



Другими словами, если Китай, Иран, Европа, Индия, Америка, Россия, Африка, Океания, Арабский мир или кто-либо другой могут каждый от себя предложить планете то конструктивное, чего не могут другие, у них начнётся прекрасный стартап в скором будущем (хотя можно написать и «стартап в светлое будущее человечества»).

Можно представлять цивилизационные интересы на базе одного государства, как это делает Турция в лице Эрдогана, но, если таковая повестка будет признана с этого нового уровня всего человечества деструктивной, тут же в толще цивилизационного проекта может появиться новый конструктивный лидер. Таковая алгоритмика разрабатывалась в астанинском формате.

Обозначил ли Путин внешнеполитический приоритет России во взаимодействии с Европой либо его построение могло обозначать нечто другое?

Заметим, что пассаж о единстве цивилизации не являлся частью готовой речи Путина, а являлся ответом на вопрос Шваба и, возможно, был экспромтом (вообще для него это «заезженная пластинка», он подобное не раз уже выдавал), но очень удачно теперь это легло в объемлющий контекст строительства человеческой цивилизации.

Тем не менее, этот ответ является высоким примером ораторского мастерства. Как известно, в шахматных задачах наиболее трудные — трёхходовки. Ответ-монолог — не шахматы, но при этом чувствуется, что оратор уделяет внимание внутреннему ответу оппонента:

«Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера — это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы.



И географически, что самое главное, в культурном смысле этого слова, по сути это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал: почему до Урала? До Владивостока».

Не Путин, а «крупнейшие политические деятели Европы» говорили, что Россия часть Европы, а «французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала».



При дешифровке может оказаться, что в первом случае упоминаются Гитлер и Муссолини, а во втором, не только Макрон, но и Наполеон и Гитлер.



А я Путин, дерзну пойти дальше, вглубь России и очертить границы Европы берегом Великого Тихого океана. Как писали в стенограммах съездов — долгие, бурные, непрекращающиеся аплодисменты.



Путин будто бы сам «лезет» в ватиканский проект «Москва — третий Рим», где Россия истощает свои ресурсы и жизнеспособность в нужде крестить мусульман Западной Европы, но подумайте как это выглядит с позиции строительства человеческой цивилизацию на всей планете?

«Я лично слышал позицию выдающегося европейского политического деятеля, бывшего канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой (человеческой — уточним мы) цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции».

От слухов и легенд о других и себе Путин переходит к более достоверной информации — «я лично слышал» и, оказывается — это «европейская культура хочет сохраниться и остаться», но далее звучит «риторическое лукавство»:

«мы придерживаемся точно такой же позиции, что Западная Европа и Россия должны быть вместе».

Но это для тех, кто понимает — лукавство, а для остальных невидимое различие в правилах европейской (мировой) и русской арифметики.

По правилам европейской арифметики, с которой нас познакомили в школе, — «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Получается, если мы мыслим в рамках вашей культуры, то думаем, как вы и значит не против, что Западная Европа и Россия должны быть вместе.

«…Европа, Россия в этом плане, с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнёрами, и с точки зрения развития науки, технологий, с точки зрения пространственного развития для европейской культуры, имея в виду, что Россия, будучи страной европейской культуры, всё-таки чуть-чуть побольше, чем вся объединённая Европа по территории.



Ресурсы колоссальные в России, человеческий потенциал колоссальный. Я сейчас не буду перечислять всё, что есть позитивного в Европе, что тоже может пойти на пользу Российской Федерации»

По правилам русской арифметики большее нельзя прибавить к меньшему. По правилам оной — меньшее прибавляется к большему. И даже объяснено Путиным русское правило с точки зрения физики. Потенциал больше, ресурсы. Поэтому Меркурий притягивается к Солнцу, а Луна к Земле, а не к Солнцу. Принцип близкодействия важен.



А вы всё хотите Европу заставить крутиться не вокруг России, а вокруг Великой Америки.

Пропустили мы в этом замечательном ответе предпоследний абзац, который рассмотрим отдельно, так как он проливает свет на тот спектакль, в котором Путин, по нашему мнению, заявился на вполне определённую роль.

«Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран.



Понятно, что пандемия тоже сыграла свою негативную роль. У нас упал товарооборот с Евросоюзом, хотя он является одним из наших основных торгово-экономических партнёров. У нас на повестке дня вопрос возврата и к позитивным тенденциям, и к наращиванию торгово-экономического взаимодействия».

То есть, при перевесе в ресурсном потенциале, Россия в лице лидера взаимоотношений должна наматывать круги почёта вокруг Европы для овладения её технологическим потенциалом. Таковой находится почти целиком внутри Германии и является наследством ветреной старушки Европы. За ним-то и охотится наш герой-любовник.



Таково амплуа Путина в данном спектакле. Как Зевс, похитивший Европу в образе быка, Путин, примерив костюмчик первого героя, стремится похитить лишь Германию.

Это совершенно ожидаемо при понимании, что грядущее переустройство мира в человеческую цивилизацию не обойдётся без образования пан-регионов на определённом этапе. России очень желательно получить в свой пан-регион Германию на Западе и Японию или Южную Корею либо обе Кореи на Востоке.

В ответ на предложение «жениха» о свадебном «плане» в Россию немедленно приезжает опекун Европы дипломат Жозеп Борель. Любезно предоставленные Лавровым «планы» жениха и сотоварищей повергают Бореля в ужас и культурный шок. Для исполнения планов следует работать засучив рукава, что многим адептам уходящего формата представляется невозможным.



Голубь же — священная для них птица Мира не парит в политическом поднебесье, а по-прежнему сидит в клетке. Видимо не услышал Борель последних слов из речи русского лидера:

«Здесь важно только одно: нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному (вспомните, мы упоминали понятие чести — наше примечание). Нужно избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались ещё из прошлых веков, а смотреть в будущее (где планетарная человеческая цивилизация — наше примечание).



Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждёт, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной».

Есть и более глубокая философская подоплёка в признании Путина об общности цивилизации. А именно.

На протяжении века немецкая философия питала русские философские умы, тем временем как общеевропейский процесс вверг Россию в революцию. Будто, Европа опьяняла, а Германия отрезвляла.

О будущем России в деле возрождения Европы высказался немецкий философ-католик Вальтер Шубарт в своей книге «Европа и душа Востока». По иронии суровой судьбы Шубарт скончался в 1942 году в лагере на территории Казахстана.

Главные тезисы книги таковы:



европейский человек Нового времени по сути своей не христианский;



чем сильнее теряла европейская культура внутреннюю уверенность, тем более заискивающе обращала свой ищущий взор на другие культуры;



славянский Восток идёт навстречу этому стремлению, но совсем по другим мотивам (неэкономическим): его толкает на это не щемящее чувство собственной недостаточности, а пьянящее чувство избытка;



русское чувство братства не следует путать с понятием стадности. Русский — это не человек толпы, он высоко ценит свободу человеческой личности. Но его понятие о человеческой личности не совпадает с европейским, скроенным по образцам Рима и Ренессанса;



чувство братства открывает перед русским, с одной стороны, путь к вершинам человечества, а с другой — ставит его на грань опасности;



русское чувство братства не имеет ничего общего с коллективизмом и зовом толпы;



русской национальной идеей является спасение человечества русскими;



в большевизме … подсознательные силы революции вступают в противоречие с осознанными целями, отражая глубинную раздвоенность русской души. Сознательно большевики хотят не только подражать Западу, но и превзойти его — материалистический, технический, неверующий Запад;



русские переняли атеизм из Европы. Он — лейтмотив современной европейской цивилизации;



сегодня Европа ощущает серьёзную угрозу русского большевизма;



как это ни странно звучит, но факт: русское безбожие — ядро большевистской революции — это ультиматум Бога Европе;



Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку;



поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род, и это верно несмотря на то, что в настоящий момент сама она корчится в судорогах большевизма;



Россия — единственная страна, которая способна спасти Европу;



Источник «Вальтер Шубарт О ЗАКАТЕ ЕВРОПЫ И ПРИЗВАНИИ РОССИИ» [ 8 ]

Размышления, подобные шубартовским, излагает в своей книге «Верхом за Россию» австрийский генерал-барон Генрих Йордис фон Лохаузен (1907 — 2002), который был геополитиком, грезившим о единой империи-союзе русских и немцев. Гитлера, фашизм и нацизм он вовсе не упоминает в книге «Верхом за Россию», но зато восклицает:

«Если через сто лет на всей территории от Карпат до Амура не будут всюду стоять немецкие деревни между русскими и украинскими, не будет больше и живой немецкой культуры — во всяком случае, культуры, которая могла бы дать миру еще что-то новое» [ 13 ].

Но от себя добавим: это видится только результатом русско-немецкого совместного проживания проблематики спасения Европы.

Остаются несвязанными пара вопросов

В первой части мы говорили о «голубе Байдена», а здесь продавливаем нечто другое. Противоречия не будет, если понимать, что за обоими процессами стоит один незримый игрок. Теперь «бессловесный голубь», как и прежде, символизирует демократическое право голоса.

Первым голосом, которого по раскладу пьесы лишён Президент США — наделён Президент России. В этом смысле «голубь» — это право голоса, перешедшее от Байдена к Путину.

Существует фигура речи — «первая скрипка». Ею в данный исторический момент должен быть голос инструмента, который ведёт основной звуковой ряд произведения. Если первые вариации пьесы не будут нести позитивной долгосрочной человеческой повестки, то может не состояться всеобщей симфонии.



Поэтому будем отдавать должное режиссёру, задумавшему воплощение сложного, но ценного и целостного для всех произведения. Когда же «оркестру в оркестре», представляемому игроками Соединённых Штатов, будет что сказать внятно, голос резонёра Байдена сменится голосом Камалы Харрис.

Как Путин интерпретировал «голубиное письмо»?

Мы изложили позицию, как Путин интерпретировал «голубиное письмо» в рамках публичного спектакля. Но могут ли быть у него другие, более общественные интерпретации? Другими словами, как русская цивилизация, «коллективный Путин» могла бы интерпретировать фигуру Навального в свете его возвращения?

17 января 2021 года в день прилёта и задержания оппозиционного блогера Алексея Навального власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира [ 9 ].

Среди археологических находок древний погребальный храм и более 50 саркофагов.

Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства — между XVI и XI веками до нашей эры, они были найдены на глубине 10 —12 метров (если осреднить, то 11 метров — наше пояснение).

Египтолог Захи Хавасс сообщил, что погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети. Находки были сделаны близ пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый правитель шестой династии.

При том, что об обнаружении саркофагов сообщили ещё в ноябре их принадлежность к культу Нейт оглашена именно 17 января. Напомним, что цифра 17 для западной цивилизации — цифра очень опасная.

То есть, с одной стороны, Нейт — имя царицы, с другой — имя богини. «Богоподобие египетских фараонов» обязывало прославлять культ связанного с ними божества.

Нейт — египетская богиня охоты и войны. Возможно, Нейт соответствует карфагенской и берберской богине Танит. Культ Нейт также был распространён у ливийцев (тут можно вспомнить судьбу Ливии и её «тоталитарного» правителя).



Богиня Нейт в красной короне царства Нижнего Нила

А Танит — это богиня-девственница, особенно почитавшаяся в Карфагене наряду с Баалом-Хамоном. Тем самым Баалом, которого изображали в виде мужика с бычьей головой (привет, начало 2021 года Быка). Являлась аналогом богини Луны Астарты, а в римском Карфагене ей поклонялись в качестве Юноны Келестис [ 10 ].



Сакаральный знак Танит [ 11 ]

Нейт — одна из самых древних богинь Египта, важнейшим культовым центром которой был город Саис. В этом городе был храм, посвященный ей — одно из самых известных зданий в Древнем Египте. На одной из стен храма от имени богини Нейт была сделана надпись, содержащая лаконичную, но чрезвычайно глубинную философскую мысль:

«Я всё, что было, и всё, что будет» (эту цитату мы в последующем будем использовать) [ 12 ].

Как мать Ра, она иногда описывалась как:

«Великая Корова, которая родила Ра».

А также как:

«Божественная мать, родившая Ра прежде, чем что-либо было рождено».

Это означало, что она была первым божеством, от которого и пошёл мир богов и людей. Одновременно она выступала и матерью злейшего врага бога Ра — огромного змея Апопа, который родился от плевка Нейт в воды Нуна. Также она считалась прородительницей всех змей и крокодилов, родивши Себека, которого изображают с крокодильей головой.



Рисунок Ж.-Ф. Шомпальона, расшифровавшего египетские иероглифы

Таким образом, объявление 17 января о найденном ранее святилище-усыпальнице царицы Нейт мы связываем с политико-мифологической декларацией Запада в лице его последователей-жрецов из Древнего Египта на образном уровне матричного управления.

Реальность, рождённая Нун — дуалистическое противостояние Апопа и Ра. При этом сама Нун является Началом и первичной реальностью. Таковой реальностью мыслят себя западные идеологи, отводя событиям в России лишь порождённое ими вторичное, но шумное противоборство.



При этом шум идёт с Запада, что говорит о надуманности сюжета. А, если помнить о целостности Мироздания как такового и человечества, в частности, то и любой дуализм — надуман.

У двух лиц российской политики Путина и Навального нет чёткого прототипа в образах Апопа и Ра. Коллективный Запад приписывает черты змея-поглотителя Путину, а некий коллективный патриотизм россиян видит змеиный извив в любых действиях Навального.

Но кто деньги в сюжет закачивает, тот и смыслы навязывает. Поэтому напрашивается вывод, что конец мира в России эти идеологи напрямую связывают с окончательным завершением противоборства двух реальных деятелей. Другими словами, физическому концу Навального идеологи приписывают и конец правления Путина.

О волеизъявлении русского народа

Из этой постановочной, но, тем не менее, трагической матрицы выход видится в волеизъявлении русского народа, который расскажет Западу об иной реальности — человеческой.

Пока же волеизъявления исходят от Путина, ситуация кажется хрупкой и управляемой с Запада. Вся беда наша в том, что информационно спектакль разыгрывается для России, за счёт России, на ресурсах России, а многие наши соотечественники не торопятся выходить из роли бессознательного ресурса либо инфантильного населения.

Сама философия противоборства внутри России патриотов и либералов, пусть пока вялая, зиждется на превращении одного человека в кумира. Закономерно, что ему для равновесия предложен антикумир.

«А если таким кумиром становится глава государства, то это — предательство по отношению и к главе государства, и предательство Родины потому, что уйма представителей толпы начинает уповать на то, что государь — В ОДИНОЧКУ, без их деятельной, инициативной и компетентной помощи (которая требует освоения знаний и трансформации знаний в навыки) — вынесет Родину из катастрофы в эпоху прекрасную в то время, как они сами будут предаваться «потреблятству» и всевозможному разврату.



И сеять такого рода иллюзии в толпе — это не только предательство Родины, но и предательство Правды Божией, измена Богу потому, что никто своей персоной, сколь бы он ни был праведен, могущественен и дееспособен, не в состоянии подменить собой не только всё человечество или культурно своеобразное общество, но хотя бы его управленческий корпус — всех работников сферы разнородной власти». (из записки «О текущем моменте» № 1 (141), февраль 2021 года) [ 12 ]

Материалы:

[ 8 ] https://pub.wikireading.ru/169913

[ 9 ] https://www.interfax.ru/world/745543

[ 10 ] https://ru.wikipedia.org/wiki/Танит

[ 11 ] https://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_Танит

[ 12 ] https://dotu.ru/2021/02/03/20210203_tek_moment01141/

[ 13 ] http://www.lander.odessa.ua/doc/lohausen_verhom_za_rossiyu.pdf

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