1966. Визит Шарля де Голля в Советский Союз
Благодаря вот этой статье удалось воспризвести последовательность посещения президентом в правильном порядке. Любопытно, что именно благодаря визиту де Голля Новосибирск сделали открытым городом для иностранцев.
01. Шарль де Голль проходит по красной ковровой дорожке взлетно-посадочной полосы аэропорта Орли. 20 июня
02. Генерал Шарль де Голль спускается по трапу самолета. 20 июня
03. Генерал Шарль де Голль произносит речь на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково. 20 июня
04. Генерал Шарль де Голль в аэропорту Внуково. 20 июня
05. Шарль де Голль приветствует москвичей. 20 июня
06. Шарль де Голль приветствует москвичей. 20 июня
07. Москвичи приветствуют де Голля на Ленинском проспекте. 20 июня
08. Генерал Шарль де Голль общается с москвичами на Ленинском проспекте. 20 июня
09. Шарль де Голль общается с москвичами. 22 июня
10. Шарль де Голль общается с москвичами. 22 июня
11. Москвичи встречают Шарля де Голля. 20 июня
12. Москвичи встречают Шарля де Голля. 20 июня
13. Шарль де Голль встречается с Леонидом Ильичем Брежневым. 21 июня
14. Шарль де Голль посещает Большой театр, где ему показывают балет С.Прокофьева «Ромео и Джульета». 21 июня
15. Ивонна де Голль вместе с женой Косыгина гуляют по Москве. 21 июня
16. Ивонна де Голль и жены советских лидеров в саду. 21 июня
17. Генерал де Голль выступил с речью с балкона Моссовета, 21 июня
18. Генерал де Голль, А. Косыгин и Н. Подгорный приветствуют москвичей, 22 июня
19. Выступление президента Французской Республики Шарля де Голля в МГУ им. М.В. Ломоносова. 22 июня
20. Генерал де Голль произносит речь на Ленинских горах в Москве, 22 июня
21. По прибытии в Новосибирск генерал де Голль произносит речь вместе с Подгорным в Новосибирске. 23 июня
22. Кортеж на дороге, ведущей из Толмачево в Новосибирск. 23 июня
23. Президент Шарль де Голль в Новосибирске посетил завод «Сибэлектротяжмаш». 23 июня
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26. Президент Шарль де Голль в Новосибирске посетил завод «Сибэлектротяжмаш»; справа Председатель Президиума Верховного Совета Николай Подгорный. 23 июня
27. Президент Шарль де Голль в Новосибирске посетил завод «Сибэлектротяжмаш». 23 июня
28. Шарль де Голль в Новосибирске
29. Президент Шарль де Голль в Академгородке Новосибирска
30. Люди на обочине грунтовой дороги в Академгородке встречают Де Голля. 24 июня
31. Президент Шарль де Голль посещает Дом ученых Академгородка. 24 июня
32. Президент Шарль де Голль посещает Дом ученых Академгородка. 24 июня
33. Президент Шарль де Голль посещает Дом ученых Академгородка. 24 июня
34. Шарль де Голль в Ленинграде. 26 июня
35. Президент Шарль де Голль приветствуется ленинградцами. 26 июня
36. Генерал Шарль де Голль посещает Пискаревское кладбище. 26 июня
37. Генерал де Голль в Ленинграде, 27 июля.
38. Шарль и Ивонна де Голль посещают Петродворец. 27 июня
39. Президент Франции Шарль де Голль и Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин во время посещения Ленинградского металлургического завода. 27 июня
40. Президент Франции Шарль де Голль посетил ленинградский дважды ордена Ленина Металлический завод имени ХХII съезда КПСС. 27 июня
41. Киев. Растяжка на фронтоне киевского аэродрома. 27 июня
42. Киев. Девушки в народных костюмах вручили генералу букет цветов. 27 июня
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45. Генерал Шарль де Голль в Парке Славы у вечного огня в Киеве. 27 июня
46. Шарль де Голль посетил Волгоград. 28 июня.
47. Президент Французской Республики Шарль де Голль слушает маршала Николая Воронова во время визита в Волвоград. 28 июня
48. Президент Франции Шарль де Голль и его супруга тепло приветствуют советских космонавтов Валентину Терешкову и Владимира Комарова в посольстве Франции. 30 июня
49. Генерал де Голль посещает Таманскую дивизию, Москва. 30 июня
50. Проводы президента Франции Шарля де Голля с супругой в аэропорту. 1 июля
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