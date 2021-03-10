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Роскомнадзор начал земедлять Twitter

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Роскомнадзор заявил, что начал осуществлять мероприятия по целенаправленному снижению скорости работы Twitter на территории России. Как на стационарных ПК, так и на мобильных устройствах. В случае отсутствия реакции со стороны Твиттера, РКН грозит полной блокировкой.

Роскомнадзор принял меры по защите российских граждан от влияния противоправного контента

В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков). Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними).
В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73464.htm – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6615021.html
Метки: Интернет, роскомнадзор, социальные сети, твиттер
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10591 9697
    Stelm 12 мин. назад

      Правильно заблокировали. Ибо не хрен со своей порнухой лазить к нам. У нас свое,родное:))

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