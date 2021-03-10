Здравствуйте, товарищи. Радио “Аврора” приветствует всех своих зрителей и слушателей, у микрофона Кирилл Рычков. И на прямой связи с нашей студией политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Александрович, доброго дня.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, последние несколько эфиров, в рамках серии передач с общественным деятелем Грузии Леваном Васадзе, мы обсуждаем проект Конституции, его проект Конституции, основанный на правах семьи. Где, как понятно из названия, во главу угла поставлена именно семья и её интересы. Последние, вот буквально, две-три передачи обсуждаем избирательные права, аспект, даже сказать, избирательного права сквозь призму, как раз интересов вышеупомянутой семьи. Начать хотелось бы издалека, а как вы относитесь к тому, чтобы избирательное право стало избирательной обязанностью?

Отрицательно. Отрицательно, просто потому, что люди к чему либо принуждаемые склонны за это так или иначе мстить. Например, голосовать исходя не из собственных интересов, а назло властям. Есть другие варианты, но все они, на мой взгляд, достаточно плохи чтобы не превращать это право в обязанность. Кстати, такое действительно практикуется во многих странах, но лично я не слыхал о том, чтобы это принесло этим странам сколько-нибудь ощутимую пользу.

Но следуя этой логике и воинской повинности быть не должно? А как же священный долг?