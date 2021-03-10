Радио Аврора 10.03.2021
Здравствуйте, товарищи. Радио “Аврора” приветствует всех своих зрителей и слушателей, у микрофона Кирилл Рычков. И на прямой связи с нашей студией политический консультант Анатолий Вассерман.
Анатолий Александрович, доброго дня.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, последние несколько эфиров, в рамках серии передач с общественным деятелем Грузии Леваном Васадзе, мы обсуждаем проект Конституции, его проект Конституции, основанный на правах семьи. Где, как понятно из названия, во главу угла поставлена именно семья и её интересы. Последние, вот буквально, две-три передачи обсуждаем избирательные права, аспект, даже сказать, избирательного права сквозь призму, как раз интересов вышеупомянутой семьи. Начать хотелось бы издалека, а как вы относитесь к тому, чтобы избирательное право стало избирательной обязанностью?
Отрицательно. Отрицательно, просто потому, что люди к чему либо принуждаемые склонны за это так или иначе мстить. Например, голосовать исходя не из собственных интересов, а назло властям. Есть другие варианты, но все они, на мой взгляд, достаточно плохи чтобы не превращать это право в обязанность. Кстати, такое действительно практикуется во многих странах, но лично я не слыхал о том, чтобы это принесло этим странам сколько-нибудь ощутимую пользу.
Но следуя этой логике и воинской повинности быть не должно? А как же священный долг?
Значительная часть воспитания война заключается в том, чтобы объяснить ему, что он защищает в первую очередь себя, своих родных и близких. Я не уверен, что можно также легко объяснить человеку, что он голосует за себя, за своих родных и близких. Так вот, когда речь идёт о воинских делах то, как правило, достаточно очевидно наличие серьёзных врагов, с которыми надо бороться. Кстати замечу, что в тот момент, когда у нас рекламировалась идея общечеловеческих ценностей и отсутствия врагов в мире, одновременно очень резко упал престиж воинской службы. И возрождаться он стал только по-сути тогда, когда стало очевидно, что наши заклятые друзья видят нас исключительно на своём обеденном столе, причём в холодном виде. С выборами, боюсь, что такой же лёгкой и очевидной агитации не получится. …
Радио А-вру-ра