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Вассерман идёт в Госдуму

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Анатолий Вассерман будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Известный публицист пока не выбрал партию, от которой намерен выдвигаться.

Об этом он сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Вассерман не исключил, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем.

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от «Справедливой России». Дело в том, что вообще ещё положение дел с выборами не определилось, ещё довольно много времени до начала предвыборной кампании, поэтому пока рассматриваются разные варианты. Та же «Справедливая Россия» может решить, что ей со мной не по пути».

Он добавил, что будет заниматься в политике исследовательской работой.

«Программа сводится к формулировке: «всё по уму делать». Очень много наблюдений за тем, что в стране и в мире происходит, мягко говоря, весьма странным образом. Я разбираюсь, каковы могут быть причины таких странностей. Для меня вообще вся работа в политике — это, прежде всего, работа исследовательская. То есть понять, что происходит и почему. Я такими исследованиями занимался в самых разных сферах. Единственное, что могу сказать, исходя из предыдущего опыта, что ответ на вопрос «что делать?» гораздо важнее ответа на вопрос «кто виноват?»

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-idyot-v-gosdumu/
Метки: вассерман в госдуме, Госдума, комментарий, парламент, чиновники
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