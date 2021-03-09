Анатолий Вассерман будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Известный публицист пока не выбрал партию, от которой намерен выдвигаться.

Об этом он сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Вассерман не исключил, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем.

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от «Справедливой России». Дело в том, что вообще ещё положение дел с выборами не определилось, ещё довольно много времени до начала предвыборной кампании, поэтому пока рассматриваются разные варианты. Та же «Справедливая Россия» может решить, что ей со мной не по пути».

Он добавил, что будет заниматься в политике исследовательской работой.